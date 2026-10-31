Đây là giải pháp tối ưu vận hành trường học thông minh, giúp giảm 70% thời gian điểm danh mỗi lớp và nâng cao hiệu quả quản lý an toàn học sinh.

Hệ thống tích hợp công nghệ tìm kiếm siêu nhanh, cho phép lưu trữ và nhận diện hơn 1 triệu khuôn mặt với thời gian xử lý dưới 1 giây. Đáng chú ý, tính năng check-in ngoại tuyến giúp hệ thống duy trì hoạt động ổn định ngay cả khi mất kết nối mạng, sau đó tự động đồng bộ hóa dữ liệu khi có internet để đẩy nhanh tốc độ nhận diện.

Bên cạnh đó, ứng dụng được trang bị màn hình dashboard trực quan, hỗ trợ lãnh đạo theo dõi báo cáo real-time về tình hình vắng mặt hay hiện diện tại các chi nhánh trên một giao diện duy nhất. Để bảo đảm tính minh bạch, ứng dụng tích hợp công nghệ chống gian lận Anti-Spoofing nhằm phân biệt người thật với ảnh hoặc video, kết hợp các hình thức kiểm soát bằng giới hạn thiết bị, định vị GPS và wifi nội bộ.

Từ nền tảng công nghệ hiện đại này, một số trường học đã giải quyết triệt để vấn đề thực tế. Chẳng hạn tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm, với gần 3.000 học sinh, việc quản lý phụ thuộc vào danh sách giấy và đối chiếu thủ công giữa giáo viên, lái xe đưa đón học sinh, nhân viên ở từng khâu. Riêng khâu điểm danh tại lớp đã chiếm ít nhất 10 phút mỗi buổi. Khi ứng dụng công nghệ nhận diện qua camera thông minh, thời gian điểm danh tại mỗi lớp giảm 70%.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi lớp học, ứng dụng vnFace School còn giải quyết toàn diện bài toán an toàn xe đưa đón học sinh nhờ kết hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt và định vị GPS.

Nhà trường chủ động thiết lập tuyến đường, lịch trình, trong khi phụ huynh dễ dàng theo dõi vị trí xe và trạng thái lên xuống xe của con theo thời gian thực qua ứng dụng di động.

Hệ thống chủ động gửi cảnh báo tự động tới nhà trường và gia đình nếu học sinh chưa được xác nhận xuống xe trong thời gian quy định, đồng thời xác thực danh tính người đón để kiểm soát chặt chẽ khâu bàn giao.

Việc tích hợp dữ liệu tập trung giữa điểm danh, đưa đón và nhà ăn đã xóa bỏ tình trạng thông tin phân tán, giúp các bộ phận phối hợp mượt mà, chuẩn hóa quản lý và đặt nền móng quan trọng để xây dựng mô hình trường học thông minh.