Giải phóng Thủ đô 10/10: Từ ký ức lịch sử đến 'Thành phố vì hòa bình'

Cột cờ Hà Nội, có tuổi đời hơn 200 năm, là công trình lịch sử đặc biệt trong Quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long. Không chỉ là biểu tượng của Thủ đô, Cột cờ Hà Nội còn là chứng tích cho một thời kháng chiến oanh liệt, dấu ấn kiên cường, bất khuất của các thế hệ người dân đất Hà thành. Trong ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954, Lễ thượng cờ Tổ quốc trên đỉnh “Cột cờ Hà Nội” đã trở thành giây phút thiêng liêng với người dân Thủ đô. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Nhân dân nhiệt liệt đón chào lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào tiếp quản Hà Đông (6/10/1954). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Những người lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên để xuống Hải Phòng, chiều 9/10/1954. (Ảnh: Tư liệu TTXVN phát)

Chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đứng gác trên cầu Long Biên, chiều 9/10/1954 sau khi quân Pháp rút hết khỏi Thủ đô qua cây cầu này để xuống Hải Phòng. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Nhân dân Hà Nội nồng nhiệt chào đón và tặng hoa cho các chiến sỹ trên đường vào tiếp quản Thủ đô, sáng 10/10/1954. (Ảnh: Tư liệu TTXVN) ​

Trước sự mong chờ của nhân dân Thủ đô, sáng 10/10/1954, cánh quân của Đại đoàn 308 Quân Tiên Phong từ các cửa ô tiến vào tiếp quản Thủ đô. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Sáng 10/10/1954, cả Hà Nội ngập tràn cờ, hoa, biểu ngữ trong ngày hội lớn. Thủ đô bừng tiến quân ca của lớp lớp đoàn quân tiến về giải phóng, kết thúc vẻ vang 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Bộ đội thuộc hai Trung đoàn 88 và 36 của Đại đoàn 308 tiến qua tuyến đường phố Bạch Mai, phố Huế… vào tiếp quản Thủ đô. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Từ 6 giờ sáng 10/10/1954, Trung đoàn Thủ đô từ Ô Cầu Giấy tiến vào cửa Nam. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Sáng 10/10/1954, các cánh quân của Đại đoàn Quân Tiên Phong từ các cửa ô tiến vào tiếp quản Thủ đô được giải phóng trong rừng cờ hoa đón chào của 200.000 người dân Hà Nội. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Thiếu nhi Hà Nội cùng người thân mang cờ chào đón bộ đội về giải phóng Thủ đô. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Tư lệnh Đại đoàn 308, Chủ tịch Ủy ban Quân chính Thành phố giữa vòng vây của các nữ sinh trường Trưng Vương tặng hoa chúc mừng bên hồ Hoàn Kiếm trong ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Các đơn vị thuộc Đại đoàn 308 tiếp quản Hà Nội tiến hành nghi lễ chào cờ đầu tiên trong Ngày giải phóng Thủ đô, diễn ra tại sân Cột Cờ (nay là Đoan Môn-Hoàng thành Thăng Long) vào lúc 15 giờ ngày 10/10/1954. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Một đơn vị của Trung đoàn Thủ đô với lá cờ "Quyết chiến, quyết thắng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng tham dự Lễ chào cờ đầu tiên trong Ngày giải phóng Thủ đô, diễn ra tại sân Cột Cờ (nay là Đoan Môn-Hoàng thành Thăng Long) vào lúc 15 giờ ngày 10/10/1954. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các đại biểu nhân dân Thủ đô, ngày 16/10/1954. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gắn Huân chương Sao Vàng lên lá cờ truyền thống của Thành phố Hà Nội tại Đại hội thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2005-2010. (Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)

Bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO trao danh hiệu "Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long" là Di sản Văn hóa Thế giới cho Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, tại Lễ khai mạc chuỗi hoạt động của Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, ngày 1/10/2010. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Hà Nội không chỉ là điểm đến an toàn, đáng tin cậy mà còn là “điểm hẹn” hấp dẫn các chính khách và bạn bè quốc. Trong ảnh: Đoàn xe đưa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un di chuyển qua Quảng trường Cách mạng Tháng Tám để đến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai, ngày 28/2/2019. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Với cộng đồng quốc tế, Thủ đô Hà Nội là một thành phố luôn phát triển năng động nhưng vẫn giữ những nét truyền thống. Trong ảnh: Phụ nữ Thủ đô trong trang phục áo dài đạp xe qua các điểm di sản của Hà Nội trong “Áo dài kết nối du lịch và di sản Hà Nội lần thứ nhất - năm 2023.” (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Hà Nội luôn hội tụ nhiều tinh hoa văn hóa và khẳng định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, có vị thế quan trọng trong quan hệ quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar thăm chùa Trấn Quốc tại Thủ đô Hà Nội (15/10/2023). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Màn thực cảnh tái hiện lịch sử “Ngày về chiến thắng” trong Lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô, tại Hà Nội, ngày 10/10/2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Màn thực cảnh tái hiện lịch sử “Ngày về chiến thắng” trong Lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô, tại Hà Nội, ngày 10/10/2024. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Màn thực cảnh tái hiện lịch sử “Ngày về chiến thắng” trong Lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô, tại Hà Nội, ngày 10/10/2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Màn thực cảnh tái hiện "Ngày về chiến thắng" đi qua các cửa ô tiến vào nội đô trong Lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô, tại Hà Nội, ngày 10/10/2024. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Màn thực cảnh tái hiện "Ngày về chiến thắng" đi qua các cửa ô tiến vào nội đô trong Lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô, tại Hà Nội, ngày 10/10/2024. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Màn thực cảnh tái hiện lịch sử “Ngày về chiến thắng” trong Lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô, tại Hà Nội, ngày 10/10/2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Màn thực cảnh tái hiện "Ngày về chiến thắng" đi qua các cửa ô tiến vào nội đô trong Lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô, tại Hà Nội, ngày 10/10/2024. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tại Hà Nội, ngày 10/10/2024. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc Diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tại Hà Nội, ngày 10/10/2024. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Một trong những lý do khiến du khách quốc tế có cảm tình với Hà Nội là thái độ niềm nở, thân thiện của người dân Thủ đô. Trong ảnh: Du khách quốc tế tham gia các hoạt động văn hoá tại không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Thành phố Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số và giáo dục STEM theo định hướng giáo dục thông minh. Trong ảnh: Sản phẩm "Vườn cây thông minh" của học sinh lớp 7, trường THCS Trưng Vương tham gia trưng bày, giới thiệu tại ngày hội của Thủ đô. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Năm học 2024-2025, quy mô giáo dục của thành phố Hà Nội tiếp tục phát triển, dẫn đầu cả nước. Trong ảnh: Công trình chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô, Trường Tiểu học Đồng Tháp, Đan Phượng được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Sáng 4/10/2026, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tham quan phòng tin học của Trường Tiểu học Trung Hòa trong dịp khánh thành 2 công trình cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Trung Hòa, Trường Trung học cơ sở Trung Hòa và xây dựng Trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi, chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 8/9/2024, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) chính thức ghi tên mình trên bản đồ ghép tạng Việt Nam bằng việc thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên cho một bệnh nhân nữ ở Tuyên Quang. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Hà Nội luôn là Thủ đô bình yên, có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Synopex Việt Nam (vốn đầu tư của Hàn Quốc), tại Khu công nghiệp Quang Minh (Hà Nội). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Nhiều khu nhà cao tầng đang tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện trong khu vực Khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Cung Thiếu nhi Hà Nội tại khu Công viên hồ điều hòa CV1 trong khu đô thị mới Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, là dự án lớn và hiện đại nhất Việt Nam dành cho trẻ em, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí, rèn luyện thể dục thể thao cho trẻ em Thủ đô và cả nước (2024). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Với tầm nhìn đến năm 2050, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Diện mạo đô thị Hà Nội ngày càng hiện đại, tình trạng ùn tắc giao thông được cải thiện đáng kể, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong ảnh: Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông (Hà Nội) - tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của cả nước trở thành phương tiện đi lại hằng ngày của số đông người dân Thủ đô. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Với hơn 120 năm lịch sử, cầu Long Biên - nơi gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại của Hà Nội, là di sản không chỉ nổi bật bởi kiến trúc cổ kính, giao lưu giữa Việt Nam với phương Tây mà còn là “chứng tích lịch sử,” một trong những biểu tượng của Thủ đô, niềm tự hào của người dân Hà Nội. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nút giao thông đầu tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, một trong những tuyến cao tốc đại nhất Việt Nam. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Cầu Nhật Tân là một trong ba cây cầu có số nhịp dây văng lớn nhất thế giới, với thiết kế gồm 5 trụ tháp, tượng trưng cho 5 cửa ô của Hà Nội, 5 cánh hoa đào của làng đào Nhật Tân. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ, hoa. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)