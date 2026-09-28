Giải Pickleball Báo Văn Hóa năm 2026:Khi thể thao trở thành nhịp cầu lan tỏa văn hóa

Hai ngày 26 - 27.9, tại sân Dai Kim Pickleball Complex (phường Định Công, Hà Nội), gần 300 vận động viên đến từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề đã cùng hội tụ tại Giải Pickleball Báo Văn Hóa năm 2026 - “Pickleball Văn hóa Việt 2026”.

Giải do Báo Văn Hóa phối hợp với Công ty cổ phần Diamond Communication và Công ty cổ phần V-Global Holdings tổ chức, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Báo Văn Hóa (28.3.1957 - 28.3.2027).

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, Trưởng ban Tổ chức Giải Nguyễn Anh Vũ phát biểu khai mạc giải đấu

Ngay từ mùa giải đầu tiên, “Pickleball Văn hóa Việt 2026” đã cho thấy một cách tiếp cận khác: Không chỉ tổ chức một giải thể thao, mà thông qua thể thao để tạo thêm những điểm gặp gỡ giữa văn hóa và cộng đồng.

Từ một giải đấu đến không gian kết nối

Trong phát biểu khai mạc, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ, Trưởng ban Tổ chức Giải nhấn mạnh, với Báo Văn Hóa, tổ chức một giải thể thao không đơn thuần là tạo ra một sân chơi để tranh tài. Điều Ban Tổ chức hướng tới là thông qua thể thao để kết nối cộng đồng, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp và góp phần khơi dậy tinh thần sống khỏe, sống tích cực trong mỗi người. Từ định hướng ấy, thông điệp “Lấy thể thao làm nhịp cầu kết nối, lấy văn hóa làm nền tảng và lấy tinh thần cộng đồng làm giá trị lan tỏa” trở thành sợi chỉ xuyên suốt giải đấu.

Ý nghĩa của thông điệp không nằm ở những khẩu hiệu được đặt bên ngoài sân đấu, mà được thể hiện từ chính cách giải được tổ chức và cách các vận động viên tham gia.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc và Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, Trưởng ban Tổ chức Giải Nguyễn Anh Vũ trao giải Nhất, Nhì, Ba hạng mục Giải dành cho Nghệ sĩ

Những người vốn hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, có thể chưa từng gặp nhau trong công việc, lại có cơ hội cùng đứng trên một sân đấu, cùng phối hợp, cùng tranh tài và cùng chia sẻ niềm vui sau mỗi trận đấu.

Ở đó, ranh giới giữa nhà quản lý, nghệ sĩ, nhà báo, người làm truyền thông hay vận động viên phong trào dường như được thu hẹp. Trên sân, điều kết nối họ trước hết là niềm yêu thích thể thao và tinh thần giao lưu.

Với giải “Pickleball Văn hóa Việt 2026”, tinh thần ấy càng được nhấn mạnh khi giải được thiết kế với ba hạng mục: Giải Lãnh đạo, Giải Văn nghệ sĩ - Truyền thông và Giải Phong trào. Cơ cấu này vừa tạo sự đa dạng về đối tượng tham dự, vừa mở rộng không gian giao lưu giữa nhiều nhóm cộng đồng khác nhau.

Một trong những hình ảnh tạo dấu ấn rõ nét tại giải là sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ. NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng, (S)TRONG Trọng Hiếu, Bùi Xuân Trường (Double2T), Hà Myo, Hà Lê, nghệ sĩ Trung Ruồi, Hồng Diễm, Thanh Giang, Lâm Vissay... cùng nhiều nghệ sĩ đã trực tiếp tranh tài.

Chính sự hiện diện ấy mang lại một màu sắc riêng cho giải đấu. Từ hình ảnh nghệ sĩ trên sân, pickleball hiện lên không chỉ như một môn thể thao đang thu hút người chơi mà còn như một lựa chọn cho lối sống năng động, lành mạnh.

