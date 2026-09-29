Giải phóng mặt bằng 21 ha khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa gắn với ổn định tái định cư, bảo đảm sinh kế lâu dài

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ công tác và đặc biệt là sự đồng thuận, phối hợp của người dân vùng dự án, đến ngày 28/9, 440/443 hộ đã được phê duyệt phương án; 403 hộ nhận tiền bồi thường; 393 hộ bàn giao mặt bằng. Công tác di chuyển mộ đã thực hiện 307/364 mộ, đạt 84,3%. Các lực lượng huy động nhân lực, vật lực hỗ trợ các hộ gia đình tháo dỡ, di chuyển tài sản. Tổng diện tích đã bàn giao đạt trên 193.600 m², tương đương 92,2% diện tích 21 ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 21 ha giai đoạn 1 khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa yêu cầu các bên liên quan tiếp tục vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động, thực hiện thắng lợi chiến dịch cao điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng 21 ha khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa trước ngày 30/9/2026; bám hộ, bám việc, bám thời gian, mặt bằng bàn giao đến đâu phải tiếp nhận, xử lý đến đó. Việc chi trả bồi thường, hỗ trợ phải nhanh chóng, đúng chính sách; đẩy nhanh các thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng tại khu tái định cư.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức tổng kết chiến dịch cao điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng 21 ha giai đoạn 1 khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa và khởi động dự án Nhà máy cán kéo thép Cao Bằng. Giao chính quyền địa phương rà soát cụ thể những hộ hoàn cảnh khó khăn, những gia đình gương mẫu, đi đầu trong chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng, có hình thức khen thưởng, động viên, biểu dương phù hợp, thiết thực, thể hiện sự trân trọng, cảm ơn và tri ân những hộ dân đã đồng thuận, chia sẻ, nhường đất, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, tiếp tục củng cố sự đồng thuận, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tiến độ với quyền lợi, đời sống và sinh kế lâu dài của người dân.