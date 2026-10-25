Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa mở rộng năm 2026 khép lại thành công

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa cùng UBND phường Nam Sầm Sơn trao cúp và phần thưởng cho 3 đội giành giải ở nhóm tuổi trên 40.

Với thể thức thi đấu đồng đội gồm 3 nội dung: đôi nữ, đôi nam nữ và đôi nam cùng cách tính điểm trực tiếp 1 set chạm 21, các cuộc so tài đã diễn ra gay cấn và hấp dẫn với nhiều bất ngờ thú vị.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có sự phối hợp tốt với UBND phường Nam Sầm Sơn và Lasong Hotel and Villas để bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi thi đấu, trang thiết bị chuyên môn, đáp ứng yêu cầu tổ chức giải an toàn và hiệu quả. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh du lịch biển Nam Sầm Sơn và các sản phẩm du lịch của tỉnh Thanh Hóa trong mùa thấp điểm.

Các trận đấu tại giải diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, thu hút đông đảo khán giả theo dõi, cổ vũ.

Ở nhóm tuổi từ 19-40, đội Liên quân Ngọc Lặc với những nhân tố đồng đều đã xuất sắc giành chức vô địch.

Xếp thứ nhì là đội Hưng Phong và vị trí thứ ba thuộc về đội Leopick.

Trong khi đó, ở nhóm tuổi trên 40, đội Xứ Thanh giành chức vô địch. Vị trí á quân thuộc về đội phường Nam Sầm Sơn, còn đội Liên quân Đại học Hồng Đức và Cao đẳng Y tế Thanh Hóa xếp thứ ba.

Ban Tổ chức trao cúp và phần thưởng cho 3 đội giành giải ở nhóm tuổi từ 19-40.

Thành công của giải đã góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, tạo sân chơi bổ ích, tăng cường giao lưu và nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.