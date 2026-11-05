Giải pháp phòng, chống sâu bệnh hại trên cây sầu riêng

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Hoàng Khai phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Cảnh

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Hoàng Khai chủ trì hội thảo. Cùng tham dự có các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các địa phương, hợp tác xã trồng sâu riêng trên địa bàn.

Đây là hội thảo nằm trong đề tài khoa học về nghiên cứu thành phần sâu, bệnh hại và xây dựng quy trình quản lý tổng hợp dịch hại chính trên cây sầu riêng tại tỉnh Bình Phước (nay là thành phố Đồng Nai) do Viện Nghiên cứu Sinh thái, bảo vệ rừng và môi trường chủ trì thực hiện.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Hoàng Khai nhấn mạnh: Sầu riêng là một trong những cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế của nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, chuyên gia, cơ quan quản lý chuyên ngành, cán bộ kỹ thuật và người sản xuất cùng trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp thiết thực trong công tác phòng chống sâu bệnh hại trên cây sầu riêng.

Đại diện đơn vị liên quan chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Thanh Cảnh

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm về nhận diện và xác định các loài sâu, bệnh hại trên cây sầu riêng tại địa bàn nghiên cứu; làm rõ đặc điểm nhận biết, mức độ phổ biến và vai trò gây hại của các đối tượng chủ yếu, góp phần nâng cao độ chính xác trong công tác theo dõi và chẩn đoán dịch hại; đánh giá tình hình phát sinh và gây hại.

Từ đó, các chuyên gia, nhà khoa học đề xuất giải pháp phòng, chống sâu, bệnh hại tổng hợp, chú trọng kết hợp đồng bộ giữa biện pháp canh tác, vệ sinh vườn cây, quản lý dinh dưỡng và các biện pháp sinh học, biện pháp kỹ thuật. Đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức nghiên cứu khoa học, đơn vị chuyển giao kỹ thuật, doanh nghiệp và người sản xuất, góp phần nâng cao năng lực quản lý dịch hại và phát triển sản xuất sầu riêng theo hướng hiệu quả, an toàn, bền vững.