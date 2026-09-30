Giải Pickleball Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an thành công tốt đẹp

Các vận động viên đã cùng nhau tranh tài ở 5 nội dung, với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, để lại những ấn tượng đẹp về tinh thần giao lưu, gắn bó giữa các đơn vị.

Giải Pickleball Cụm thi đua số 1 năm 2026 - Bộ Công an đã diễn ra thành công tốt đẹp

Lễ bế mạc có sự tham dự của Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, Đại tá Trần Văn Hóa - Trưởng phòng Công tác Chính trị Công an Thành phố Hà Nội; Đại tá Nguyễn Duy Chiến - Trưởng phòng Công tác Chính trị Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Đại tá Đặng Thị Bảo Lan - Trưởng phòng Công tác Chính trị Công an Thành Phố Hải Phòng, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, các VĐV và CĐV.

Sau những màn tranh tài hấp dẫn, Ban Tổ chức đã tiến hành trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao. Ở nội dung Đôi nam lãnh đạo - CBCS, cặp đôi VĐV Nguyễn Văn Phác - Đặng Anh Cường của Công an Thành phố Hải Phòng đã xuất sắc giành Huy chương vàng, Cặp VĐV Lê Đồng Đăng - Đặng Việt Anh của Công an Thành phố Hải Phòng giành Huy chương bạc và cặp VĐV Trần Văn Hóa - Nguyễn Ngọc Quỳnh của Công an Thành phố Hà Nội cùng cặp Đỗ Xuân Hoàn - Nguyễn Sơn Giang của Công an Thành phố Hồ Chí Minh giành Huy chương đồng.

Tại nội dung Đôi nam nữ lãnh đạo - CBCS chứng kiến đoàn Công an Thành phố Hà Nội thâu tóm toàn bộ huy chương: bộ đôi Dương Minh Tuyến - Dương Thu Dung và bộ đôi Tống Anh Tuấn - Phạm Thị Thu giành Huy chương đồng, bộ đôi Nguyễn Thị Dương - Đặng Anh Cường giành Huy chương bạc, và bộ đôi Châu Minh Hằng - Nguyễn Tất Bắc xuất sắc giành Huy chương vàng.

Nội dung Đôi nam cán bộ, chiến sĩ chứng kiến bộ đôi Đặng Việt Anh - Bùi Văn Tận của Công an Thành phố Hải Phòng giành Huy chương vàng, còn tại nội dung Đôi nữ cán bộ, chiến sĩ, Trịnh Nhật Huyền và Hoàng Thị Châu Giang của Công an Thành phố Hải Phòng giành Huy chương vàng. Cuối cùng, ở nội dung Đôi nam nữ cán bộ, chiến sĩ, cặp đôi Bùi Thị Hải Nam - Bùi Văn Tuân của Công an Thành phố Hải Phòng đã đoạt Huy chương vàng.

Giải đấu diễn ra trên tinh thần thể thao cao thượng

Giải Pickleball Cụm thi đua số 1 - Bộ Công An 2026 khép lại sau những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn và đầy tinh thần thể thao. Những nỗ lực trên sân đấu, những nụ cười chiến thắng và hơn hết là tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng” đã tạo nên những dấu ấn đẹp, góp phần tăng cường giao lưu, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an.