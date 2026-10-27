Giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc CT.07: Để lòng dân đều thuận

Tại xã Phú Lương và Vô Tranh, hai địa phương có diện tích giải phóng mặt bằng lớn, công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng, gắn với việc lắng nghe, giải quyết kiến nghị của người dân, tạo đồng thuận trong quá trình triển khai Dự án.

Cán bộ xã Vô Tranh đến nhà vận động người dân chấp hành chính sách về giải phóng mặt bằng.

Tại xóm Phú Tâm, xã Vô Tranh, sau khi được tuyên truyền, gia đình ông Trần Văn Au đã đồng ý bàn giao 150m² đất ở nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Với gia đình ông, diện tích đất này không chỉ là tài sản mà còn gắn với kế hoạch ổn định cuộc sống sau khi di dời.

Ông Au bộc bạch: Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích về dự án, gia đình đã thống nhất bàn giao đất. Tuy nhiên, việc sớm có nơi ở mới vẫn là mong muốn chính đáng của gia đình để có thể yên tâm ổn định cuộc sống.

Dự án CT.07 đi qua xã Vô Tranh dài 12,18km, với tổng diện tích giải phóng mặt bằng 96,41ha, ảnh hưởng đến 450 hộ dân, trong đó khoảng 130 hộ thuộc diện tái định cư.

Khối lượng công việc lớn, liên quan đến nhiều loại đất và quyền lợi của người dân, đòi hỏi địa phương phải triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ, từ tuyên truyền, kiểm đếm đến tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan.

Xác định công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ giải phóng mặt bằng, Đảng ủy, UBND xã Vô Tranh đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, Công an xã và các xóm tăng cường thông tin về mục tiêu, ý nghĩa của Dự án.

Nội dung được truyền tải qua các buổi tuyên truyền lưu động, hệ thống loa truyền thanh và nền tảng mạng xã hội, giúp người dân nắm bắt thông tin, hiểu rõ hơn về chủ trương triển khai dự án cũng như các bước thực hiện thu hồi đất.

Cùng với tuyên truyền, cán bộ chuyên môn trực tiếp đến từng hộ bị ảnh hưởng để trao đổi, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Các nội dung về nguồn gốc đất, diện tích thu hồi, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xem xét theo từng trường hợp.

Tại những vị trí nhà đầu tư cần mặt bằng sớm như trạm trộn bê tông nhựa và vị trí đặt trạm dừng nghỉ, chính quyền địa phương phối hợp vận động người dân nhận tiền tạm ứng theo phương án triển khai, tạo điều kiện để dự án thực hiện các hạng mục theo kế hoạch.

Đến nay, xã Vô Tranh đã kiểm đếm được 82% diện tích đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng. Đáng chú ý, khu vực bố trí trạm trộn bê tông nhựa đã được bàn giao 3,58ha, sớm hơn kế hoạch, tạo điều kiện để nhà đầu tư chủ động triển khai công việc.

Theo ông Phạm Quang Lượng, Phó Chủ tịch UBND xã Vô Tranh: Phần lớn người dân đồng tình, ủng hộ việc triển khai dự án. Tuy nhiên, quá trình kiểm đếm vẫn phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến nguồn gốc, ranh giới, diện tích và chủ sử dụng đất; một số thửa đất cần đo tách, đăng ký lại, thực hiện thủ tục thừa kế hoặc giải quyết tranh chấp. Những vấn đề liên quan đến giá đất ở cũng là nội dung được người dân quan tâm.

Để tháo gỡ khó khăn, địa phương đã rà soát, xử lý từng trường hợp, phối hợp hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Với những trường hợp có người thân sinh sống xa địa phương, cán bộ xã đã trực tiếp đến các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai hỗ trợ thực hiện thủ tục phân chia di sản thừa kế.

Người dân xã Phú Lương nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án CT.07.

Tại xã Phú Lương, công tác giải phóng mặt bằng cũng được triển khai gắn với việc rà soát, kiểm đếm và giải quyết kiến nghị của các hộ dân bị ảnh hưởng. Những nội dung chưa rõ được ghi nhận, xem xét và giải đáp kịp thời, tạo cơ sở để người dân nắm được quyền lợi, nghĩa vụ của mình trước khi bàn giao đất.

Đến nay, xã đã hoàn thành kiểm đếm trên 35ha, tương đương 100% diện tích đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng. Ngay trong đầu tháng 10-2026, địa phương hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho 13 hộ dân, với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Ông Hoàng Thế Tiến, Chủ tịch UBND xã Phú Lương, cho biết: Xã đang tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường tuyên truyền, gặp gỡ, trao đổi với người dân và kịp thời giải đáp kiến nghị, tháo gỡ khó khăn trong quá trình kiểm đếm, lập phương án bồi thường và chi trả kinh phí. Việc bàn giao mặt bằng được thực hiện gắn với tiến độ Dự án, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người dân theo quy định.

Phú Lương và Vô Tranh là hai địa phương có diện tích giải phóng mặt bằng lớn phục vụ Dự án CT.07. Khối lượng công việc còn nhiều, trong khi mỗi phần đất thu hồi đều gắn với tài sản, nơi ở và cuộc sống của người dân.

Vì vậy, cùng với yêu cầu bảo đảm tiến độ, các địa phương cần tiếp tục công khai, minh bạch chính sách bồi thường, hỗ trợ, kịp thời giải đáp kiến nghị và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Bởi sau mỗi phần mặt bằng được bàn giao không chỉ là tiến độ của một dự án giao thông, mà còn là sự đồng thuận được tạo dựng từ cơ sở.