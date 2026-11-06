Giải pháp tạo sinh kế bền vững cho người lao động tại tỉnh Tây Ninh

Ông Trần Văn Tiếng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh.

Để hiểu sâu hơn việc này, Báo Giáo dục và Thời đại trao đổi với ông Trần Văn Tiếng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh.

Ông đánh giá như thế nào về bức tranh chuyển dịch việc làm gắn với mục tiêu bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh?

Qua thực tiễn công tác kết nối cung – cầu lao động, thị trường tỉnh Tây Ninh đang chuyển biến tích cực với sự đa dạng về ngành nghề và nhu cầu tuyển dụng. Sau sáp nhập tỉnh Long An và Tây Ninh, địa bàn mở rộng kết hợp lợi thế khu công nghiệp, kinh tế, đô thị, nông thôn và biên giới, tạo nhiều cơ hội việc làm.

Tại các phiên giao dịch có lồng ghép tư vấn học nghề và định hướng chuyển đổi nghề nghiệp.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Trung tâm tư vấn việc làm cho 192.795 lượt người (đạt 83,8% chỉ tiêu năm); giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động cho 2.601 người (đạt 86,7%). Trung tâm cũng kết nối 716 doanh nghiệp với hơn 56.000 vị trí tuyển dụng. Tuy nhiên, việc làm phải hướng đến sinh kế lâu dài, người lao động cần thu nhập ổn định, bảo đảm quyền lợi và cơ hội thăng tiến. Đây là định hướng xuyên suốt nhằm phát triển thị trường lao động gắn với an sinh xã hội.

Các phiên giao dịch việc làm định kỳ và lưu động mang lại lợi ích thiết thực nào đối với lao động nông thôn và khu vực biên giới?

Đây là hoạt động trọng tâm nhằm đưa thông tin thị trường lao động đến gần người dân, nhất là khu vực nông thôn và biên giới. Trong 10 tháng đầu năm 2026, Trung tâm tổ chức 40 phiên giao dịch và hội nghị kết nối việc làm, thu hút 384 doanh nghiệp với 51.443 vị trí tuyển dụng.

Hoạt động thu hút 9.055 lượt lao động tham gia, trong đó 5.413 lượt người được phỏng vấn trực tiếp. Người lao động được tìm hiểu nhu cầu, thu nhập, điều kiện làm việc, còn doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực tại chỗ giúp giảm chi phí. Việc tổ chức phiên giao dịch lưu động giúp lao động nông thôn, biên giới giảm chi phí đi lại, tìm được việc làm gần nhà, ổn định thu nhập và từng bước xây dựng sinh kế bền vững ngay tại địa phương.

Vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế với nguồn lao động bản địa được Trung tâm thể hiện ra sao?

Chúng tôi xác định kết nối doanh nghiệp với lao động tại chỗ là nhiệm vụ quan trọng để phát huy nhân lực địa phương, hạn chế tình trạng người dân phải rời quê tìm việc. Với lợi thế sau sáp nhập, các khu cụm công nghiệp phát triển kéo theo nhu cầu tuyển dụng tăng. Trong 10 tháng đầu năm, Trung tâm kết nối 716 doanh nghiệp cần tuyển 56.442 vị trí, đồng thời giới thiệu việc làm trong nước cho 2.436 lao động.

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho phạm nhân đang được xét, đề nghị đặc xá.

Trung tâm chủ động phối hợp cùng chính quyền và cơ sở đào tạo để tuyên truyền tuyển dụng đến vùng nông thôn, biên giới. Để người lao động gắn bó lâu dài, cần đồng bộ nâng cao chất lượng việc làm, thu nhập và phúc lợi, qua đó giúp họ ổn định cuộc sống và doanh nghiệp duy trì sản xuất.

Việc lồng ghép tư vấn học nghề, định hướng đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp được thực hiện như thế nào để nâng cao giá trị cạnh tranh của người lao động?

Việc làm bền vững phải gắn với kỹ năng nghề và khả năng thích ứng thị trường. Trong 10 tháng đầu năm 2026, Trung tâm phối hợp tổ chức 44 buổi tư vấn, hướng nghiệp cho 4.141 lượt học sinh, sinh viên và lao động. Tại các phiên giao dịch, chúng tôi lồng ghép tư vấn học nghề và định hướng chuyển đổi nghề nghiệp.

Nhờ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, Trung tâm nắm bắt yêu cầu chuyên môn, tác phong công nghiệp để phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư vấn ngành đào tạo bám sát thực tế. Với lao động chưa qua đào tạo hoặc thất nghiệp, Trung tâm chú trọng tư vấn học nghề ngắn hạn gắn với nhu cầu tuyển dụng. Mục tiêu là giúp người lao động đủ năng lực duy trì việc làm, nâng cao thu nhập và phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Cơ chế hỗ trợ các nhóm lao động đặc thù như người hưởng trợ cấp thất nghiệp, phụ nữ nông thôn và bộ đội xuất ngũ được triển khai thế nào thưa ông?

Chúng tôi hỗ trợ theo phương châm đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phù hợp hoàn cảnh. Trong 10 tháng đầu năm 2026, Trung tâm tư vấn việc làm cho 186.233 lượt người hưởng bảo hiểm thất nghiệp, giúp họ sớm quay lại thị trường lao động. Với phụ nữ nông thôn, Trung tâm giới thiệu công việc phù hợp sức khỏe, thời gian chăm sóc gia đình và tư vấn việc làm tại chỗ linh hoạt.

Qua thực tiễn công tác kết nối cung – cầu lao động, thị trường tỉnh Tây Ninh đang chuyển biến tích cực với sự đa dạng về ngành nghề và nhu cầu tuyển dụng.

Với bộ đội xuất ngũ và công an phục viên, chúng tôi hướng nghiệp, định hướng học nghề sát với năng lực. Hoạt động tư vấn cho các nhóm này đã tiếp cận 4.141 lượt người. Điểm chung là không chỉ giới thiệu vị trí tuyển dụng mà còn giúp người lao động chọn đúng con đường nghề nghiệp, duy trì thu nhập và ổn định cuộc sống lâu dài.

Trong thời gian tới, Trung tâm có những định hướng, giải pháp đột phá nào, đặc biệt là chuyển đổi số và đưa phiên giao dịch việc làm lưu động đến tận xã, ấp?

Trung tâm sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng hiện đại, linh hoạt. Thứ nhất, đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác Sàn giao dịch việc làm quốc gia, website và mạng xã hội để người lao động tiếp cận thông tin nhanh chóng, giảm chi phí tìm việc. Thứ hai, tăng cường phiên giao dịch việc làm lưu động, phối hợp chính quyền đưa hoạt động tư vấn về tận các xã, phường, đặc biệt là vùng nông thôn và biên giới.

Thứ ba, nâng cao chất lượng kết nối cung cầu, xây dựng dữ liệu người lao động theo ngành nghề và liên kết chặt chẽ với cơ sở đào tạo để nâng cao chất lượng nhân lực. Thứ tư, hướng tới thị trường lao động minh bạch, cung cấp thông tin tuyển dụng rõ ràng về lương, điều kiện làm việc và giúp người lao động tránh các rủi ro. Khi việc làm kết nối đúng người, đúng địa bàn và gắn với đào tạo, đó sẽ là nền tảng quan trọng để người dân xây dựng cuộc sống ổn định và đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh Tây Ninh.

Trân trọng cảm ơn ông!