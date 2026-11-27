Việc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) không mua thêm vàng trong sáu tháng nhưng đưa khoảng 60 tấn vàng từ nước ngoài về lưu trữ trong nước cho thấy một thay đổi đáng chú ý trong cách quản lý dự trữ ngoại hối. Động thái này phản ánh sự phân biệt ngày càng rõ giữa mục tiêu đa dạng hóa tài sản dự trữ, bảo đảm an toàn tài sản và yêu cầu duy trì thanh khoản để ứng phó với những biến động của thị trường tiền tệ. Trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, đây cũng là vấn đề mà các ngân hàng trung ương cần cân nhắc khi xây dựng chiến lược quản lý dự trữ.