Những tiếng cười, sự cổ vũ, những cái bắt tay sau trận đấu góp phần tạo nên bầu không khí cởi mở, đúng với tinh thần kết nối mà giải hướng tới.

Đó cũng là cách văn hóa có thể đi vào đời sống từ những điều rất gần gũi. Không phải lúc nào việc lan tỏa văn hóa cũng cần bắt đầu từ những hoạt động mang tính nghi lễ. Đôi khi, một hành động đẹp trên sân thể thao, cách ứng xử với đối thủ hay tinh thần đồng đội cũng chính là biểu hiện cụ thể của văn hóa.

Không chỉ thắng - thua trên sân đấu

Một giải đấu thể thao, trước hết, phải có sự cạnh tranh. Người chơi bước vào sân với mục tiêu chiến thắng, những pha bóng quyết liệt và những khoảnh khắc căng thẳng là điều không thể thiếu. Nhưng với “Pickleball Văn hóa Việt 2026”, kết quả thi đấu không phải giá trị duy nhất được đặt ra.

Trận chung kết sôi động, hấp dẫn ở nội dung đôi nam, hạng mục Giải Phong trào

Trong phát biểu khai mạc, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ đề nghị các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tôn trọng đối thủ, tôn trọng trọng tài và chấp hành nghiêm Điều lệ giải.

Trưởng ban Tổ chức Giải đồng thời gửi gắm thông điệp: “Hãy để mỗi trận đấu là một cuộc tranh tài đẹp, mỗi cái bắt tay là một sự kết nối và mỗi vận động viên là một đại sứ lan tỏa văn hóa thể thao”.

Đây có thể xem là một trong những điểm nhấn quan trọng về mặt giá trị của giải. Bởi nếu thể thao chỉ được nhìn qua bảng thành tích, cúp và huy chương, giá trị của một giải đấu sẽ dừng lại khi trận đấu cuối cùng kết thúc. Ngược lại, khi tinh thần thể thao được gắn với văn hóa ứng xử, những giá trị ấy có thể tiếp tục được mang theo trong đời sống.

Tôn trọng đối thủ, thi đấu trung thực, biết chúc mừng người chiến thắng, biết động viên người thua cuộc hay giữ tinh thần đoàn kết trong thi đấu đều là những biểu hiện cụ thể của văn hóa.

Vì vậy, điều mà Ban Tổ chức kỳ vọng mỗi vận động viên mang về sau giải không chỉ là kết quả thi đấu, đó còn là “niềm vui, tình bạn, những trải nghiệm đáng nhớ và nguồn cảm hứng tiếp tục rèn luyện thể thao”.

Nhìn từ góc độ này, thành công của một giải đấu không chỉ được tính bằng số lượng vận động viên tham dự hay chất lượng chuyên môn của các trận đấu, mà còn ở khả năng tạo ra những kết nối mới và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Tạo nền tảng cho một sân chơi thường niên

Giải Pickleball Báo Văn Hóa là giải đấu được định hướng tổ chức thường niên. Ngay từ khi công bố giải, Ban Tổ chức đã xác định đây không phải hoạt động chỉ diễn ra một lần, mà hướng tới xây dựng một sân chơi thường xuyên dành cho cộng đồng những người yêu thích pickleball.

Định hướng này tạo thêm ý nghĩa cho mùa giải đầu tiên. Nếu được duy trì, giải có thể trở thành một điểm hẹn hằng năm, nơi các vận động viên không chỉ trở lại để tranh tài mà còn để gặp gỡ những người bạn, đồng nghiệp và cộng đồng cùng sở thích.

Đây cũng là cơ hội để pickleball tiếp tục phát triển trong đời sống thể thao quần chúng. Một sân chơi có tổ chức, có điều lệ, có sự tham gia của nhiều nhóm đối tượng sẽ góp phần tạo thêm môi trường để người chơi rèn luyện, giao lưu và nâng cao ý thức về văn hóa thể thao.

