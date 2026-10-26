Giải pháp nào bảo vệ khép kín cho công trình xây dựng?

Thực tế từ nhiều dự án xây dựng cho thấy, một dự án có thể đối mặt đồng thời với rủi ro thiệt hại về vật chất đối với máy móc, công trình và rủi ro về trách nhiệm phải bồi thường khi gây ảnh hưởng đến bên thứ ba.

Thay vì quản lý các rủi ro này một cách riêng lẻ, combo Bảo hiểm Kỹ thuật - Trách nhiệm của Bảo hiểm VietinBank (VBI) mang đến giải pháp bảo vệ kết hợp, bao quát từ rủi ro xây dựng, lắp đặt đến trách nhiệm phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Quản trị rủi ro dự án không chỉ tính đến phần công trình đang xây dựng, mà còn máy móc, thiết bị thi công, vật tư tại hiện trường và trách nhiệm phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Rủi ro xây dựng không chỉ nằm ở những hạng mục công trình

Theo chuyên gia, khi dự án có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ, thậm chí chục nghìn tỷ đồng, sự cố ở một bộ phận đơn lẻ có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền kéo theo sự đình trệ của toàn bộ hệ thống.

Trong quá trình thi công, dù được chuẩn bị và kiểm soát chặt chẽ, các dự án, công trình hạ tầng vẫn có thể gặp phải những sự cố gây thiệt hại. Cháy, nổ, sập đổ kết cấu, bão, mưa lớn, ngập úng hay sai sót kỹ thuật đều có thể gây thiệt hại cho công trình, vật tư và thiết bị tại hiện trường.

Với các dự án hạ tầng quy mô lớn, công trình có điều kiện địa chất phức tạp hoặc nhiều nhà thầu cùng tham gia, rủi ro còn đến từ sự tương tác giữa các hạng mục, điều kiện thi công và quá trình phối hợp giữa các bên. Một sự cố tại một khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều hạng mục liên quan, làm gia tăng mức độ phức tạp trong xử lý và khắc phục hậu quả.

Đáng chú ý, rủi ro không chỉ giới hạn trong phạm vi tài sản của dự án. Hoạt động thi công tại khu vực đông dân cư, gần tuyến giao thông hoặc công trình lân cận có thể gây thiệt hại về người và tài sản của bên thứ ba, kéo theo trách nhiệm bồi thường và các chi phí pháp lý liên quan.

Như vậy, bài toán quản trị rủi ro của chủ đầu tư và nhà thầu không chỉ là bảo vệ phần công trình đang xây dựng, mà còn phải tính đến máy móc, thiết bị thi công, vật tư tại hiện trường và trách nhiệm phát sinh trong suốt quá trình triển khai dự án.

Giải pháp kết hợp bảo vệ kỹ thuật và trách nhiệm công trình

Với mục tiêu giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quản trị rủi ro, Bảo hiểm VietinBank (VBI) đã phát triển đa dạng nhiều gói sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng để bảo vệ tài sản, công trình, dự án. Trong đó, tiêu biểu là giải pháp Bảo hiểm kỹ thuật - Trách nhiệm trọn gói, kết hợp phạm vi bảo vệ cho công trình xây dựng, lắp đặt với trách nhiệm đối với bên thứ ba trong cùng một gói hợp đồng đáp ứng.

Thông qua các phạm vi bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng (CAR), mọi rủi ro lắp đặt (EAR) và bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba, combo bảo hiểm Kỹ thuật - Trách nhiệm hướng đến bảo vệ các đối tượng thuộc phạm vi bảo hiểm bao gồm: Công trình xây dựng và lắp đặt đang thi công từ những sự cố bất ngờ như cháy, nổ, sập đổ kết cấu hoặc các rủi ro khác được quy định trong hợp đồng; máy móc, thiết bị thi công tại hiện trường; vật tư và các hạng mục trong quá trình triển khai (hỗ trợ xử lý tổn thất đối với các đối tượng được bảo hiểm theo điều kiện hợp đồng). Bên cạnh đó sản phẩm còn hướng đến những rủi ro trách nhiệm có thể phát sinh trong quá trình triển khai dự án như các thiệt hại về người hoặc tài sản của bên thứ ba và các nghĩa vụ bồi thường khác theo quy định pháp luật.

Điểm nổi bật của combo Bảo hiểm Kỹ thuật - Trách nhiệm nằm ở cách tiếp cận toàn diện thay vì chỉ quan tâm đến từng hạng mục tài sản. Qua đó, giúp chủ đầu tư và nhà thầu chủ động hơn khi hoạch định ngân sách quản trị rủi ro, đồng thời có thêm cơ sở để phối hợp xử lý khi sự cố phát sinh. Bên cạnh việc cấp theo combo, VBI còn có thể linh hoạt cấp Bảo hiểm Kỹ thuật cho chủ đầu tư và Bảo hiểm Trách nhiệm cho nhà thầu để đáp ứng quy định về trách nhiệm mua bảo hiểm cho dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng theo quy định của Nhà nước.

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và kinh nghiệm triển khai giải pháp bảo hiểm cho nhiều dự án công trình quy mô lớn, VBI hướng đến vai trò đối tác quản trị rủi ro, đồng hành cùng chủ đầu tư và nhà thầu trong việc xây dựng phương án bảo vệ phù hợp với đặc thù từng công trình.

Trong bối cảnh các dự án ngày càng đòi hỏi cao về tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn, lựa chọn giải pháp bảo hiểm phù hợp là một phần trong kế hoạch quản trị rủi ro tổng thể. Combo Bảo hiểm Kỹ thuật - Trách nhiệm trọn gói của VBI mang đến cách tiếp cận kết hợp, giúp doanh nghiệp xem xét bảo vệ cả công trình, thiết bị, vật tư và trách nhiệm với bên thứ ba trong cùng một gói hợp đồng, góp phần chủ động hơn trước những rủi ro tài chính có thể phát sinh trong quá trình xây dựng và lắp đặt.