Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) phản ánh phần tăng trưởng có được từ việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lao động, thông qua đổi mới công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến quản lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tỷ lệ đóng góp của tăng TFP vào tăng trưởng GRDP là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với phát triển kinh tế.

Đại biểu tham gia hội thảo.

Theo báo cáo đánh giá tại hội thảo, trong giai đoạn 2016 - 2025, đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế tỉnh Điện Biên còn thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Đây là vấn đề đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng các nguồn lực, tạo động lực mới cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích thực trạng đóng góp của TFP trong 2 giai đoạn 2016 - 2020 và 2021 - 2025; làm rõ các nhân tố tác động đến chỉ số TFP của tỉnh. Đồng thời, thảo luận, dự báo xu hướng TFP và đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế Điện Biên giai đoạn 2026 - 2030.

Các nội dung được trao đổi nhằm góp phần xác định rõ những yếu tố cần ưu tiên, từ đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến cải tiến quản trị và tổ chức sản xuất, qua đó nâng cao năng suất và hiệu quả tăng trưởng của tỉnh trong thời gian tới.