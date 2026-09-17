Giải pháp nào để hạn chế ùn tắc giao thông giờ tan trường?

Ùn tắc cục bộ trước cổng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá. Ảnh chụp lúc 10 giờ 54 phút ngày 11/9/2026. Ảnh: TƯỜNG VI

Vào các khung giờ từ 10 đến 11 giờ 30 và 16 đến 17 giờ 30 mỗi ngày, đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá bước vào thời điểm giao thông căng thẳng. Trước cổng các trường học, xe máy, ô tô của phụ huynh nối thành từng hàng dài. Nhiều người ngồi trên xe chờ con khiến phần đường lưu thông bị thu hẹp đáng kể. Các phương tiện phải di chuyển chậm để tránh những hàng xe đứng chờ. Có thời điểm, người đi đường phải mất khá nhiều thời gian mới vượt qua được khu vực trước cổng trường.

Anh N.X.T, ngụ xã Châu Thành làm công việc chở hàng thuê cho một cửa hàng nội thất trên đường Nguyễn Trung Trực gần như chiều nào cũng đi qua tuyến đường này. Theo anh T, việc di chuyển vào giờ tan học nhiều hôm như đánh vật. “Vì đường Nguyễn Trung Trực có khá nhiều trường học, phần lớn là trường tiểu học, trung học cơ sở, mầm non nên phụ huynh dừng, đỗ xe chờ để đón con rất đông. Tôi vừa tránh được dòng xe phụ huynh tập trung trước cổng trường này thì đi thêm một đoạn lại gặp cảnh tương tự ở trường khác. Có những hôm tôi chật vật hơn 30 phút mà chỉ đi được một đoạn ngắn, trong khi bình thường chỉ cần 5 - 10 phút”, anh T nói.

Tương tự, chị N.T.H.N là nhân viên bán hàng cho một shop thời trang trên đường Nguyễn Trung Trực cho biết mỗi ngày sau giờ làm việc, chị đều mất thêm nhiều thời gian mới có thể về đến nhà do tình trạng ùn tắc trước các trường học. “Tan ca, tôi tranh thủ về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ca làm buổi tối, nhưng nhiều hôm phải đứng chờ giữa dòng xe hơn 30 phút mới đi qua được đoạn đường này nên thường xuyên về trễ hơn dự tính”, chị N nói.

Theo chị N, vào giờ cao điểm, xe của phụ huynh chờ đón học sinh xếp thành hàng dài, có thời điểm chiếm gần hết một làn đường. “Nhiều khi tôi chỉ muốn xin đường để đi qua nhưng rất khó. Ai cũng muốn đứng sát cổng trường để đón con nên không gian dành cho xe lưu thông bị thu hẹp rất nhiều. Có lúc dòng xe gần như đứng yên, nhích từng chút một mới đi được”, chị N nói.

Tình trạng ùn tắc giao thông cũng xuất hiện tại một số tuyến đường khác trên địa bàn phường Rạch Giá. Em Đ.T.C.T - sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang cho biết trước cổng trường là một trường tiểu học. Thời điểm giờ tan học của hai trường trùng nhau, việc di chuyển gặp không ít khó khăn. T nói: “Mặt đường ở khu vực này không rộng, phụ huynh đến đón con thì rất đông. Nhiều người dừng xe thành hàng dài trước cổng trường chiếm gần hết phần đường lưu thông. Có những hôm chúng em phải ngồi lại trường chờ thêm một lúc, đợi học sinh tiểu học về gần hết, đường thông thoáng mới ra về”.

Ùn tắc cục bộ trước cổng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá. Ảnh chụp lúc 10 giờ 54 phút ngày 11/9/2026. Ảnh: TƯỜNG VI

Phụ huynh dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường để đón con là tình trạng không mới. Tuy nhiên, khi lượng phương tiện tăng, áp lực giao thông vào giờ cao điểm cũng lớn hơn, đòi hỏi sự phối hợp giữa trường học, chính quyền địa phương và ý thức chấp hành của phụ huynh.

Trao đổi về tình trạng trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường Rạch Giá Dương Hồng Tuấn cho biết UBND phường đã nắm tình hình phụ huynh tập trung đón học sinh vào giờ tan trường, dừng, đỗ phương tiện tràn xuống lòng đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông trên các tuyến đường.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực trường học, UBND phường đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường phối hợp với lực lượng công an triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, nhất là vào khung giờ học sinh tan trường. Việc phân luồng nhằm hạn chế phương tiện tập trung quá đông, giữ thông thoáng phần đường lưu thông và tạo điều kiện để các phương tiện di chuyển an toàn.

Theo ông Dương Hồng Tuấn, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ giao thông là ý thức chấp hành của một bộ phận phụ huynh chưa cao. Với mong muốn thuận tiện cho việc đón con, một số người dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường, chưa tuân thủ việc bố trí, sắp xếp phương tiện, từ đó làm thu hẹp không gian lưu thông. “Thời gian tới, UBND phường tiếp tục đẩy mạnh công tác phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực trường học; tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về dừng, đỗ, gây cản trở giao thông.

Bên cạnh đó, UBND phường sẽ làm việc với ban giám hiệu các trường học để phối hợp tìm giải pháp tổ chức việc đón, trả học sinh phù hợp, hạn chế tình trạng phụ huynh tập trung dưới lòng đường. Đồng thời, thông qua trường để tuyên truyền, vận động phụ huynh nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông”, ông Dương Hồng Tuấn cho biết.