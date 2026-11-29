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Dù tỷ lệ nghèo đa chiều thấp, lực lượng lao động vô cùng mỏng manh trước tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 và xu hướng chuyển đổi xanh toàn cầu. Bài viết đề xuất chiến lược thay thế hỗ trợ an sinh thụ động bằng kiến tạo năng lực nội sinh thông qua mô hình đào tạo lại (reskilling) và nâng cao kỹ năng (upskilling). Trọng tâm là hệ sinh thái 5 trụ cột: kỹ năng xanh, số, bao trùm, ngoại ngữ và ICT. Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với chứng chỉ vi mô, hợp tác công-tư và tín dụng chính sách sẽ giúp người lao động thoát bẫy việc làm bấp bênh, kiến tạo sinh kế bền vững và hội nhập thành công vào kỷ nguyên mới.

Phát triển và nhu cầu chuyển đổi sinh kế tại vùng Đông Nam Bộ

Vùng Đông Nam Bộ, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, và Tây Ninh, từ lâu đã được định vị là đầu tàu kinh tế, trung tâm công nghiệp và dịch vụ năng động bậc nhất của Việt Nam. Phát triển mạnh mẽ của vùng trong những thập kỷ qua đã tạo ra hàng triệu việc làm, đóng góp tỷ trọng lớn nhất vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và ngân sách quốc gia. Thành tựu vĩ mô kéo theo sự cải thiện rõ rệt trong công tác xóa đói giảm nghèo.

Đông Nam Bộ đang đối mặt với cấu trúc thị trường lao động tiềm ẩn nhiều rủi ro và sự dễ bị tổn thương.

Bước vào kỷ nguyên mới, bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực đang trải qua những sự gián đoạn cấu trúc sâu sắc.

Thực trạng nghèo đa chiều và sự đứt gãy của thị trường lao động

Khái niệm nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 tại Việt Nam đã có sự chuyển dịch sâu sắc về mặt phương pháp luận, không chỉ đo lường dựa trên ngưỡng thu nhập mà còn đánh giá mức độ thiếu hụt việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và thông tin. Quyết định số 806/QĐ-BNNMT công bố ngày 11/03/2026 đã vẽ nên một bức tranh chi tiết về tình trạng này trên toàn quốc. Trên bình diện cả nước, tỷ lệ nghèo đa chiều là 2,95%, tương đương 1.089.151 hộ. Trong đó, vùng Đông Nam Bộ thể hiện sự vượt trội về các chỉ số phát triển khi tỷ lệ này chỉ ở mức 0,29% (Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 2026). Bảng dữ liệu dưới đây cung cấp cái nhìn chi tiết về sự phân bổ hộ nghèo và cận nghèo tại các địa phương trong vùng:

Bảng rà soát hộ nghèo và cận nghèo 2026

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Thành phố Hồ Chí Minh đạt được tỷ lệ nghèo gần như bằng không (0,03%).

Nghịch lý lớn nhất của Đông Nam Bộ là sự tồn tại song song giữa một nền công nghiệp hiện đại và một khu vực kinh tế phi chính thức phình to.

Thách thức và cú sốc tương lai đối với lực lượng lao động

Để thiết kế các giải pháp đào tạo sinh kế hiệu quả, cần phải hiểu rõ những lực lượng vĩ mô đang định hình lại cấu trúc nhu cầu lao động tại Đông Nam Bộ. Các thách thức này đan xen giữa yêu cầu về sinh thái, công nghệ và hội nhập quốc tế.

Sự nóng lên toàn cầu đã buộc các quốc gia phát triển thiết lập những rào cản sinh thái nghiêm ngặt để kiểm soát chuỗi cung ứng. Liên minh Châu Âu (EU) đã ban hành Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM), chính thức kết thúc giai đoạn chuyển tiếp và dự kiến vận hành toàn diện, áp đặt thuế carbon lên hàng hóa nhập khẩu từ ngày 01/01/2026 (WTO, 2023). Trong giai đoạn đầu, CBAM nhắm vào 6 nhóm ngành công nghiệp nặng có cường độ phát thải cao bao gồm sắt thép, xi măng, nhôm, phân bón, điện và hydro.

Đông Nam Bộ, với tư cách là "công xưởng" xuất khẩu của Việt Nam, chịu tác động trực diện từ chính sách này.

Đào tạo lại (reskilling) và đào tạo nâng cao (upskilling) kiến tạo sinh kế bền vững

Để giúp người nghèo, hộ cận nghèo, thanh niên thất nghiệp và lao động phi chính thức tại Đông Nam Bộ bắt kịp làn sóng dịch chuyển cấu trúc kinh tế, các mô hình giáo dục nghề nghiệp truyền thống phải được nâng cấp. Dựa trên tinh thần của các Quyết định giảm nghèo quốc gia, khung giải pháp sinh kế được thiết kế xoay quanh 5 trụ cột năng lực cốt lõi.

