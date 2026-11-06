Giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A: Quyết tâm về đích trong tháng 11
Dự án Trục không gian quốc lộ 1A là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của Hà Nội, được kỳ vọng tạo diện mạo mới cho khu vực phía Nam Thủ đô. Để bảo đảm tiến độ triển khai dự án, công tác giải phóng mặt bằng đang được xã Ngọc Hồi tập trung thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giai-phong-mat-bang-quoc-lo-1a-quyet-tam-ve-dich-trong-thang-11-246261106184137879.htm