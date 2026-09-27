Giải Pickleball Báo Văn Hóa 2026 - 'Pickleball Văn hóa Việt 2026': Từ một giải đấu đến không gian kết nối

Chiều 27.9, sau hai ngày tranh tài tại sân Dai Kim Pickleball Complex (phường Định Công, Hà Nội), Giải Pickleball Báo Văn Hóa năm 2026 - “Pickleball Văn hóa Việt 2026” đã chính thức bế mạc.

Giải do Báo Văn Hóa phối hợp với Công ty Cổ phần Diamond Communication và Công ty Cổ phần V-Global Holdings tổ chức, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Báo Văn Hóa (28.3.1957 - 28.3.2027).

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ, Trưởng Ban Tổ chức Giải thực hiện nghi thức phát bóng, khai thông sân đấu

Trận đấu biểu diễn (Showmatch) với sự góp mặt của diễn viên Nguyễn Minh Tiệp, ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu cùng hai vận động viên bán chuyên

Gần 300 vận động viên đến từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề đã hội tụ tại giải. Các nhà quản lý, văn nghệ sĩ, người làm báo, truyền thông, doanh nhân và đông đảo người chơi phong trào cùng bước vào những cuộc tranh tài quyết liệt, nhưng phía sau những trận đấu là một mục tiêu rộng hơn: tạo dựng một không gian để mọi người gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những giá trị tích cực.

Thể thao mở lối kết nối

Trong bài phát biểu khai mạc giải đấu, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ, Trưởng Ban Tổ chức Giải nhấn mạnh, với Báo Văn Hóa, tổ chức một giải thể thao không đơn thuần là tạo ra một sân chơi để tranh tài. Điều Ban Tổ chức hướng tới là thông qua thể thao để kết nối cộng đồng, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp và góp phần khơi dậy tinh thần sống khỏe, sống tích cực trong mỗi người.

Từ định hướng ấy, thông điệp “Lấy thể thao làm nhịp cầu kết nối, lấy văn hóa làm nền tảng và lấy tinh thần cộng đồng làm giá trị lan tỏa” trở thành sợi chỉ xuyên suốt giải đấu.

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ, Trưởng Ban Tổ chức Giải và Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Minh Tiệp trên sân thi đấu

Hai ngày tranh tài cho thấy thông điệp ấy không chỉ nằm trên sân khấu hay trong những lời phát biểu. Những người vốn hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau, có thể chưa từng gặp nhau trong công việc, lại cùng đứng trên một sân đấu, cùng phối hợp, tranh tài và chia sẻ niềm vui sau mỗi trận đấu.

Trên sân pickleball, khoảng cách giữa nhà quản lý, nghệ sĩ, nhà báo, người làm truyền thông hay vận động viên phong trào được thu hẹp. Điều kết nối họ trước hết là niềm yêu thích thể thao và tinh thần giao lưu.

Đây cũng là một giá trị đáng chú ý của thể thao quần chúng. Một trận đấu có thể bắt đầu bằng sự cạnh tranh, nhưng có thể kết thúc bằng một cái bắt tay; một cuộc so tài có thể tạo ra người thắng, người thua, nhưng đồng thời cũng mở ra những mối quan hệ mới.

Đông đảo khán giả theo dõi, cổ vũ giải đấu

Với “Pickleball Văn hóa Việt 2026”, tinh thần ấy được thể hiện qua cơ cấu ba hạng mục: Giải Lãnh đạo, Giải Văn nghệ sĩ - Truyền thông và Giải Phong trào. Cách tổ chức này tạo điều kiện để nhiều nhóm đối tượng cùng tham gia, qua đó mở rộng không gian giao lưu giữa những người có chung niềm yêu thích thể thao.

Điều đáng nói, tính cạnh tranh của giải không làm mất đi mục tiêu giao lưu. Trái lại, những trận đấu quyết liệt càng tạo cơ hội để tinh thần thể thao, sự tôn trọng đối thủ, văn hóa ứng xử và tinh thần đồng đội được thể hiện rõ hơn.