Trụ cột 1: kỹ năng xanh (green skills) và kiến tạo sinh kế từ kinh tế tuần hoàn

Lợi thế trung tâm công nghiệp của Đông Nam Bộ chính là nền tảng để phát triển các việc làm xanh, đáp ứng tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị). Quá trình này không chỉ tạo ra sự tuân thủ môi trường mà còn mở ra hàng ngàn sinh kế mới.

Đào tạo lại (Reskilling) chuyên sâu cho năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng: Thay vì để lực lượng thanh niên thất nghiệp tìm kiếm các công việc lắp ráp phổ thông ngày càng thu hẹp, hệ thống Giáo dục Nghề nghiệp (GDNN) cần hợp tác với các doanh nghiệp để tổ chức các mô-đun đào tạo ngắn hạn về Kỹ thuật lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống điện năng lượng mặt trời, điện gió, và công nghệ quản lý tòa nhà thông minh.

Trụ cột 2: kỹ năng số (digital skills) cơ bản và tiên tiến

Số hóa không chỉ là công nghệ, mà là phương tiện để thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng và trao quyền làm chủ cho người yếu thế. Việc trang bị năng lực số được chia thành hai phân tầng rõ rệt:

Phổ cập tư duy số học nền tảng (Digital Literacy): Đối với các hộ nghèo, người trung niên và lao động yếu thế, mục tiêu ưu tiên là xóa mù kỹ thuật số.

Khai thác kinh tế nền tảng (Platform Economy) và Thương mại điện tử: Thanh niên nông thôn và phụ nữ thuộc hộ cận nghèo cần được trang bị năng lực để trở thành các nhà bán hàng độc lập.

Trụ cột 3: năng lực ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập toàn cầu

Trong một khu vực kinh tế mở với mật độ dày đặc các doanh nghiệp có Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) như Đông Nam Bộ, rào cản ngôn ngữ đồng nghĩa với rào cản thu nhập.

Ngoại ngữ chuyên ngành ứng dụng: Việc chỉ biết lao động chân tay khiến công nhân dễ bị thay thế.

Xuất khẩu lao động chất lượng cao: Đào tạo ngoại ngữ kết hợp với định hướng nghề nghiệp, kỹ năng kỷ luật công nghiệp mở ra cơ hội đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức) cho thanh niên thuộc diện hộ nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trụ cột 4: năng lực công nghệ thông tin (ICT) chuyên sâu giải quyết khoảng trống nhân lực

Trụ cột này được thiết kế để "nhảy vọt" (leapfrog) tầng lớp thanh niên trẻ thất nghiệp, đưa họ từ khu vực phi chính thức gia nhập trực tiếp vào hàng ngũ lao động tri thức.

Đào tạo kỹ thuật viên công nghệ cấp trung: Nhận diện nhu cầu khổng lồ từ thị trường đối với các kỹ năng phát triển ứng dụng, kiểm thử phần mềm và quản trị dữ liệu (World Bank, 2021; WEF, 2025), các địa phương cần phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ thiết lập các mô hình "Coding Bootcamps" (Trại huấn luyện lập trình) ngắn hạn và cường độ cao (từ 3 đến 6 tháng).

Trụ cột 5: tính bao trùm (inclusiveness) định hình hệ sinh thái đào tạo

Đào tạo bao trùm là triết lý đảm bảo "không ai bị bỏ lại phía sau", chú trọng đặc biệt vào việc cá nhân hóa phương pháp giáo dục đối với những nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Hạ tầng và nền tảng học tập suốt đời: Xóa bỏ rào cản thời gian và không gian đối với người lao động nghèo, những người phải dành phần lớn thời gian để mưu sinh.

Giải pháp thể chế, chính sách và quản trị hệ sinh thái sinh kế

Để năm trụ cột đào tạo trên thực sự đi vào đời sống và giải quyết dứt điểm rễ rễ của nghèo đa chiều, vùng Đông Nam Bộ cần một khung thể chế kiến tạo, linh hoạt và lấy người dân làm trung tâm.

Không thể xóa bỏ khu vực phi chính thức bằng mệnh lệnh hành chính, mà phải thông qua cơ chế đòn bẩy thị trường (ILO, 2021).

Chính sách "Việc làm đầu tiên" (First-job Subsidies): Ngân sách địa phương hoặc các quỹ bảo hiểm thất nghiệp có thể hỗ trợ một phần tiền lương và phí bảo hiểm xã hội trong 6 đến 12 tháng đầu tiên cho các doanh nghiệp tiếp nhận thanh niên thất nghiệp, thanh niên xuất thân từ hộ nghèo vừa hoàn thành các khóa đào tạo nghề, giảm thiểu rủi ro tài chính cho doanh nghiệp, đồng thời cung cấp môi trường để thanh niên chứng minh năng lực thực tế.

Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh: Áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc trợ cấp chi phí tuân thủ cho các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, hộ kinh doanh gia đình nếu họ đồng ý chuyển đổi sang pháp nhân chính thức, thực hiện ký kết hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm cho người lao động. Việc chính thức hóa hộ kinh doanh là tiền đề bắt buộc để chính thức hóa người lao động.

Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cần dỡ bỏ lớp vỏ bọc quan liêu để trở thành những tổ chức cung ứng dịch vụ linh hoạt.