Giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A: Quyết tâm về đích trong tháng 11

Chiều 6/11, tại Trung tâm Hội nghị phường Mường Thanh, Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 60 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 35 năm, 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Điện Biên đợt 7/11/2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự và phát biểu tại buổi lễ.