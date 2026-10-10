Tham gia giải có 42 vận động viên đến từ 13 đội, gồm cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành, đơn vị trên địa bàn. Các vận động viên tranh tài ở 2 nội dung: đôi nam lãnh đạo và đôi nam phong trào.

Các vận động viên dự khai mạc.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng. Các trận đấu không chỉ là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tích cực của phong trào thể dục thể thao trong các cơ quan, đơn vị.

Không khí thi đấu sôi nổi ở nội dung đôi nam lãnh đạo

Thông qua giải đấu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 dự kiến bế mạc vào chiều ngày 11/10/2026.