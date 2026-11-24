Chiều 24/11, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hội Dân số châu Á, Cục Dân số (Bộ Y tế) phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội nghị quốc tế “Dân số và Phát triển bền vững: Châu Á chuyển mình, Thịnh vượng và Hạnh phúc”.

Hội nghị là diễn đàn khoa học để chia sẻ, trao đổi, thảo luận toàn diện về các khía cạnh của dân số và phát triển với sự tham dự của đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và đại biểu là các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, học giả trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trong những thập kỷ qua, mức sinh tại châu Á đã giảm đáng kể, từ khoảng 5,25 con/phụ nữ năm 1975 xuống còn khoảng 1,87 con/phụ nữ hiện nay. Nhiều quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng mức sinh thấp kéo dài, già hóa dân số và thậm chí là suy giảm dân số.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu khai mạc hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, thực tiễn cho thấy, không có một mô hình hay giải pháp chính sách dân số chung có thể áp dụng cho tất cả các quốc gia. Mỗi quốc gia cần căn cứ vào đặc điểm nhân khẩu học, điều kiện kinh tế - xã hội và bối cảnh phát triển của mình để xây dựng những chính sách phù hợp, linh hoạt và có tầm nhìn dài hạn.

Việt Nam là quốc gia có quy mô dân số lớn, hiện có khoảng hơn 100 triệu người và đứng thứ 16 trên thế giới. Trải qua 65 năm thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình (1961–2026), Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Năm 2006, Việt Nam đạt mức sinh thay thế. Tuy nhiên, cùng với những thành tựu đạt được, Việt Nam đang đứng trước những thách thức mới về dân số. Mức sinh có xu hướng giảm, hiện ở mức khoảng 1,93 con/phụ nữ; quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh trong khi Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng.

Bên cạnh đó là những vấn đề về mức sinh thấp, mất cân bằng giới tính khi sinh, phân bố dân cư và thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của công tác dân số đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng.

Định hướng xuyên suốt của Việt Nam là chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; giải quyết đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số; tận dụng hiệu quả cơ hội từ cơ cấu dân số vàng; chủ động thích ứng với già hóa dân số; duy trì mức sinh hợp lý; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong bối cảnh các vấn đề dân số ngày càng có tính liên kết và tác động xuyên biên giới, hợp tác quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không một quốc gia nào có thể giải quyết hiệu quả tất cả các thách thức dân số nếu thiếu sự chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, dữ liệu và các giải pháp chính sách từ cộng đồng quốc tế.

Vì vậy, Việt Nam cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp với các đối tác trong khu vực và trên thế giới nhằm giải quyết những vấn đề dân số chung, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm và lấy con người làm trung tâm.

Chia sẻ bên lề hội nghị, GS.TS Nguyễn Đình Cử, chuyên gia về dân số học, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và Các vấn đề xã hội, Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam bắt đầu được phát hiện khoảng 20 năm nay (từ năm 2007).

Theo Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, tỷ số giới tính khi sinh trung bình cả nước vẫn giữ ở mức cao: 111,5 bé trai/100 bé gái.

Tỷ lệ này có sự phân hoá giữa các vùng miền. Đồng bằng sông Hồng là khu vực có tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh cao và nghiêm trọng nhất cả nước. Tiếp theo là khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, cùng với Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung.

Vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long có mức độ mất cân bằng nhẹ hơn.

Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng này bắt nguồn từ những ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Nho giáo với tư tưởng trọng nam khinh nữ đã bám rễ lâu đời trong xã hội.

Để giải quyết vấn đề này, chuyên gia đề xuất cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm bao gồm đẩy mạnh công tác truyền thông về bình đẳng giới, phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và nâng cao hiệu quả giám sát thực thi pháp luật nhằm ngăn chặn các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi.

Bên cạnh đó, các chính sách khuyến sinh hiện tại mang ý nghĩa biểu tượng chính trị nhiều hơn là động lực kinh tế thực tế.

Lãnh đạo Bộ Y tế và các chuyên gia, đại diện tổ chức quốc tế tham dự hội nghị.

Theo GS.TS Nguyễn Đình Cử, việc thưởng 2 triệu hoặc 5 triệu đồng ở một số địa phương cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi chủ yếu mang ý nghĩa chính trị và tinh thần (thể hiện sự chuyển hướng chính sách từ hạn chế sinh sang khuyến khích sinh) chứ không mang nhiều giá trị kinh tế để nuôi dạy một đứa trẻ đến 18 tuổi.

Vì vậy, đòi hỏi cần kết hợp thêm các hỗ trợ thiết thực về nhà ở cùng những chiến dịch nâng cao nhận thức để các bạn trẻ xem việc kết hôn và sinh con là hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc của gia đình, dòng tộc và sự phát triển bền vững của xã hội.

Tại hội nghị, các chuyên gia trong và ngoài nước cùng nhau trao đổi, chia sẻ các mô hình và kinh nghiệm chính sách hiệu quả nhằm khai thác cơ hội từ cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng thời tăng cường nghiên cứu và dự báo xu hướng biến đổi nhân khẩu học, đặc biệt là những tác động dài hạn của mức sinh thấp, già hóa dân số và thay đổi cơ cấu dân số đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện, lấy con người làm trung tâm trong xây dựng và thực hiện chính sách dân số, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội cơ bản. Tăng cường kết nối giữa nghiên cứu khoa học và hoạch định chính sách;

Mở rộng hợp tác khu vực và quốc tế, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, tri thức, kinh nghiệm và các sáng kiến hợp tác nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau.

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