Đặc biệt, việc dành riêng một hạng mục cho văn nghệ sĩ - truyền thông giúp tạo nên cầu nối giữa thể thao với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và báo chí. Từ đó, những câu chuyện về thể thao có thêm cơ hội được truyền tải tới công chúng qua nhiều kênh, nhiều góc nhìn.

Cùng với hoạt động thi đấu, Không gian Văn hóa Việt được tổ chức song song với các khu vực trải nghiệm, giao lưu, trò chơi tương tác và giới thiệu sản phẩm. Cách tổ chức này giúp mở rộng phạm vi của giải từ một sân đấu thành một không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi thể thao và văn hóa cùng hiện diện.

Đây chính là nét riêng mà “Pickleball Văn hóa Việt 2026” hướng tới: Thể thao không đứng tách khỏi đời sống văn hóa, mà trở thành một phần của đời sống văn hóa.

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức Giải Pickleball Báo Văn Hóa năm 2026 - “Pickleball Văn hóa Việt 2026” đã tiến hành trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các hạng mục thi đấu. Ở hạng mục Giải Lãnh đạo, nội dung Lãnh đạo khách mời, giải Nhất thuộc về cặp Nguyễn Anh Vũ - Nguyễn Minh Tiệp.

Ở nội dung đôi nam nữ, giải Nhất thuộc về cặp Lê Phương Thúy - Nguyễn Lê Minh; nội dung đôi nam, giải Nhất thuộc về cặp Lê Thanh Hải - Mạc Xuân Tùng.

Ở hạng mục Giải Nghệ sĩ, giải Nhất thuộc về cặp Đào Đức Bá - Ngọc Dung. Ở hạng mục Giải Phong trào, nội dung đôi nữ, giải Nhất thuộc về cặp Huyền Trang - Tuyến Trần; nội dung đôi nam nữ, giải Nhất thuộc về cặp Nguyễn Văn Khoa - Nguyễn Thanh Mai; nội dung đôi nam, giải Nhất thuộc về cặp Ngô Hữu Thảo - Trần Phúc.

Bên cạnh các giải chính, Ban Tổ chức cũng trao nhiều giải phụ nhằm ghi nhận những dấu ấn, nét riêng của các vận động viên trong quá trình tham gia giải, như Giải Quý ông, Giải Người đẹp, Giải Newbie, Giải Fair Play, Giải Dấu ấn phong cách, Giải Cặp đôi đồng điệu…

Trong đời sống hiện đại, khi nhu cầu rèn luyện sức khỏe, giao lưu và tìm kiếm những không gian sinh hoạt tích cực ngày càng được quan tâm, những sân chơi kết hợp được thể thao với văn hóa có thể tạo ra sức hút riêng. Ở đó, con người không chỉ đến để thi đấu mà còn đến để gặp gỡ, chia sẻ và tìm thấy niềm vui trong một cộng đồng cùng sở thích.

“Pickleball Văn hóa Việt 2026” vì thế có thể được nhìn nhận không chỉ qua hai ngày tranh tài, mà qua những gì giải để lại sau khi sân đấu khép lại.

Như thông điệp Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ, Trưởng ban Tổ chức Giải đặt ra từ lễ khai mạc, thể thao là nhịp cầu kết nối, văn hóa là nền tảng và tinh thần cộng đồng là giá trị lan tỏa.

Với mùa giải đầu tiên, “Pickleball Văn hóa Việt 2026” đã đặt những viên gạch đầu tiên cho một sân chơi mang dấu ấn riêng của Báo Văn Hóa - nơi thể thao không chỉ để tranh tài, mà còn để kết nối; nơi văn hóa không chỉ được nói đến, mà được thể hiện qua từng hành động; và nơi mỗi vận động viên, như kỳ vọng của Ban Tổ chức, có thể trở thành một “đại sứ” lan tỏa tinh thần thể thao và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.