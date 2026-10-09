Giải pháp tự động giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất ứng dụng

Khi các ứng dụng doanh nghiệp và khối lượng công việc AI ngày càng được triển khai trên nhiều môi trường khác nhau - từ hạ tầng tại chỗ, các đám mây công cộng, những khu vực tuân thủ chủ quyền dữ liệu cho đến các kiến trúc Nhà máy AI (AI Factory) mới - các tổ chức không chỉ cần sự linh hoạt của hạ tầng. Họ cần một mô hình vận hành thống nhất, đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu ở tốc độ máy, đồng thời đảm bảo các tiêu chuẩn về quản trị, khả năng phục hồi, hiệu quả và kiểm soát pháp lý.

Việc quản trị thủ công truyền thống, các công cụ rời rạc và chiến lược dữ liệu thiếu kết nối có thể kìm hãm đổi mới sáng tạo, gia tăng rủi ro vận hành và khiến việc kiểm soát chi phí ở quy mô lớn trở nên thách thức hơn.

Ông Sandeep Singh, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc bộ phận Nền tảng, NetApp, nhấn mạnh: “Kiến trúc lưu trữ dữ liệu là nền tảng quyết định hiệu năng và cách vận hành của mọi ứng dụng. Khách hàng không nên phải lựa chọn giữa hiệu năng và khả năng kiểm soát của hạ tầng tại chỗ với sự linh hoạt của đám mây. Với các năng lực đa đám mây lai mới này, NetApp đang giúp doanh nghiệp phá bỏ mọi ranh giới giữa các môi trường đám mây, vận hành với mức độ tự chủ cao hơn, và coi tính hiệu quả, chủ quyền dữ liệu cùng quyền kiểm soát là trọng tâm của chiến lược dữ liệu".

Những năng lực mới được công bố giúp tăng cường sức mạnh của nền tảng NetApp Platform.

Các tính năng đa đám mây lai mới bao gồm: NetApp Keystone Sovereign mang đến khả năng quản trị dữ liệu theo khu vực rõ ràng hơn, giúp tăng mức độ tin cậy và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chủ quyền dữ liệu cũng như nơi lưu trữ dữ liệu.

NetApp Console Autonomous Operations loại bỏ hoàn toàn gánh nặng quản trị phát sinh khi phải vận hành các công cụ rời rạc trong những hệ thống lai quy mô lớn. Giải pháp thay thế các quy trình phê duyệt thủ công bằng cách tự động phê duyệt dựa trên kết quả, giúp mang lại giá trị kinh doanh nhanh hơn và vẫn đảm bảo an toàn ngay cả trong các môi trường được cô lập hoàn toàn khỏi Internet (air-gapped)...

NetApp Console Fleet Management: Giải pháp mới cung cấp các khả năng quản lý tập trung, giám sát hệ thống và ứng dụng AI thông qua mô hình triển khai Console được cài đặt trực tiếp trong môi trường của khách hàng.

NetApp Console AI ChatOps Interface thay thế các quy trình thủ công bằng tự động hóa an toàn, dựa trên hội thoại và định hướng kết quả. Giải pháp giảm tải đáng kể cho các quản trị viên CNTT - những người phải vận hành một loạt các công cụ phân mảnh trong các hệ thống lai quy mô lớn - mà vẫn duy trì đầy đủ khả năng quản trị và kiểm soát.

Nutanix và NetApp đồng hành cùng doanh nghiệp khi bối cảnh ngành đang chuyển dịch nhanh chóng và tự do trong thiết kế kiến trúc. Quan hệ hợp tác này giúp các tổ chức tối ưu hóa môi trường ảo hóa, bảo vệ các khoản đầu tư nền tảng hiện có, đồng thời mở ra mức độ linh hoạt vận hành mới.

Với những cập nhật này, NetApp đang thúc đẩy một chiến lược nền tảng được định hình bởi khả năng vận hành nhất quán, kiểm soát dữ liệu có quản trị và hiệu quả hạ tầng có thể mở rộng theo nhu cầu của các ứng dụng hiện đại.