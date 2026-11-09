Giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Trạm Y tế xã Mường La họp triển khai công tác quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử.

Trạm Y tế xã Mường La hiện có 6 điểm y tế với 44 cán bộ, nhân viên, trong đó có 4 bác sĩ. Toàn xã có gần 34.500 người, trong đó 19.600 người thuộc diện quản lý sức khỏe tại trạm. Đến nay, đơn vị đã tạo lập 18.900 hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt 96% số người thuộc diện quản lý. Số chưa được cập nhật chủ yếu là người đi làm ăn xa, chưa bổ sung thông tin.

Bác sĩ Lù Thị Mai, Giám đốc Trạm Y tế xã Mường La, cho biết: Việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử giúp Trạm quản lý thông tin sức khỏe người dân có hệ thống, thuận tiện tra cứu và theo dõi quá trình khám, chữa bệnh. Qua đó, cán bộ y tế có thêm cơ sở nắm bắt tình trạng sức khỏe, quản lý người bệnh, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Để người dân tiếp cận các tiện ích số, Trạm đã phối hợp với các ngành, đoàn thể và tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các bản hướng dẫn cài đặt, sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Trong năm 2026, gần 7.400 người được hỗ trợ kết nối, liên thông dữ liệu. Cán bộ y tế trực tiếp hướng dẫn người dân tra cứu thông tin trên điện thoại, nhất là những người chưa quen sử dụng các ứng dụng số.

Cán bộ Trạm Y tế xã Mường La cập nhật thông tin hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân.

Cùng với việc tạo lập hồ sơ, Trạm chú trọng sử dụng dữ liệu trong quản lý, theo dõi người bệnh. Hiện đơn vị đang quản lý gần 1.500 bệnh nhân, được theo dõi sức khỏe hằng tháng tại Trạm và các điểm y tế. Từ đầu năm đến nay, Trạm đã khám, điều trị ngoại trú cho gần 6.800 lượt bệnh nhân, đạt 83% kế hoạch năm. Đối với người mắc bệnh mạn tính, cán bộ y tế duy trì việc theo dõi, hướng dẫn tái khám và thực hiện đúng chỉ định điều trị.

Bác sĩ Võ Trọng Yên, Trạm Y tế xã Mường La, chia sẻ: Thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử, cán bộ y tế có thêm thông tin để theo dõi tình trạng sức khỏe và quá trình khám, điều trị của người dân. Với bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở tái khám, hướng dẫn thực hiện đúng chỉ định. Thông tin được lưu trữ, cập nhật giúp cán bộ y tế thuận tiện tra cứu, nắm bắt quá trình điều trị và chủ động hơn trong theo dõi sức khỏe người bệnh.

Tại các bản, việc hướng dẫn người dân sử dụng Sổ sức khỏe điện tử được thực hiện trực tiếp thông qua các tổ chuyển đổi số cộng đồng và cán bộ y tế. Với những người chưa thành thạo điện thoại thông minh, sự hỗ trợ này giúp họ từng bước làm quen với việc lưu giữ, tra cứu thông tin khám, chữa bệnh trên môi trường số.

Cán bộ Trạm Y tế xã Mường La khám sức khỏe cho nhân dân.

Bà Cà Thị Chung, tiểu khu Mé Lìu, xã Mường La, nói: Được cán bộ y tế hướng dẫn cài đặt Sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại, tôi thấy việc theo dõi thông tin sức khỏe thuận tiện hơn. Tôi có thể chủ động sử dụng khi đi khám tại các cơ sở y tế để tra cứu thông tin khi cần thiết.

Dù đạt kết quả bước đầu, quá trình triển khai số hóa thông tin chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tại Mường La vẫn còn những khó khăn do cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số điểm y tế còn thiếu hoặc hư hỏng; năng lực vận hành của một bộ phận nhân viên chưa đáp ứng yêu cầu; 6 điểm y tế tại các địa bàn cách xa nhau, khó khăn trong việc đi lại cũng đặt áp lực về kinh phí và nhân lực vận hành.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, Bác sĩ Lù Thị Mai cho biết thêm: Trạm sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử; tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, nâng cao năng lực chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, quản lý sức khỏe. Đồng thời, đề xuất bổ sung nhân lực, đầu tư trang thiết bị để nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm y tế.

Việc số hóa thông tin sức khỏe đang tạo nền tảng để y tế cơ sở chuyển dần từ quản lý hồ sơ riêng lẻ sang theo dõi sức khỏe người dân có hệ thống. Đây là hướng đi cần tiếp tục được củng cố bằng dữ liệu đầy đủ, nhân lực và trang thiết bị phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân tại xã Mường La.