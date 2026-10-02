Giải pickleball chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giải nhằm chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (1986 - 2026); góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong chuỗi hoạt động kỷ niệm của nhà trường; tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các thế hệ cựu học sinh, học sinh đang theo học, phụ huynh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường. Thông qua giải, lan tỏa hình ảnh, truyền thống và các giá trị tốt đẹp của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Sau thời gian mở đăng ký, giải đón nhận hưởng ứng tích cực từ các vận động viên. Ngoài vận động viên liên quan đến trường, giải có khách mời tham gia thi đấu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, các trường đại học, THPT trên địa bàn thành phố. Nội dung thi đấu gồm: đôi nam nữ lãnh đạo, đôi nam (giới hạn trình cao nhất là 5.5), đôi nam nữ (giới hạn trình cao nhất là 4.9), đôi mở rộng (không giới hạn trình, không phân biệt nam nữ). Các vận động viên được chia bảng thi đấu vòng tròn chọn đội có thành tích tốt vào vòng đấu loại trực tiếp.