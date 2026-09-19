Giải Pickleball công nhân, viên chức, lao động tỉnh Lai Châu lần thứ II

Dự khai mạc có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các phường: Tân Phong, Đoàn Kết; trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên…

Quang cảnh lễ chào cờ.

Tham dự giải có 38 đoàn với 260 vận động viên, tham gia có 2 nội dung thi đấu: giải lãnh đạo và giải phong trào. Đối với giải lãnh đạo gồm nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp, trong đó đôi nam có 2 nhóm tuổi; đôi nữ và đôi nam nữ thi đấu 1 nhóm tuổi. Giải phong trào gồm đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp, chia thành 3 nhóm tuổi (nhóm I từ 35 tuổi trở xuống, nhóm II từ 36-45 tuổi, nhóm 3 từ 46 tuổi trở lên).

Đại biểu dự khai mạc.

Đồng chí Lò Thị Hằng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Ban Tổ chức Giải phát biểu khai mạc.

Giải Pickleball công nhân, viên chức, lao động tỉnh Lai Châu lần thứ 2, năm 2026 - Tranh Cúp Jogabola tiếp tục khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục thể thao trong toàn tỉnh. Đây không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích để nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động mà còn là cơ hội giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo kế hoạch, giải sẽ diễn ra trong 3 ngày (18-20/9).

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc:

Các đoàn vận động viên tham dự giải.

Các đại biểu trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Trận thi đấu đôi nam nữ lãnh đạo.

Trận thi đấu đôi nam nữ phong trào.