Giải pháp ủy nhiệm lập hóa đơn giúp chủ quán vận hành app hiệu quả

Giải pháp ủy nhiệm lập hóa đơn từ Grab giúp chủ quán xử lý thủ tục giấy tờ thuận tiện hơn khi bán hàng qua app.

Khi hóa đơn trở thành một phần của chuyện bán hàng

Vào các buổi trưa trong tuần, quán Phở Hà Nội của chị Nguyễn Thị Ngọc (TP.HCM) thường bước vào khung giờ bận rộn nhất. Đơn hàng qua ứng dụng liên tục “nổ”, trong đó có nhiều đơn từ khách văn phòng và đơn đặt theo nhóm. Theo chia sẻ của chị Ngọc, GrabFood hiện là kênh bán hàng online chủ lực của quán, chiếm khoảng 90% doanh thu online.

Khi lượng đơn online tăng, một phần việc khác cũng xuất hiện thường xuyên hơn: Đáp ứng nhu cầu lấy hóa đơn của khách hàng. Quán đã đăng ký hóa đơn điện tử, nhưng theo chị Ngọc, việc vừa thu thập thông tin khách, vừa xử lý từng hóa đơn trong giờ cao điểm không phải lúc nào cũng thuận tiện.

Khách văn phòng, doanh nghiệp là nhóm thường có nhu cầu lấy hóa đơn khi đặt món qua ứng dụng.

Câu chuyện của chị Ngọc cũng phản ánh sự thay đổi trong cách quán ăn vận hành, khi ngày càng nhiều đơn hàng đến từ ứng dụng giao đồ ăn. Bên cạnh nhận đơn, thanh toán và giao hàng, việc đáp ứng nhu cầu lấy hóa đơn cũng dần trở thành một phần trong quy trình bán hàng trên app.

Bài toán này cũng xuất hiện trong bối cảnh quy định về thuế và hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tiếp tục được hoàn thiện trong năm 2026. Đáng chú ý, Nghị định 254/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có thể ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử theo quy định.

Từ nhu cầu thực tế của đối tác, với sự hỗ trợ của Chi cục Thuế Thương mại điện tử, Cục Thuế, Grab triển khai giải pháp ủy nhiệm lập hóa đơn. Theo đó, đối tác thương nhân có thể ủy nhiệm cho Grab lập hóa đơn đối với đơn hàng GrabFood đủ điều kiện.

Bớt một phần việc, thêm cơ hội tăng trưởng doanh thu

Sau gần một tháng sử dụng dịch vụ, chị Ngọc cho biết khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở khâu xử lý hóa đơn. So với trước đây, khi quán tự lấy thông tin khách và xử lý từng hóa đơn, chị ước tính khối lượng công việc liên quan giảm đến khoảng 80%. “Khách vẫn đặt món như bình thường, quán tiếp nhận và chế biến như mọi ngày, nhưng phần lập hóa đơn được xử lý thông qua dịch vụ của Grab”, chị nói.

Theo chị Ngọc, khối lượng công việc liên quan đến hóa đơn giảm đáng kể sau khi sử dụng dịch vụ ủy nhiệm lập hóa đơn.

Nếu với chị Ngọc, bài toán nằm ở khối lượng công việc khi lượng đơn online lớn; thì với anh Trương Hoài Bảo (chủ quán Bánh cuốn thịt nướng Bé Ù), hóa đơn lại gắn với cơ hội phục vụ nhóm khách văn phòng, doanh nghiệp.

Bắt đầu kinh doanh từ năm 2024, Bánh cuốn thịt nướng Bé Ù của anh Bảo hiện có 2 cơ sở tại TP.HCM. Theo anh Bảo, nền tảng online đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của quán, trong đó GrabFood hiện đóng góp hơn 60% tổng doanh thu.

Trong số khách đặt qua ứng dụng, quán cũng nhận được nhu cầu từ nhóm khách doanh nghiệp, vốn thường đặt số lượng lớn và cần hóa đơn để phục vụ việc thanh toán, quyết toán chi phí. Tuy nhiên, trước đây quán chưa thể đáp ứng nhu cầu này. Khi biết đến dịch vụ ủy nhiệm lập hóa đơn của Grab, anh Bảo đăng ký ngay.

“Vì chưa thể cung cấp hóa đơn, có những khách hàng doanh nghiệp quán chưa phục vụ được, dù giá trị mỗi đơn hàng của họ khá cao. Trước đây, tôi khá bỡ ngỡ với việc xử lý hóa đơn. Khi có thể ủy nhiệm để Grab lập hóa đơn cho đơn hàng đủ điều kiện, quán giảm bớt phần việc này, tôi cũng tập trung hơn vào vận hành”, anh chia sẻ.

Theo anh Bảo, thời gian gần đây, quán cũng ghi nhận lượng đơn đặt theo nhóm có xu hướng tăng, trong đó nhiều đơn từ khách hàng doanh nghiệp. Đáng chú ý, giá trị đơn hàng nhóm có thể cao gấp 4-5 lần đơn thông thường. Việc có thể đáp ứng nhu cầu lấy hóa đơn vì vậy giúp quán thuận tiện hơn khi phục vụ nhóm khách hàng này và mở thêm cơ hội gia tăng doanh thu.

Khả năng cung cấp hóa đơn giúp Bánh cuốn thịt nướng Bé Ù thuận tiện hơn khi phục vụ khách hàng doanh nghiệp đặt món qua ứng dụng.

Với chị Ngọc, việc ủy nhiệm lập hóa đơn giúp giảm bớt khối lượng công việc khi lượng đơn online ngày càng lớn. Với anh Bảo, khả năng cung cấp hóa đơn thuận tiện hơn giúp quán có thêm điều kiện phục vụ khách văn phòng, doanh nghiệp - nhóm thường đặt số lượng lớn và có nhu cầu lấy hóa đơn.

Dù xuất phát từ nhu cầu khác nhau, điểm chung của hai chủ quán là tìm kiếm cách xử lý hóa đơn phù hợp hơn với thực tế kinh doanh trên nền tảng. Khi phần việc này được xử lý thuận tiện hơn, chủ quán có thể dành thêm thời gian cho vận hành, phục vụ khách hàng, đồng thời nắm bắt cơ hội kinh doanh mới.