Các vận động viên tham gia đánh nội dung đồng đội

Sau bốn mùa tổ chức, Giải Pickleball 98-01 đã trở thành hoạt động thể thao được đông đảo thành viên trong cộng đồng cựu học sinh mong đợi. Nếu những mùa giải trước ghi dấu bởi sự hào hứng và quy mô ngày càng mở rộng, thì mùa giải năm nay còn có ý nghĩa riêng: đánh dấu cuộc hội ngộ sau 25 năm kể từ ngày rời ghế nhà trường.

Các vận động viên tham gia đánh nội dung cá nhân

Hai mươi lăm năm là một chặng đường dài. Những cô cậu học trò ngày nào giờ đã trưởng thành, mỗi người có công việc, gia đình và những mối quan tâm riêng. Cuộc sống đưa mỗi người đến những ngả đường khác nhau, nhưng dịp hội ngộ lần này đã đưa các thành viên trở lại bên nhau trong một không khí thân tình và gần gũi.

Với khoảng 200 vận động viên tham dự, giải đấu được tổ chức ở bốn nội dung đôi theo các nhóm trình độ 3.9, 4.5, 5.0 và 5.5, lần lượt mang tên gọi vui nhộn Hớn Hở, Hở Hang, Hì Hục và Ham Hố. Cách đặt tên dí dỏm cũng phần nào thể hiện tinh thần vui vẻ, cởi mở của những người tham gia.

Cặp đôi so tài trận chung kết 5.0

Các trận đấu diễn ra sôi nổi với nhiều pha bóng đẹp, những màn phối hợp ăn ý và không ít tình huống cạnh tranh quyết liệt. Trên sân, các vận động viên đều nỗ lực thể hiện khả năng và tinh thần thi đấu; bên ngoài sân, tiếng cổ vũ, những cuộc trò chuyện và những màn hỏi thăm sau nhiều năm gặp lại tạo nên bầu không khí rất riêng của giải.

Các vận động viên đạt giải trình 4.5

Bên cạnh các nội dung cá nhân, chương trình thi đấu đồng đội buổi chiều là một trong những hoạt động được mong chờ. Đây là dịp để các thành viên thể hiện tinh thần tập thể, sự phối hợp và trách nhiệm với màu áo của đội mình.

Để tổ chức một giải đấu với quy mô khoảng 200 vận động viên, Ban Tổ chức đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, sân bãi, trọng tài và công tác hậu cần. Sự tham gia nhiệt tình của các vận động viên, sự đồng hành của các nhà tài trợ cùng đóng góp của các thành viên đã góp phần tạo nên thành công của sự kiện.

Các vận động viện đạt giải trình 5.5

Điều đáng nhớ nhất của Giải Pickleball 98-01 mùa 4 có lẽ không chỉ là kết quả các trận đấu hay những danh hiệu được trao, mà còn là những khoảnh khắc gặp lại sau 25 năm. Có những người lâu ngày mới gặp, có những câu chuyện tưởng đã cũ nay lại được nhắc lại, và có những kỷ niệm tuổi học trò vẫn nguyên vẹn như chưa từng có khoảng cách thời gian.

Hai mươi lăm năm sau ngày ra trường, 98-01 lại có một ngày hội của riêng mình. Lần này, thay cho bảng đen, phấn trắng là những sân đấu Pickleball; thay cho tiếng trống trường là tiếng bóng và những tràng cổ vũ. Nhưng niềm vui khi được gặp lại những người bạn cũ thì vẫn như ngày nào.