Giải pháp minh bạch thông tin và quản trị rủi ro cho thị trường chứng khoán Việt Nam trước bước ngoặt nâng hạng năm 2026

Tác giả: Bùi Thị Bích Ngọc, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng. Bài đã đăng trên Tạp chí in Công dân và Khuyến học Tháng 9/2026.

Bước ngoặt nâng hạng năm 2026 của thị trường chứng khoán Việt Nam là một cuộc sát hạch toàn diện về năng lực thể chế và trình độ quản trị quốc gia.

ABSTRACT: This article analyzes the current state of the Vietnamese stock market up to May 2026 under the impact of FTSE Russell's decision to upgrade Vietnam to a Secondary Emerging Market in April 2026 (effective September 21, 2026). The study points out the paradox between the "excessive euphoria" of domestic capital pushing the VN-Index close to 1,850 points and the record technical net selling pressure of nearly VND 65,500 billion from foreign investors. Using qualitative and quantitative analysis methods of institutional structure, this paper demonstrates that "Information transparency" (IFRS synchronization, elimination of linguistic information asymmetry) and "Systemic risk management" (CCP clearing counterparty model, real-time leverage control and ESG enforcement) are two necessary and sufficient conditions to optimize the absorption of passive foreign capital inflows (estimated at US$1.5 billion) and long-term active capital flows, ensuring the sustainability of the national financial structure.

Key words : Stock market upgrade; Information transparency; Risk management in the stock market.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ BỐI CẢNH THỂ CHẾ TRƯỚC BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ

Ngày 8/4 năm 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử của thị trường tài chính Việt Nam khi tổ chức xếp hạng quốc tế FTSE Russell chính thức xác nhận lộ trình đưa Việt Nam vào rổ Thị trường thứ cấp mới nổi. [1]

Quyết định này là hệ quả trực tiếp từ các nỗ lực cải cách lập pháp quyết liệt, tiêu biểu là việc ban hành và thực thi Thông tư số 08/2026/TT-BTC ngày 03/02/2026 của Bộ Tài chính. [2]

Thông tư này đã xử lý triệt để rào cản kỹ thuật lớn nhất, đó là cơ chế ký quỹ trước giao dịch (Non-Prefunding Requirement), cho phép nhà đầu tư nước ngoài đặt lệnh mua cổ phiếu mà không cần có đủ 100% tiền mặt trên tài khoản tại thời điểm giao dịch T+0.

Tính đến cuối tháng 5 năm 2026, phản ứng của thị trường chứng khoán nội địa thể hiện rõ nét qua các chỉ số quy mô của thị trường. Chỉ số thị trường và vốn hóa thị trường tăng mạnh mẽ thể hiện qua VN-Index xác lập xu hướng tăng trưởng bền vững, dao động vững chắc quanh vùng 1.800-1.850 điểm. Tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường tiệm cận mốc 410 tỷ USD.

Cơ cấu sàn HNX tăng mạnh. Theo số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, sàn HNX có 301 doanh nghiệp niêm yết, quy mô vốn hóa đạt hơn 479 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng trước. [3]

Tuy nhiên, cấu trúc nội tại của thị trường đang bộc lộ những lệch pha nghiêm trọng. Sự tăng trưởng chỉ số chủ yếu được dẫn dắt bởi thanh khoản của dòng tiền nội, trong bối cảnh khối ngoại liên tục duy trì trạng thái bán ròng.

Để sự kiện nâng hạng ngày 21/9/2026 không biến thành một chu kỳ bong bóng tài chính ngắn hạn (Asset Bubble), việc chuyển dịch từ một thị trường vận hành dựa trên tâm lý đầu cơ sang một thị trường dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch và quản trị rủi ro là một yêu cầu cấp bách mang tính chiến lược.

Khi niềm tin thể chế được thiết lập dựa trên một nền tảng pháp lý vững chắc, thị trường chứng khoán Việt Nam mới có thể chuyển mình thành một kênh dẫn vốn trung và dài hạn hiệu quả.

II. THỰC TRẠNG CẤU TRÚC DÒNG VỐN VÀ HIỆN TƯỢNG ĐẢO DANH MỤC KỸ THUẬT

Báo cáo thị trường của các định chế tài chính, tiêu biểu là Báo cáo của Công ty CP Chứng khoán VIX tính đến cuối tháng 5 năm 2026, ghi nhận một hiện tượng phân tách sâu sắc (Divergence).

