Giải phóng mặt bằng vốn là khâu khó khăn, nhiều khi trở thành điểm nghẽn của các dự án hạ tầng. Thế nhưng tại dự án cầu Thượng Cát, đoạn qua xã Thiên Lộc (Hà Nội), công việc vốn nhiều gian nan này lại được triển khai với tốc độ đáng kinh ngạc.

Toàn cảnh dự án cầu Thượng Cát sau một năm thi công.

Gia đình ông Nguyễn Thành Đồng, sinh năm 1968, trưởng thôn Mai Châu, xã Thiên Lộc, có đất thuộc diện giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường dẫn cầu Thượng Cát, đoạn kết nối trực tiếp với Khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Dẫn chúng tôi đi dọc khu đất đã bàn giao, nơi gạch, vật liệu phế thải còn ngổn ngang - dấu vết của những công trình cũ - ông Đồng thỉnh thoảng lại dừng chân, ánh mắt chất chứa hoài niệm. Với ông, đây không đơn thuần là phần diện tích phục vụ dự án mà còn là một mảnh ký ức của những người đã sinh ra, lớn lên và gắn bó với nơi này.

Gia đình ông Đồng có ba anh em trai, được bố mẹ chia đất từ nhiều năm trước để dựng nhà, làm ăn. Các thế hệ nối tiếp, các con cháu của anh em ông đã dựng vợ, gả chồng. Khi dự án triển khai, đại gia đình gồm anh em, con cháu… đều có nhà, đất trong diện thu hồi, giải phóng mặt bằng. Chuyện lớn như thế, ai nấy không tránh khỏi những phút đắn đo. Băn khoăn có, trăn trở có, rồi thành viên gia đình có cả ý kiến chưa đồng tình.

Thế nhưng, sau những cân nhắc, ông Đồng lại nhìn câu chuyện ở một góc độ khác. Ông kể lại, ví von: “Cứ nghĩ đơn giản thế này, đoàn tàu muốn về đích thì các toa phải cùng chuyển bánh. Chứ toa nào cũng giữ nguyên vị trí của mình thì tàu chạy làm sao được”. Ông sang trò chuyện với anh trai, em trai, rồi lại ngồi phân tích với các con, các cháu về chủ trương, ý nghĩa của dự án... Đất đai quý thật, nhưng con đường, công trình khi hoàn thành cũng là tài sản chung của cộng đồng… Những băn khoăn, trăn trở trong đại gia đình dần được tháo gỡ.

Nhìn lại khu đất còn ngổn ngang, ông Đồng bảo, “tiếc thì có tiếc, bởi đó là đất của cha ông để lại, nhưng nếu phần đất ấy góp thêm một đoạn đường, một công trình có ích cho cả vùng thì sự hy sinh ấy cũng đáng”.

“Chúng tôi mong đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình để người dân có thêm tuyến giao thông thuận tiện, phục vụ việc đi lại, buôn bán.” Bà VƯƠNG THỊ THÂN, thôn Mai Châu, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội

Câu chuyện ở gia đình bà Vương Thị Thân, cùng thôn Mai Châu, cũng tương tự. Gần 60 tuổi, bà Thân đã dành phần lớn cuộc đời mình gắn với đồng đất quê nhà. Gia đình bà có gần 2.000m2 đất nông nghiệp trồng bưởi, mít và các loại cây ăn quả… Dự án cầu Thượng Cát và tuyến đường dẫn hai đầu cầu được triển khai, biết 842m2 đất nông nghiệp của gia đình nằm trong diện thu hồi, bà Thân không khỏi tiếc nuối. Bởi bàn giao đất để phục vụ công trình cũng đồng nghĩa với việc gia đình mất đi một phần nguồn thu nhập vốn đã ổn định. Thế nhưng, qua những buổi tuyên truyền, vận động và giải thích của chính quyền địa phương, gia đình bà dần hiểu rõ chủ trương, quy mô cũng như ý nghĩa của dự án. Bà nghĩ, nếu cứ giữ mãi những thửa ruộng, khu vườn riêng lẻ thì quê hương khó có thêm những công trình giao thông lớn, mở ra không gian phát triển mới. Hơn nữa, người dân muốn mở rộng sinh kế cũng cần thêm điều kiện giao thương, đi lại thuận tiện.

Suy nghĩ như thế, gia đình bà Thân dần bớt băn khoăn, đồng thuận bàn giao mặt bằng. Nỗi tiếc nuối khu vườn cũ giờ đây nhường chỗ cho niềm mong đợi về một diện mạo mới của quê hương.

Theo báo cáo của UBND xã Thiên Lộc (tính đến ngày 28-10), tổng diện tích đất diện thu hồi để thực hiện dự án thành phần 1.1, thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu trên địa bàn xã khoảng 18,73ha. Trong đó, giai đoạn 1 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ 17,03ha cho chủ đầu tư. Các phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt đối với 328/328 hộ có đất nông nghiệp, 41/41 hộ có đất ở và 39 ngôi mộ của 4 gia đình, dòng họ. 32 hộ được giao đất tái định cư đã nhận đất. Với giai đoạn 2, toàn bộ 1,701ha cũng đã được bàn giao, bao gồm 17/17 hộ tại thôn Mai Châu và 80/80 hộ tại thôn Mạch Lũng.

