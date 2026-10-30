Giải phóng nguồn lực, tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Các ý kiến tranh luận sôi nổi, đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm, nhất là việc xử lý các dự án gặp khó khăn, vướng mắc; đầu tư phát triển hạ tầng giao thông; phát triển kinh tế - xã hội các vùng và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Đồng bộ giải pháp để tăng trưởng 2 con số

Ông Trần Quang Toại, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đồng Nai cho rằng, năm 2026, kinh tế Việt Nam có nhiều điểm sáng, tạo nền tảng cho việc thực hiện kế hoạch phát triển 5 năm (2026 - 2030). Theo các báo cáo kinh tế vĩ mô được trình bày tại nghị trường, từ đầu năm đến nay, nước ta đạt tốc độ tăng trưởng GDP cao; các lĩnh vực công nghiệp chế biến, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Theo ông Trần Quang Toại, dù thực hiện chính sách tài khóa mở rộng nhằm thúc đẩy kinh tế, kinh tế vĩ mô của nước ta vẫn cơ bản ổn định, an toàn tài chính được bảo đảm, nợ công trong tầm kiểm soát, thu ngân sách đạt kết quả tích cực. Năm 2026 cũng ghi nhận những chuyển biến mạnh mẽ về phát triển hạ tầng và hoàn thiện thể chế. Đáng chú ý là việc mở rộng mạng lưới đường cao tốc; cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời quyết liệt xử lý hàng nghìn dự án tồn đọng để giải phóng nguồn lực phục vụ phát triển.

Để thúc đẩy kinh tế - xã hội và đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay cũng như những năm tiếp theo, ông Trần Quang Toại đề nghị các cơ quan Trung ương và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp từ vĩ mô đến vi mô. Trong đó, các cơ quan Trung ương cần phát huy vai trò định hình khung khổ pháp lý, kiến tạo môi trường và điều tiết vĩ mô; tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những vướng mắc trong quy định pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà, qua đó giải phóng nguồn lực xã hội và tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động.

Bên cạnh đó, cần thực hiện chính sách tiền tệ và tài khóa linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa các chính sách, như miễn, giảm thuế, hỗ trợ doanh nghiệp; giữ ổn định tỷ giá, duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý và khơi thông dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất. Đầu tư công cần đóng vai trò dẫn dắt đầu tư tư nhân thông qua việc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược quốc gia về giao thông, sân bay, năng lượng và hạ tầng số, tạo động lực phát triển cho các vùng kinh tế trọng điểm. Đồng thời, cần định hướng chuyển dịch mô hình tăng trưởng, từng bước giảm phụ thuộc vào khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ, chuyển sang phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Đối với các địa phương, ông Trần Quang Toại đề nghị đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên giải phóng mặt bằng và thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn để tăng cường kết nối liên vùng. Các địa phương cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tăng tính minh bạch, chủ động đối thoại và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thời gian, chi phí cho nhà đầu tư.

Trong thu hút FDI, cần ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, có giá trị gia tăng và khả năng lan tỏa lớn; tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp địa phương. Cùng với đó, chú trọng liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo lao động có tay nghề, đáp ứng nhu cầu thị trường và các ngành công nghiệp mới. Việc phát triển các cụm liên kết ngành cần gắn với phát huy lợi thế cạnh tranh của từng địa phương trong các lĩnh vực như logistics, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ. Trung ương và địa phương cũng cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quy hoạch, bảo đảm quy hoạch tỉnh, thành phố phù hợp và tích hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực. Trung ương cần tăng cường phân cấp, phân quyền để địa phương chủ động quyết định các dự án; đồng thời gắn với cơ chế giám sát, kiểm tra hiệu quả.

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Theo ông Vũ Đức Ninh, cử tri phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, những vấn đề được đại biểu nêu ra tại phiên thảo luận chiều 30/10 về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng rất thiết thực, phản ánh đúng những nguy cơ đang đặt ra trong thực tế. Theo ông, chuyển đổi số và sự phát triển của các nền tảng trực tuyến mang lại nhiều lợi ích cho đời sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc trẻ em tiếp cận Internet ngày càng sớm và thường xuyên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đáng lo ngại, do còn nhỏ tuổi, chưa có đầy đủ kỹ năng và khả năng nhận diện, sàng lọc thông tin, trẻ em dễ trở thành đối tượng bị lừa đảo, dụ dỗ, thao túng trên môi trường mạng. Đặc biệt, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), các đối tượng xấu có thể sử dụng công nghệ giả mạo giọng nói, hình ảnh của cha mẹ hoặc người thân để tiếp cận, tạo lòng tin và dẫn dắt trẻ thực hiện những hành vi nguy hiểm.

Ông Vũ Đức Ninh cho rằng, để bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ này, cần triển khai các giải pháp đồng bộ, thiết thực. Nhà nước cần nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về quản lý, bảo vệ trẻ em khi tham gia môi trường mạng; đồng thời tăng cường tuyên truyền, trang bị cho trẻ kỹ năng nhận diện nguy cơ và tự bảo vệ. Bên cạnh đó, vai trò giám sát, đồng hành của gia đình, đặc biệt là cha mẹ và người lớn, hết sức quan trọng. Người lớn cần quan tâm, hướng dẫn và kiểm soát phù hợp việc sử dụng Internet của trẻ, qua đó hạn chế những tác động tiêu cực, giúp trẻ tận dụng lợi ích của công nghệ nhưng vẫn bảo đảm an toàn trên không gian mạng.