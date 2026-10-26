Giải Pickleball dành cho người Việt Nam tại thủ đô Vientiane

Câu lạc bộ Pickleball Hà Nội vượt qua các đối thủ và xuất sắc giành giải Nhất. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hoạt động tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nhằm tăng cường sự đoàn kết và gắn kết trong cộng đồng, góp phần làm phong phú hơn đời sống tinh thần của những người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại thủ đô Vientiane.

Với tinh thần đoàn kết, hữu nghị và vươn xa, 96 vận động viên từ 8 câu lạc bộ Pickleball (thành viên của Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane) được chia thành các bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. Mỗi đội thi đấu ở các nội dung: 2 đôi nam, 2 đôi nam-nữ và 1 đôi nữ, chọn ra đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp.

Các câu lạc bộ tham dự lễ khai mạc giải đấu. (Ảnh: DUY TOÀN)

Câu lạc bộ Pickleball Hà Nội và Câu lạc bộ Pickleball Nghệ An đã xuất sắc vượt qua các đội để tiến vào trận chung kết. Kết quả, Câu lạc bộ Pickleball Hà Nội đã vượt Câu lạc bộ Pickleball Nghệ An với tỷ số 3-1 để giành chức vô địch.

Qua 75 trận đấu, giải đấu mang đến nhiều pha bóng đẹp mắt và những màn tranh tài hấp dẫn trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Tối 25/10, Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, đồng giải Ba và cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải.

Ban tổ chức trao cúp, cờ, quà cho các đội đoạt giải. (Ảnh: DUY TOÀN)

Đây là giải đấu mang đậm tinh thần thể thao, tinh thần đồng hương và màu cờ sắc áo, là dịp để các câu lạc bộ, các hội đồng hương và bà con cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó.

Các trận đấu diễn ra trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. (Ảnh: DUY TOÀN)

Thành công của giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào thể thao trong cộng đồng, đồng thời tạo thêm cơ hội để bà con người Việt gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Lào ngày càng phát triển.