Khối ngoại thực hiện đợt bán ròng kỷ lục với giá trị lũy kế từ đầu năm đạt gần 65.508 tỷ đồng (khoảng 2,5 tỷ USD), riêng tháng 5/2026 ghi nhận mức bán ròng -19.828 tỷ đồng. [4]

Mô hình đảo vốn kỹ thuật trước nâng hạng ghi nhận vào tháng 5 năm 2026 phản ánh hiện tượng tái cơ cấu danh mục mạnh mẽ giữa các nhóm dòng vốn nội và ngoại trên thị trường chứng khoán (thị trường chứng khoán) Việt Nam. Diễn biến này diễn ra ngay sau khi FTSE Russell chính thức xác nhận lộ trình nâng hạng Việt Nam lên Thị trường thứ cấp mới nổi (Secondary Emerging Market) vào tháng 4 năm 2026, chuẩn bị cho ngày có hiệu lực chính thức vào tháng 9 năm 2026. [1,2,3]

Mô hình "đảo vốn kỹ thuật" trước thềm nâng hạng không phải là sự tháo chạy của dòng tiền, mà là hoạt động chuyển giao và chuẩn bị vị thế (positioning) giữa 3 nhóm chủ thể chính:

Khối ngoại chủ động (Active Funds) khi khối ngoại chốt lời cơ cấu chéo họ chủ động rút bớt vốn ở các vị thế cũ (cận biên) để cơ cấu lại dòng tiền, chuẩn bị cho danh mục mới quy mô lớn hơn khi thị trường chính thức bước vào "rổ mới nổi". [1,4]

Dòng vốn nội bộ (Domestic Capital) đóng vai trò bệ đỡ hấp thụ chính. Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước gia tăng tỷ trọng mua gom khi định giá thị trường hấp dẫn và có bảo chứng từ câu chuyện nâng hạng pháp lý dài hạn. [1]

Dòng vốn ngoại thụ động (Passive Funds/ETFs) đang ở trạng thái "chờ kích hoạt". Nhóm này chỉ giải ngân đồng loạt theo các giai đoạn kỹ thuật bắt đầu từ tháng 9/2026 khi các rổ chỉ số FTSE Emerging bắt đầu thêm cổ phiếu Việt Nam. [2]

Dữ liệu thực tế từ thị trường chứng khoán và báo cáo tài chính ghi nhận trạng thái đảo vốn rõ rệt qua các chỉ báo. Quy mô và định giá thị trường ổn định thể hiện qua điểm số VN-Index.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/5/2026, chỉ số VN-Index đạt 1.863,49 điểm, duy trì mức tăng nhẹ 0,51% so với tháng trước. Tổng vốn hóa thị trường tăng nhanh. Tính đến giữa tháng 5/2026, quy mô vốn hóa toàn thị trường đạt khoảng 419 tỷ USD.

Thanh khoản duy trì ở mức cao. Giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày (ADTV) duy trì ổn định ở mức cao, đạt khoảng 1,2 tỷ USD/phiên. [1]

Bảng cân đối đảo vốn giữa khôi nội và khối ngoại. Khối ngoại rút ròng được ghi nhận qua áp lực cơ cấu kỹ thuật lớn khi khối ngoại rút ròng khoảng 2,5 tỷ USD tính từ đầu năm 2026 đến giai đoạn này. [1]

Vốn nội hấp thụ thông qua dòng vốn trong nước (gồm tổ chức và cá nhân nội địa) đã đối ứng và giải ngân mua ròng đạt khoảng 3,5 tỷ USD. Con số này hoàn toàn bù đắp lượng cung của khối ngoại, giữ cho cấu trúc giá thị trường không bị gãy đổ. [1]

Tiềm năng dòng vốn dịch chuyển sau đảo vốn. Dự báo từ các tổ chức tài chính lớn chỉ ra rằng, sau giai đoạn đảo vốn kỹ thuật này, quy mô dòng vốn ngoại quay trở lại giai đoạn 2026-2031 (5 năm sau nâng hạng) ước tính đạt 25 tỷ USD. [4]