Như vậy, tiến độ giải phóng mặt bằng cả 2 giai đoạn đều đạt 100%. Đặc biệt, ở giai đoạn 2, việc bàn giao mặt bằng diễn ra… nhanh đến bất ngờ. Chỉ chưa đầy một tuần sau khi chính quyền địa phương vận động, toàn bộ mặt bằng đã được người dân đồng thuận bàn giao. Không chờ tiền bồi thường “chảy về tài khoản”, không đắn đo giữ đất thêm ngày nào, nhiều hộ “bàn giao trước, nhận tiền sau”.

Phần diện tích xây dựng cầu Thượng Cát (xã Thiên Lộc) đã được giải phóng và bàn giao cho đơn vị thi công. Ảnh: Phạm Mạnh

Tại phía xã Thiên Lộc, hệ thống trụ cầu cạn đang dần thành hình, các mũi thi công rầm rộ đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Phạm Mạnh

Công nhân tích cực triển khai dự án để bảo đảm tiến độ công trình. Ảnh: Phạm Mạnh

Các trụ cầu chính trên bờ 2 đầu cầu đã cơ bản hoàn thiện với kết cấu bê tông cốt thép vững chắc. Ảnh: Phạm Mạnh

Điều gì đã tạo nên sự chuyển động mạnh mẽ ấy? Câu trả lời ở hai chữ: niềm tin!

Người dân tin vào chủ trương, tin vào cách làm công tâm, trách nhiệm của chính quyền và tin vào hiệu quả dự án.

Ông Nguyễn Duy Quý, cán bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Thiên Lộc, là một trong những người trực tiếp tham gia thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Thượng Cát, kể: Khối lượng công việc lớn, yêu cầu tiến độ gấp, trong khi nhiều nội dung cần phối hợp xử lý liên tục. Từ kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ, xác định nguồn gốc đất đến giải đáp kiến nghị, mỗi khâu đều đòi hỏi sự tập trung và trách nhiệm. Nhiều hôm cán bộ, nhân viên phải làm việc đến 10h đêm mới trở về, hôm sau 6h30 lại tiếp tục công việc.

Một trong những nội dung khó khăn nhất là vận động các gia đình di dời mồ mả thân nhân. UBND xã cùng Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xã, Ban Quản lý dự án và các thôn đã trực tiếp đến gặp gỡ, trao đổi, đối thoại... Bằng cách làm kiên trì, thấu tình đạt lý, 39 ngôi mộ của 4 hộ gia đình, dòng họ đã được di dời trước thời hạn.

Thiên Lộc đang đứng trước giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Vùng đất ven đô đang từng bước đô thị hóa, với hàng loạt dự án lớn được quan tâm đầu tư như Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, Nhà ở xã hội CT3 Kim Chung... Những dự án mở ra kỳ vọng về một diện mạo mới, không gian phát triển mới không chỉ cho Thiên Lộc nói riêng mà còn cho cả thành phố nói chung.

Bà Lê Thị Vân Huyền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Thiên Lộc (đầu tiên bên phải) kiểm tra tiến độ dự án. Ảnh: Phạm Mạnh

Quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Thượng Cát mang đến những kinh nghiệm đáng chú ý. Bà Lê Thị Vân Huyền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Thiên Lộc cho rằng: Muốn công việc đạt kết quả, trước hết phải tạo dựng được sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của đội ngũ cán bộ. Mỗi vướng mắc cần được nhận diện và xử lý kịp thời, tránh để những vấn đề nhỏ tích tụ thành điểm nghẽn lớn. Khi từng bộ phận rõ trách nhiệm, thống nhất cách làm và cùng hướng tới mục tiêu chung, tiến độ dự án mới có thể được bảo đảm.

Sự đồng thuận cũng đến từ quá trình vận động bền bỉ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó MTTQ và các đoàn thể giữ vai trò cầu nối quan trọng. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiên Lộc chia sẻ, cán bộ Mặt trận, đoàn thể phải sâu sát địa bàn, thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư từng hộ gia đình, từng người dân để cùng chính quyền tháo gỡ những vướng mắc cụ thể. Cũng theo ông Thắng, phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” vẫn vẹn nguyên giá trị. Khi cán bộ, đảng viên và những người có uy tín tiên phong, gương mẫu thực hiện, lời vận động sẽ có sức thuyết phục.

Nhìn lại toàn bộ quá trình triển khai, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Khắc Tuấn cho biết, để công tác giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi, Đảng ủy xã đã thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng ban, đồng thời thành lập tổ giúp việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát và tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Ông đúc kết ba yếu tố quan trọng quyết định kết quả công tác giải phóng mặt bằng.

Trước hết là vai trò lãnh đạo của cấp ủy. Đảng ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, các nhiệm vụ sẽ được triển khai thống nhất. Thứ hai là tinh thần trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện của chính quyền. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu tiến độ gấp, trong khi mỗi trường hợp thu hồi đất lại có những đặc điểm riêng, đòi hỏi cán bộ phải bám sát địa bàn, nắm chắc chính sách, chủ động phối hợp và linh hoạt trong xử lý. Thứ ba, cũng là yếu tố có ý nghĩa quyết định, chính là sự đồng thuận và phối hợp của người dân, nhất là những hộ có đất đai diện thu hồi. Mà muốn người dân đồng thuận, phải bảo đảm công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ. Các bộ phận chuyên môn nghiên cứu kỹ quy định, vận dụng đầy đủ cơ chế được phép để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân. Mỗi gia đình, mỗi người có hoàn cảnh, điều kiện khác nhau nhưng mẫu số chung khi thực hiện công việc nhiều khó khăn này - giải phóng mặt bằng - là: thấu tình, đạt lý.

Thực hiện: Võ Giang - Đinh Luyện - Phạm Mạnh