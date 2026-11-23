Công nhân thi công móng cầu vượt cao tốc, đoạn qua thôn Tân Hội, xã Đức Trọng

Nhiều điểm sáng

Bức tranh giải phóng mặt bằng (GPMB) tại 2 dự án cao tốc trọng điểm đến nay đã ghi nhận những bước tiến mang tính đột phá. Ở tuyến Bảo Lộc - Liên Khương (dài 73,615 km), diện tích bàn giao cho chủ đầu tư hiện đạt 593,58/621,128 ha (95,56%); phương án bồi thường được phê duyệt cho 2.480/2.520 hộ dân (98,41%), với lượng vốn giải ngân đạt 550,4/560 tỷ đồng. Cùng thời điểm, tuyến Tân Phú - Bảo Lộc cũng đạt tỷ lệ cao với 231,17 ha mặt bằng được bàn giao và 928/932 hồ sơ được phê duyệt, đạt 99,57%.

Theo ông Lê Văn Tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, sự phối hợp quyết liệt giữa các đơn vị đang giúp tiến độ toàn tuyến chuyển biến rõ nét. Riêng trên tuyến Bảo Lộc - Liên Khương, nhiều địa phương đã cán mốc bàn giao 100% mặt bằng như: xã Hòa Ninh (31,1 ha), xã Bảo Thuận (70,67 ha), và địa bàn Di Linh với tổng cộng 128,75 ha (gồm 71,06 ha do Ban Quản lý dự án khu vực thực hiện và 57,69 ha do Trung tâm Phát triển quỹ đất phụ trách). Đáng chú ý, tại phường 1 Bảo Lộc, dù còn 1 hộ dân với 0,18 ha chưa nhận tiền do chờ tính toán khoản hỗ trợ bổ sung theo quyết định ngày 10/11/2026, nhưng người dân đã tự nguyện bàn giao trước mặt bằng để đơn vị thi công san ủi, giúp địa phương đạt 100% tiến độ trên thực địa.

Ghi nhận thực tế tại các đoạn có mặt bằng sạch, nhịp độ thi công đang diễn ra hết sức khẩn trương. Máy móc đã và đang san gạt, phát quang liên tục. Sự đồng thuận đi trước một bước của người dân không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai mà còn tạo khí thế sôi động cho công trường. Những con số thống kê tỷ lệ GPMB đã thực sự chuyển hóa thành không gian kiến thiết hình hài tuyến cao tốc ngoài thực địa.

Thi công cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương tại khu vực Tân Châu, Di Linh

Vẫn còn điểm nghẽn ở những vị trí then chốt

Theo ông Lê Văn Tạo, dù mặt bằng sạch đã đạt tỷ lệ cao, song phần diện tích còn lại hầu hết nằm ngay các vị trí xung yếu, đòi hỏi nỗ lực tháo gỡ rất lớn. Trên tuyến Bảo Lộc - Liên Khương, xã Gia Hiệp vẫn còn 18,6 ha chưa bàn giao (bao gồm cả khu vực nút giao Gia Hiệp) do 25 hộ dân cho rằng đơn giá đất thấp. Dù chính quyền xã đã ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc từ tháng 9/2026 nhưng các hộ vẫn chưa phối hợp, buộc Trung tâm Phát triển quỹ đất phải đề xuất phương án cưỡng chế kiểm đếm.

Tại xã Hiệp Thạnh, trái ngược với vị trí ưu tiên số 11 đã hoàn thành 100% (17 hộ với 3,45 ha), khu vực cầu vượt Km 192+419 vẫn vướng 17 hộ (11 ha) do người dân yêu cầu bố trí tái định cư và bồi thường phần đất thuộc lộ giới quốc lộ 27 cũng như đường cao tốc. Hiện địa phương đang vừa giải quyết khiếu nại, vừa hoàn tất thủ tục cưỡng chế theo quy định.

Đo đạc san gạt mặt bằng làm đường cao tốc tại xã Đức Trọng

Tại xã Tân Hội cũng có 5 hộ (1,12 ha) chưa đồng thuận về giá, đang chuẩn bị thủ tục cưỡng chế; xã Bảo Lâm 2 còn 21 hộ (5,15 ha), trong đó 14 hộ nhận khoán đất nông trường yêu cầu được bồi thường về đất; và xã Ninh Gia còn 2 hộ (0,73 ha) vướng tranh chấp, hiện một hộ đã đồng ý bàn giao, hộ còn lại chưa thể ký biên bản do đang điều trị bệnh ở nước ngoài.

Ở tuyến Tân Phú - Bảo Lộc, áp lực GPMB lại nằm tại khu vực đô thị. Cụ thể, phường 1 Bảo Lộc còn 72 hộ (5,57 ha) kiến nghị về đơn giá, khoản hỗ trợ một lần và yêu cầu vị trí tái định cư tương xứng với mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ; phường 2 Bảo Lộc còn 96 hộ (32,61 ha) chưa nhận tiền cũng vì bất đồng về giá. Tại xã Đạ Tẻh 2, bên cạnh điểm sáng là 10 hộ dân và 1 tổ chức (15,38 ha) đã tự nguyện bàn giao mặt bằng trước khi nhận tiền, vẫn còn 2 hộ chưa đồng thuận với phương án bồi thường.

Một góc khu tái định cư phục vụ tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc tại xã Đạ Huoai

Từng mét đất, từng cuộc đối thoại

Tại xã Đức Trọng, diện tích bàn giao đã đạt 70,6 ha (96,67%), chỉ còn vướng 3 hộ dân với 0,04 ha. Theo ông Trần Quang Trung - đại diện Ban GPMB Đức Trọng, toàn tuyến qua địa bàn xã chỉ còn 400 mét. Thế nhưng, bên cạnh việc phối hợp cùng chính quyền vận động các hộ còn lại, những ngày này ban vẫn tiếp tục hỗ trợ xác định lại ranh giới thu hồi mỗi khi người dân hay nhà đầu tư cần làm rõ.

Vừa dứt cuộc trao đổi nhanh với phóng viên, ông Trung lại vội vã đến vị trí thi công ở Phú Hội để cùng nhà thầu đối chiếu mốc giới, giải thích cặn kẽ và giúp người dân thống nhất ngay tại hiện trường. Thực tế này cho thấy, công tác GPMB không chỉ dừng lại trên giấy tờ pháp lý, mà đòi hỏi sự sâu sát để hóa giải ngay những băn khoăn phát sinh trong quá trình thi công.

Từ những địa phương đã cán đích đến các điểm nghẽn đang chờ tháo gỡ, bài toán mặt bằng 2 tuyến cao tốc đang được tỉnh nỗ lực giải quyết bằng việc kết hợp giữa sự nghiêm minh và tinh thần đối thoại kiên trì, thấu cảm.