Giải phóng mặt bằng nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long vướng mắc từ giá đất và tái định cư
Là công trình giao thông trọng điểm đang cần gấp rút đẩy nhanh tiến độ của Thủ đô, dự án Nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long vẫn bị kìm chân bởi những "nút thắt" trong giải phóng mặt bằng. Nếu vướng mắc này không sớm được tháo gỡ để thi công các hạng mục chính, mục tiêu về đích vào tháng 7/2027 sẽ khó thành hiện thực.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giai-phong-mat-bang-nut-giao-vanh-dai-35-dai-lo-thang-long-vuong-mac-tu-gia-dat-va-tai-dinh-cu-246261123171119855.htm