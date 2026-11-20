Ông Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch LHHVN phát biểu khai mạc hội thảo.

Tăng liên kết giữa các hội khoa học để phát huy sức mạnh trí thức

Làm thế nào để các hội khoa học và kỹ thuật phối hợp thực chất, phát huy được thế mạnh chuyên môn và đóng góp hiệu quả hơn cho sự phát triển đất nước? Đây là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội thảo tổ chức sáng 20/11 tại Hà Nội.

Ngày 20/11/2026, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp tăng cường hoạt động phối hợp giữa các Hội ngành toàn quốc và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”. Hội thảo tập trung đánh giá thực trạng phối hợp giữa các tổ chức hội, đồng thời trao đổi những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả liên kết, phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong bối cảnh yêu cầu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế ngày càng cao.

Hội thảo do ông Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì. Theo chương trình, ông Phạm Ngọc Linh phát biểu khai mạc, trong khi ông Nguyễn Quyết Chiến trình bày báo cáo đề dẫn về thực trạng công tác phối hợp giữa các hội ngành toàn quốc với Liên hiệp Hội Việt Nam, cùng những yêu cầu đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký LHHVN báo cáo: Thực trạng công tác phối hợp giữa hội ngành toàn quốc và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, yêu cầu đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới.

Việc tổ chức hội thảo đặt ra một vấn đề có ý nghĩa đối với hệ thống các tổ chức khoa học và kỹ thuật hiện nay, đó là làm sao chuyển hoạt động phối hợp từ những chương trình mang tính riêng lẻ sang cơ chế liên kết thường xuyên, có nội dung cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và tạo ra kết quả có thể đánh giá. Khi khoa học công nghệ ngày càng gắn chặt với hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý xã hội, sự kết nối giữa các hội chuyên ngành với tổ chức liên hiệp có thể tạo điều kiện tập hợp chuyên gia ở nhiều lĩnh vực, tăng chất lượng nghiên cứu, phản biện và đề xuất chính sách.

Từ quy chế phối hợp đến yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động

Hoạt động phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với các hội ngành toàn quốc đã có cơ sở tổ chức thông qua Quy chế phối hợp được ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-LHHVN ngày 10/4/2019 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Quy chế xác định những nguyên tắc, nội dung và phương thức phối hợp nhằm phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, đồng thời tạo sự thống nhất trong triển khai những nhiệm vụ có liên quan đến khoa học, công nghệ và đội ngũ trí thức.

Theo quy chế, hoạt động phối hợp phải bảo đảm tính bình đẳng, hiệu quả và lợi ích của các bên tham gia, đồng thời tuân thủ yêu cầu chuyên môn, chất lượng và thời hạn thực hiện. Các tổ chức cần xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tránh chồng chéo hoặc trùng lặp nhiệm vụ. Đây là những nguyên tắc quan trọng, bởi mỗi hội ngành toàn quốc có lĩnh vực chuyên môn, mạng lưới hội viên và điều kiện hoạt động khác nhau, trong khi nhiều vấn đề thực tiễn lại đòi hỏi sự tham gia của chuyên gia thuộc nhiều ngành.

Quy chế cũng xác định nhiều nội dung phối hợp, từ tham mưu, tham gia xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật đến tư vấn, phản biện, giám định xã hội, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phổ biến kiến thức. Ngoài ra, các tổ chức còn có thể phối hợp tổ chức diễn đàn khoa học chuyên nghiệp, hội nghị, hội thảo, triển lãm, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, hội viên.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, sự phối hợp này có thể phát huy hiệu quả khi các hội chuyên ngành cùng tham gia giải quyết những bài toán liên ngành. Chẳng hạn, chuyển đổi số trong sản xuất không đơn thuần là ứng dụng phần mềm hay đầu tư thiết bị, mà còn liên quan đến năng lực quản trị, an toàn thông tin, tiêu chuẩn kỹ thuật, đào tạo nhân lực và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Một tổ chức chuyên ngành riêng lẻ có thể có thế mạnh trong một lĩnh vực nhất định, nhưng việc kết nối với các hội khác sẽ giúp mở rộng góc nhìn và nâng cao tính khả thi của những đề xuất chuyên môn.

Từ góc độ tổ chức, quy chế cũng đề cập trách nhiệm của các bên trong chia sẻ thông tin, phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và huy động nguồn lực. Tuy nhiên, để những quy định này đi vào thực tiễn, vấn đề quan trọng là phải cụ thể hóa bằng các chương trình có mục tiêu, đầu mối phụ trách, tiến độ và cơ chế đánh giá rõ ràng. Đây cũng là hướng tiếp cận cần được quan tâm khi thảo luận về giải pháp tăng cường hoạt động phối hợp giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội ngành toàn quốc.

GS.TS. Lê Vân Trình, chủ tịch Hội KHKT An toàn và Vệ sinh lao động Việt Nam trình bày tham luận sáng 20/11.

Đổi mới phương thức liên kết, phát huy vai trò của các hội chuyên ngành

Một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo là tìm kiếm các giải pháp đổi mới phương thức phối hợp, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống hội khoa học và kỹ thuật. Theo chương trình, các tham luận tập trung vào kinh nghiệm thực tiễn, những khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ và đề xuất cơ chế hợp tác phù hợp với đặc thù của từng tổ chức.

