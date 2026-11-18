Khi thầy trò đều có sự chủ động

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, nhà giáo Nguyễn Thị Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dương Hòa 2 (xã Dương Hòa, Hà Nội) cho hay, với tổng số 1.376 học sinh, sau sáp nhập, chuyển đổi mô hình từ quản lý sang quản trị, nhà trường tập trung xây dựng kho học liệu dùng chung, giúp dữ liệu được lưu trữ khoa học, chính xác và tiết kiệm thời gian.

Không chỉ dạy trong giờ tiếng Anh mà nhà trường từng bước tạo môi trường giao tiếp song ngữ, tự nhiên, dạy các môn học khác bằng tiếng Anh. Mỗi khối chọn một lớp để thí điểm dạy ít nhất là 3 tiết/tuần gồm: Toán, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục địa phương, bài học STEM với thời lượng khoảng 20% sử dụng tiếng Anh mỗi tiết; khẩu hiệu song ngữ tại sân trường; tổ chức các CLB, hoạt động ngoại khóa sử dụng tiếng Anh.

Mỗi phòng học tại Trường Tiểu học Dương Hòa 2 đều được trang bị các thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu dạy - học.

Theo nhà giáo Nguyễn Thị Lan, khi đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học sẽ từng bước giúp học sinh sử dụng tiếng Anh như một công cụ làm việc thiết thực, để tra cứu tài liệu, thuyết trình một dự án. Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo xã Dương Hòa trong việc đầu tư, nâng cấp hệ thống trang thiết bị phục vụ học tập thời đại số.

"Qua nền tảng trực tuyến, các em không chỉ khắc sâu kiến thức mà còn rèn luyện được phản xạ ngôn ngữ trong thực tế, cách tiếp cận, nhúng ngoại ngữ vào môi trường học tập số sẽ trang bị cho các em tư duy liên môn sắc bén, giúp các em tự tin làm chủ công nghệ, hội nhập vào hệ sinh thái tri thức không biên giới qua các lớp học mở và lớp học hỗn hợp", nhà giáo Nguyễn Thị Lan trao đổi.

Hệ thống bảng biểu trong mỗi lớp học được thể hiện ở dạng song ngữ giúp trẻ dần làm quen với tiếng Anh.

Sau khi tham dự tập huấn chuyển đổi số do UBND xã (Phòng VHXH là cơ quan tham mưu) tổ chức, nhà trường xây dựng tổ chuyên môn thành cộng đồng học tập chuyển đổi số để giáo viên chia sẻ, trao đổi, thực hành nội dung tập huấn. Giáo viên tự quay video bài giảng, dự giờ trực tuyến và góp ý chéo trên nền tảng số để cùng hoàn thiện phương pháp, đảm bảo phù hợp với yêu cầu sinh hoạt tổ chuyên môn sau sáp nhập.

"Thông qua việc sử dụng các trang học tập trực tuyến (HaNoi Study, VioEdu, OLM) và phần mềm thiết kế trò chơi học tập (Quizizz, Bloocket), giáo viên có thể biết chính xác nhóm học sinh nào đang hổng kiến thức để giao bài tập có mức độ phân hóa phù hợp với từng em.

Ở nhiều tiết học, giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh xem trước tài liệu, video tại nhà, thời gian trên lớp dành cho thảo luận, thuyết trình, làm dự án nhóm và phản biện để rút ra kiến thức, bài học", nhà giáo Nguyễn Thị Lan thông tin.

Ứng dụng công nghệ vào quản trị, giảng dạy

Trẻ được trải nghiệm qua những trò chơi tương tác một cách có kiểm soát.

Với cấp học mầm non, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản trị, quản lý cũng như giảng dạy trong nhà trường cũng là một điểm đáng chú ý.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn tại Trường Mầm non Dương Hòa 3 (xã Dương Hòa, Hà Nội) cho biết, từ công tác tuyển sinh đầu cấp qua phần mềm tuyển sinh, thu tiền hàng tháng không dùng tiền mặt đến việc duyệt hồ sơ, lên thực đơn, theo dõi bữa ăn bán trú để phụ huynh học sinh có thể tương tác trên ứng dụng Hanoicheck...

Ở các lớp đều xây dựng các kho học liệu điện tử dùng chung, về các lĩnh vực phát triển của trẻ như Văn học, Khoa học, Toán học; mỗi tháng, giáo viên có 1-2 giáo án để bổ sung vào kho học liệu đó. Các cô cũng sáng tạo ra sổ liên lạc điện tử qua phần mềm Padlet để thông tin tới phụ huynh học sinh những khi cần thiết. Giáo viên cũng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) một cách linh hoạt, hiệu quả và phù hợp.

Cô trò cùng tham gia chơi trò chơi tương tác trên ti vi thông minh để rèn khả năng nhanh nhạy cho bé.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, thực hiện chủ trương đưa tiếng Anh dần trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong nhà trường, các cô đã xây dựng lộ trình trong từng tháng và xây dựng kế hoạch để cho cô giáo và trẻ sử dụng tiếng Anh thành môi trường giao tiếp hàng ngày từ ăn ngủ, hoạt động. Tất cả đều dựa vào các video hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội đưa về để trẻ và cô cùng học phát âm.

Không chỉ vậy, Trường Mầm non Dương Hòa 3 (trước và sau sáp nhập) đều mạnh dạn ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến như Montessori đến nay vẫn thực hiện hiệu quả.

Nhà trường có 15 giáo viên được đào tạo có chứng chỉ ứng dụng phương pháp Montessori. Phương pháp dạy học kích thích tư duy cũng được triển khai giúp trẻ được thực hành xuyên suốt trong các hoạt động của nhà trường.

Cô Nguyễn Thị Ánh Hồng và trẻ trong một hoạt động trên lớp.

Cô Nguyễn Thị Ánh Hồng - giáo viên lớp 3TC1 bày tỏ: "Trẻ mầm non cần trải nghiệm trực tiếp nhưng vẫn muốn sự sinh động của các con vật trên máy tính. Chúng tôi đã ứng dụng công nghệ thông tin để kích thích khả năng tư duy và hứng thú của trẻ. Công nghệ chỉ là phương tiện hỗ trợ nên không được lạm dụng. Các trò chơi tương tác qua bảng thông minh được sử dụng hợp lý giúp trẻ củng cố kỹ năng cần thiết ở từng độ tuổi".