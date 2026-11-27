Giải pháp năng lượng xanh cho ngành sản xuất
Nhằm tìm lời giải cho bài toán chuyển dịch năng lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh của khối doanh nghiệp xuất khẩu, sản xuất công nghiệp nặng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp và các cơ quan liên quan vừa tổ chức Diễn đàn “Năng lượng xanh cho ngành Hóa chất và vật liệu xây dựng: Giải pháp đặt ra trong bối cảnh mới” tại Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giai-phap-nang-luong-xanh-cho-nganh-san-xuat-246261127092751824.htm