Trong đó, GS.TS. Lê Văn Trình, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn và Vệ sinh lao động Việt Nam, được phân công trình bày tham luận về giải pháp tăng cường hoạt động phối hợp giữa các hội ngành toàn quốc và Liên hiệp Hội Việt Nam từ thực tiễn hoạt động của hội. Nội dung này có ý nghĩa trong bối cảnh công nghệ sản xuất liên tục thay đổi, các yêu cầu về an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động và quản lý rủi ro tại doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi sự tham gia của nhiều lĩnh vực chuyên môn.

Cùng với đó, bà Phạm Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nước và Môi trường Việt Nam, tham gia tham luận về giải pháp tăng cường phối hợp giữa các hội ngành toàn quốc với Liên hiệp Hội Việt Nam. Đối với lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường, những vấn đề như ô nhiễm, xử lý chất thải, sử dụng tài nguyên hiệu quả hay ứng dụng công nghệ giám sát đều có mối liên hệ trực tiếp với nhiều ngành kinh tế. Vì vậy, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức khoa học có thể góp phần kết nối kết quả nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn, đồng thời tạo thêm cơ sở khoa học cho quá trình xây dựng và thực thi chính sách.

Ở góc độ đổi mới tổ chức, TS. Trần Văn Miều, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, được phân công trình bày tham luận về đổi mới sáng tạo nội dung và phương thức hoạt động, coi đây là giải pháp quan trọng trong liên kết giữa các hội ngành toàn quốc với Liên hiệp Hội Việt Nam. Vấn đề đặt ra không đơn thuần là tăng số lượng chương trình phối hợp, mà cần nâng cao chất lượng hoạt động, lựa chọn đúng những nhiệm vụ có nhu cầu thực tiễn và phát huy thế mạnh chuyên môn của từng hội.

Chương trình hội thảo còn có sự tham gia tham luận của TS. Nguyễn Văn Cầm, Hội Thú y Việt Nam; ông Nguyễn Văn Lý, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Mã số và Mã vạch Việt Nam và ThS. Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam. Các tham luận đều xoay quanh giải pháp tăng cường hoạt động phối hợp giữa các hội ngành toàn quốc với Liên hiệp Hội Việt Nam, trong đó có nội dung đề xuất đổi mới phương thức hợp tác và nâng cao hiệu quả kết nối giữa các tổ chức thành viên.

Toàn cảnh hội thảo.

Sự tham gia của các hội hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ an toàn lao động, môi trường, thú y đến mã số mã vạch và thư viện, cho thấy phạm vi chuyên môn rộng của hệ thống hội khoa học và kỹ thuật. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các chương trình hợp tác liên ngành, nhất là đối với những vấn đề cần kết hợp giữa nghiên cứu khoa học, tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang tác động đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế và đời sống, việc tăng cường liên kết giữa các hội khoa học còn mở ra khả năng phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, chia sẻ kết quả nghiên cứu, tổ chức các diễn đàn chuyên môn và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận giải pháp công nghệ. Tuy nhiên, để những hoạt động này tạo ra giá trị thực tế, cần có cơ chế lựa chọn nhiệm vụ phù hợp, phân công trách nhiệm cụ thể và đánh giá kết quả dựa trên sản phẩm, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng hội nghị hoặc chương trình đã triển khai.

Một hướng cần được quan tâm là phát huy vai trò điều phối của Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc kết nối các hội có chuyên môn bổ trợ cho nhau. Với những vấn đề liên ngành, một hội có thể đảm nhận vai trò chủ trì về chuyên môn, trong khi các hội khác tham gia tư vấn, cung cấp chuyên gia hoặc phối hợp triển khai. Cách làm này có thể giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực, hạn chế trùng lặp hoạt động và nâng cao khả năng đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, cơ chế chia sẻ thông tin cũng cần được đổi mới theo hướng thường xuyên, thuận tiện và có khả năng khai thác chung. Việc ứng dụng nền tảng số trong quản lý chương trình phối hợp, kết nối chuyên gia và theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ là một giải pháp có thể nghiên cứu, nhất là khi các hội ngành toàn quốc có mạng lưới hội viên phân bố tại nhiều địa phương. Khi thông tin được cập nhật và chia sẻ kịp thời, các tổ chức sẽ có thêm điều kiện chủ động tìm kiếm đối tác, đề xuất sáng kiến và triển khai những hoạt động có tính liên ngành.

Từ góc độ chính sách, hoạt động phối hợp hiệu quả còn có thể góp phần nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Những vấn đề liên quan đến công nghệ mới, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường hay nâng cao năng suất lao động thường cần ý kiến từ nhiều nhóm chuyên gia. Việc tập hợp được các quan điểm chuyên môn khác nhau sẽ giúp quá trình đánh giá chính sách có thêm căn cứ khoa học, đồng thời tăng khả năng nhận diện những khó khăn có thể phát sinh khi triển khai trong thực tế.

Theo chương trình, hội thảo dành thời gian trao đổi, thảo luận sau các tham luận chuyên đề trước khi tổng kết vào cuối buổi sáng. Đây là dịp để các đại biểu cùng nhìn nhận những vấn đề đặt ra trong quá trình phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện hoạt động của từng hội.

Tăng cường phối hợp giữa các hội ngành toàn quốc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vì thế cần được nhìn nhận như một yêu cầu lâu dài trong đổi mới hoạt động của các tổ chức khoa học. Khi cơ chế liên kết được tổ chức thực chất, trách nhiệm được phân định rõ và nguồn lực trí thức được huy động đúng lĩnh vực chuyên môn, hệ thống hội khoa học và kỹ thuật sẽ có thêm điều kiện đóng góp vào quá trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng hoạch định chính sách tại Việt Nam.