Khi nghệ sĩ bước vào sân đấu

Một trong những dấu ấn nổi bật của giải là sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ. NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng, (S)TRONG Trọng Hiếu, Bùi Xuân Trường (Double2T), Hà Myo, Hà Lê, nghệ sĩ Trung Ruồi, Hồng Diễm, Thanh Giang, Lâm Vissay... cùng nhiều nghệ sĩ đã trực tiếp tranh tài.

NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng, diễn viên Hồng Diễm, Thanh Giang, Lâm Vissay và các nghệ sĩ hào hứng tham dự giải đấu

Vốn quen thuộc với sân khấu, màn ảnh và âm nhạc, khi bước vào sân pickleball, các nghệ sĩ cũng trở thành những vận động viên như mọi người chơi khác. Họ cùng tập luyện, thi đấu, cổ vũ đồng đội và nỗ lực trong từng pha bóng.

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng cho giải, đồng thời tạo nên hình ảnh gần gũi hơn về những người vốn được công chúng biết đến trên sân khấu và màn ảnh. Họ không chỉ xuất hiện với vai trò khách mời mà thực sự tham gia vào cuộc chơi, hòa mình cùng các vận động viên và cộng đồng người chơi.

Ngay trong ngày khai mạc, trận đấu biểu diễn với sự góp mặt của diễn viên Nguyễn Minh Tiệp, ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu và hai vận động viên bán chuyên đã tạo thêm không khí sôi động cho sự kiện.

Trận đấu có sự tham gia của Hà Myo và Hồng Diễm thu hút sự chú ý của đông đảo người xem

Quan trọng hơn, sự giao thoa giữa nghệ thuật và thể thao đã mở rộng cách tiếp cận công chúng. Từ hình ảnh nghệ sĩ trên sân, pickleball được nhìn nhận không chỉ là một môn thể thao đang thu hút người chơi mà còn gắn với lối sống năng động, lành mạnh và nhu cầu giao lưu của cộng đồng.

Những tiếng cười, sự cổ vũ, những cái bắt tay sau trận đấu hay những cuộc trò chuyện bên ngoài sân đều góp phần tạo nên bầu không khí cởi mở, đúng với tinh thần kết nối mà giải hướng tới.

Đó cũng là một cách để văn hóa đi vào đời sống từ những điều gần gũi. Một hành động đẹp trên sân, cách ứng xử với đối thủ, tinh thần đồng đội hay thái độ tôn trọng luật chơi đều có thể trở thành những biểu hiện cụ thể của văn hóa.

Trận chung kết nội dung đôi nữ ở hạng mục Giải Phong trào

Một giải đấu thể thao trước hết phải có sự cạnh tranh. Các vận động viên bước vào sân với mục tiêu chiến thắng, những pha bóng quyết liệt và những khoảnh khắc căng thẳng là một phần không thể thiếu của cuộc chơi.

Nhưng với “Pickleball Văn hóa Việt 2026”, kết quả thi đấu không phải giá trị duy nhất được đặt ra.

Ngay tại lễ khai mạc, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, Trưởng Ban Tổ chức Giải Nguyễn Anh Vũ đã đề nghị các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tôn trọng đối thủ, tôn trọng trọng tài và chấp hành nghiêm Điều lệ giải.

Thông điệp được gửi gắm là hãy để mỗi trận đấu là một cuộc tranh tài đẹp, mỗi cái bắt tay là một sự kết nối và mỗi vận động viên góp phần lan tỏa văn hóa thể thao.

Ban Tổ chức trao các giải thưởng phụ cho vận động viên tham gia

Từ góc độ đó, thành công của giải không chỉ được nhìn qua số lượng vận động viên hay những trận đấu hấp dẫn, mà còn qua những kết nối được hình thành trong và sau giải.

Mỗi vận động viên đến với giải có thể mang theo một mục tiêu khác nhau: có người hướng đến thành tích, có người muốn thử sức, có người đơn giản tìm kiếm một sân chơi để rèn luyện sức khỏe và gặp gỡ bạn bè. Nhưng điểm chung là tất cả cùng góp phần tạo nên một cộng đồng thể thao cởi mở và tích cực.

Trong đời sống hiện đại, khi nhu cầu rèn luyện sức khỏe, giao lưu và tìm kiếm những không gian sinh hoạt lành mạnh ngày càng được quan tâm, những sân chơi kết hợp thể thao với văn hóa có thêm ý nghĩa. Người tham gia không chỉ đến để thi đấu, mà còn để gặp gỡ, chia sẻ và tìm thấy niềm vui trong một cộng đồng cùng sở thích.

