Giải phóng mặt bằng Dự án mỏ sắt Nà Rụa phải được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch

Tại hội nghị, các đại biểu và người dân được thông tin về dự án, tiến độ giải phóng mặt bằng và yêu cầu bàn giao mặt bằng; báo cáo kết quả trả lời một số nội dung người dân quan tâm.

Khai trường khu Bắc, giai đoạn 1 có phạm vi khoảng 21 ha, liên quan trực tiếp đến các tổ dân phố 02, 03, 10 của phường Tân Giang và các tổ dân phố 06, 07 của phường Hòa Chung, nay là các tổ Tân An 1, Tân An 2, Tân An 3 và Tân Thanh 2.

Theo phương án triển khai, khai trường khu Bắc hướng tới bảo đảm nguồn nguyên liệu quặng sắt khoảng 350.000 tấn/năm.

Từ khi hoạt động năm 2015 đến nay, dự án tạo việc làm cho trên 800 lao động địa phương, mức lương bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm, Công ty Gang thép Cao Bằng chi khoảng 100 tỷ đồng tiền lương cho cán bộ, công nhân là người địa phương; đóng góp khoảng 564,6 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước; đồng thời triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội như hỗ trợ hộ khó khăn, xóa nhà dột nát, sửa chữa nhà văn hóa và đóng góp các quỹ xã hội, từ thiện.

Đối với khai trường khu Bắc, khi được đưa vào khai thác với sản lượng khoảng 350.000 tấn/năm, theo phương án của dự án, dự kiến tiếp tục tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, trong đó thuế tài nguyên khoảng 41 tỷ đồng/năm, thuế giá trị gia tăng khoảng 100 tỷ đồng/năm.

Người dân phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, người dân cơ bản đồng tình với chủ trương triển khai dự án và xác định việc sớm bàn giao mặt bằng là cần thiết để bảo đảm tiến độ chung. Các hộ dân đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện công tác kiểm đếm, xác định chính xác nguồn gốc, diện tích đất, tài sản trên đất; đồng thời giải quyết hài hòa giữa diện tích đất bị thu hồi và diện tích đất được bố trí tái định cư, bảo đảm ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân sau khi di chuyển.

Bên cạnh đó, người dân đề nghị làm rõ giá bồi thường, hỗ trợ, phương án bố trí tái định cư và các chính sách liên quan; việc thực hiện cần công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hộ bị ảnh hưởng. Người dân cũng mong muốn những nội dung còn vướng mắc được các cấp, ngành xem xét, giải quyết kịp thời để các hộ yên tâm, đồng thuận và khẩn trương bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng nhấn mạnh, đợt cao điểm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khai trường khu Bắc là bước khởi đầu cho giai đoạn triển khai quyết liệt, tập trung, với yêu cầu hoàn thành các phần việc theo kế hoạch, bảo đảm mục tiêu bàn giao mặt bằng theo tiến độ đề ra.

Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương và các tổ công tác tiếp tục tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, triển khai công việc đúng quy trình, nhanh chóng nhưng phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Các ý kiến, kiến nghị của người dân phải được tiếp nhận, phân loại và giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật; những nội dung thuộc thẩm quyền phải được trả lời rõ ràng, cụ thể.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng kết luận hội nghị.

Đồng chí Lương Tuấn Hùng khẳng định, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất công nghiệp của tỉnh, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường tuyên truyền, công khai thông tin về dự án và chính sách giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện để người dân được trao đổi, đóng góp ý kiến và được giải đáp đầy đủ các vấn đề còn băn khoăn, qua đó tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Việc giải phóng mặt bằng khai trường khu Bắc phải được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tiến độ của dự án với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.