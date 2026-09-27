Giải Pickleball doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa mở rộng thành công tốt đẹp

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đôi nam Cúp Đồng hành.

Dự và trao giải có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Giải Pickleball doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa mở rộng lần thứ II, năm 2026 thu hút 200 vận động viên (VĐV) đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các VĐV tranh tài tại 2 nội dung Cúp Đồng hành và Cúp Doanh nhân, mỗi nội dung gồm 2 hạng mục đôi nam và đôi nam nữ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đôi nam nữ Cúp Đồng hành.

Ở lần thứ hai tổ chức, giải đã trở thành một ngày hội thể thao giàu sức lan tỏa. Với các doanh nhân, doanh nghiệp tham gia giải, đây không đơn thuần là một cuộc tranh tài thể thao, mỗi trận đấu còn là dịp gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa những người đang hoạt động trong cộng đồng doanh nghiệp.

Các VĐV tranh tài tại Giải Pickleball doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa mở rộng lần thứ II, năm 2026.

Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại gala tổng kết và trao giải là nguồn cổ vũ đối với các VĐV, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đôi nam Cúp Doanh nhân.

Gala tổng kết và trao giải đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp. Những tấm huy chương được trao không chỉ ghi nhận thành tích chuyên môn mà còn là phần thưởng cho sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần thi đấu hết mình của các VĐV.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đầu Thanh Tùng, Cao Văn Cường và đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đôi nam nữ Cúp Doanh nhân.

Giải đã để lại dấu ấn về chất lượng chuyên môn và giá trị cộng đồng. Những trận đấu kịch tính, những pha bóng đẹp, sự điều hành công bằng của đội ngũ trọng tài, cùng không khí giao lưu cởi mở đã tạo nên một ngày hội thể thao đúng nghĩa.

Phát biểu tại Gala tổng kết, trao giải, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Hưng cho biết: “Không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, thành công của giải góp phần tăng cường giao lưu, mở rộng quan hệ hợp tác; khẳng định sự kết nối, đồng hành của các cấp ủy, chính quyền, địa phương với cộng đồng doanh nghiệp”.

Giải Pickleball doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa mở rộng lần thứ II, năm 2026 nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 22 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026).

Sau giải đấu, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ tổ chức giải Golf Doanh nhân Thanh Hóa mở rộng lần thứ V cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.