“Pickleball Văn hóa Việt 2026” vì thế không chỉ được nhìn qua hai ngày tranh tài. Giá trị của giải còn nằm ở những gì được tiếp nối sau khi các trận đấu kết thúc: cảm hứng rèn luyện thể thao, những mối quan hệ mới, tinh thần đồng đội và những cách ứng xử đẹp được lan tỏa từ sân đấu ra đời sống.

Những dấu ấn được ghi nhận

Sau hai ngày tranh tài, Ban Tổ chức đã tiến hành trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu.

Ban Tổ chức trao giải hạng mục Giải Lãnh đạo

Ở hạng mục Giải Lãnh đạo, nội dung Lãnh đạo khách mời, giải Nhất thuộc về cặp Nguyễn Anh Vũ - Nguyễn Minh Tiệp; nội dung đôi nam nữ, giải Nhất thuộc về cặp Lê Phương Thúy - Nguyễn Lê Minh; nội dung đôi nam, giải Nhất thuộc về cặp Lê Thanh Hải - Mạc Xuân Tùng.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc và Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ, Trưởng Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba hạng mục Giải dành cho Nghệ sĩ

Ở hạng mục Giải Nghệ sĩ, giải Nhất thuộc về cặp Đào Đức Bá - Ngọc Dung.

Tại Giải Phong trào, nội dung đôi nữ, giải Nhất thuộc về cặp Huyền Trang - Tuyến Trần; nội dung đôi nam nữ thuộc về cặp Nguyễn Văn Khoa - Nguyễn Thanh Mai; nội dung đôi nam thuộc về cặp Ngô Hữu Thảo - Trần Phúc.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc và bà Phạm Hải Yến, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Diamond Communication, Phó trưởng Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đôi nam, hạng mục Giải Phong trào

Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Minh Tiệp và bà Phạm Hoài Thương, Chủ tịch HĐTV Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đôi nữ, hạng mục Giải Phong trào

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần V-Global Holdings Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Ban Tổ chức và ông Đỗ Tuấn Linh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Trường Nhân Pharma trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đôi nam nữ, hạng mục Giải Phong trào

Bên cạnh các giải chính, Ban Tổ chức cũng trao nhiều giải phụ như Giải Quý ông, Giải Người đẹp, Giải Newbie, Giải Fair Play, Giải Dấu ấn phong cách, Giải Cặp đôi đồng điệu..., nhằm ghi nhận những nét riêng và dấu ấn của các vận động viên trong suốt quá trình tham gia giải.

Những chiếc cúp, huy chương hay kết quả thi đấu là sự ghi nhận cho nỗ lực của các vận động viên. Nhưng phía sau đó còn là những giá trị khó đo đếm bằng thành tích: những cuộc gặp gỡ, những tình bạn mới, những trải nghiệm và cảm hứng để tiếp tục chơi thể thao.

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, Trưởng Ban Tổ chức Nguyễn Anh Vũ thay mặt Ban Tổ chức tặng hoa tri ân các nhà tài trợ đã đồng hành cùng giải đấu

Với mùa giải đầu tiên, “Pickleball Văn hóa Việt 2026” đã đặt những viên gạch đầu tiên cho một sân chơi mang dấu ấn riêng của Báo Văn Hóa - nơi thể thao không chỉ để tranh tài mà còn để kết nối; nơi văn hóa không chỉ được nói đến mà được thể hiện qua từng hành động.

Từ một môn thể thao ngày càng được yêu thích, một không gian mới đã được mở ra để con người gặp gỡ và chia sẻ. Từ những trận đấu, những kết nối mới được hình thành. Và từ những hành động đẹp trên sân, tinh thần đoàn kết, văn hóa ứng xử, lối sống năng động, tích cực được lan tỏa.

Đó cũng là giá trị lớn hơn mà “Pickleball Văn hóa Việt 2026” hướng tới: không chỉ tìm ra những người chiến thắng trên sân đấu, mà còn góp phần tạo nên một cộng đồng cùng khỏe hơn, gần nhau hơn và sống tích cực hơn.