Giải pháp thực hành lớp học từ chuyên gia Việt Nam và Australia

Sinh viên, giảng viên, chuyên gia hai trường tại Hội thảo.

Chiều 15/10, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với Đại học Deakin (Australia) tổ chức hội thảo “Phát triển sự tự tin khi nói tiếng Anh: Các hoạt động thực hành trên lớp dành cho giáo viên tiếng Anh”, tạo cơ hội trao đổi chuyên môn và tiếp cận các phương pháp giảng dạy tiếng Anh có tính ứng dụng.

Hội thảo tập trung chia sẻ các phương pháp, hoạt động thực hành trong lớp học nhằm phát triển năng lực nói và sự tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Chương trình đồng thời tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia quốc tế, giảng viên, giáo viên và sinh viên, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhấn mạnh, giảng dạy tiếng Anh không chỉ dừng ở việc truyền đạt ngữ pháp và từ vựng. Mục tiêu quan trọng là giúp người học hình thành khả năng giao tiếp và sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh trong thực tế.

PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn cho biết, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tích cực tham gia sáng kiến quốc gia đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Nhà trường cam kết đồng hành thông qua việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, hỗ trợ giáo viên phát triển các phương pháp giảng dạy hiệu quả.

Do đó, hội thảo có ý nghĩa thiết thực khi mang đến những hoạt động thực hành có thể vận dụng trực tiếp trong lớp học, giúp giáo viên xây dựng môi trường học tập tích cực, sinh động, khuyến khích học sinh chủ động giao tiếp bằng tiếng Anh.

Hội thảo cũng là dịp để Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Deakin tăng cường trao đổi học thuật, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh. Thông qua chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận các phương pháp giảng dạy mới, giảng viên, giáo viên và sinh viên có thêm cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy và học ngoại ngữ hiện nay.