Riêng trong phân kỳ ngắn hạn còn lại của năm 2026, dòng tiền thụ động và chủ động quốc tế dự kiến bổ sung ròng từ 2 đến 6 tỷ USD vào thị trường. [4]

III. MINH BẠCH THÔNG TIN GIẢM THIỂU CHI PHÍ VỐN VÀ THU HÚT DÒNG VỐN TỔ CHỨC

1. Rào cản từ sự bất cân xứng thông tin ngôn ngữ

Trong lý thuyết thị trường hiệu quả (Efficient Market Hypothesis), thông tin phải được truyền dẫn đồng thời và bình đẳng đến tất cả các chủ thể tham gia. Tuy nhiên, tại Việt Nam tính đến tháng 5/2026, tình trạng bất cân xứng thông tin vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ (Mid-cap và Small-cap).

Nghĩa vụ công bố thông tin bằng tiếng Anh hiện mới chỉ được thực thi triệt để tại các doanh nghiệp thuộc nhóm "rổ chỉ số VN30". Đối với phần còn lại của thị trường, việc thiếu hụt các báo cáo thường niên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị bằng ngôn ngữ quốc tế đã tạo ra một rào cản kỹ thuật lớn.

Các nhà quản lý quỹ quốc tế không thể thực hiện quy trình thẩm định chuyên sâu (Due Diligence) đối với các cơ hội đầu tư tăng trưởng nằm ngoài nhóm Bluechips. Điều này dẫn đến hiện tượng dòng vốn ngoại phân bổ bất cân xứng, tập trung quá mức vào một vài mã cổ phiếu lớn (FPT, HPG, VHM, VIC...), làm méo mó định giá và gia tăng rủi ro hệ thống cục bộ.

2. Tiêu chuẩn hóa hệ thống báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

Sự khác biệt giữa Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) là nguyên nhân cốt lõi gây ra chi phí chuyển đổi dữ liệu lớn cho các định chế nước ngoài. Việc áp dụng cơ chế kế toán theo giá gốc (Historical Cost) của VAS thường không phản ánh chính xác giá trị thực tế của các tài sản tài chính và các nghĩa vụ nợ tiềm tàng trong môi trường vĩ mô biến động.

Ngược lại, IFRS áp dụng nguyên tắc kế toán theo giá trị hợp lý (Fair Value Accounting), buộc doanh nghiệp phải ghi nhận ngay lập tức các tổn thất tài sản, rủi ro công cụ phái sinh và biến động tỷ giá vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Lộ trình bắt buộc áp dụng IFRS do Bộ Tài chính triển khai là bước đi mang tính bắt buộc để chuẩn hóa "ngôn ngữ tài chính" toàn cầu. Doanh nghiệp thực thi IFRS đồng nghĩa với việc giảm thiểu phí bù rủi ro thông tin (Information Risk Premium), từ đó trực tiếp hạ thấp chi phí sử dụng vốn (Cost of Capital) khi tiếp cận các nguồn vốn vay hoặc phát hành cổ phiếu quốc tế.

IV. THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO ĐA CẤP ĐỘ TRƯỚC CÁC CÚ SỐC VĨ MÔ

Khi gia nhập nhóm Thị trường mới nổi, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ liên thông trực tiếp với hệ sinh thái tài chính toàn cầu, đồng nghĩa với việc biên độ dao động (Volatility) sẽ gia tăng mạnh do chịu tác động từ các dòng vốn đầu cơ quốc tế ngắn hạn (Hot Money).

1. Vận hành mô hình CCP và rủi ro thanh toán T+2

Để triển khai thành công Thông tư 08/2026/TT-BTC, hệ thống hạ tầng công nghệ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cùng các công ty chứng khoán phải vận hành đồng bộ mô hình Đối tác bù trừ trung tâm (Central Counterparty - CCP).

Trong mô hình này, CCP đóng vai trò là người mua đối với mọi người bán và là người bán đối với mọi người mua, bảo đảm hoạt động thanh toán diễn ra ngay cả khi một bên tham gia giao dịch bị mất khả năng thanh toán (Default).

Tính đến tháng 5/2026, áp lực kiểm soát rủi ro thời gian thực (Real-time risk management) đặt lên vai các công ty chứng khoán là rất lớn. Các công ty chứng khoán buộc phải nâng cấp cấu trúc vốn điều lệ và thiết lập các bộ đệm thanh khoản tự động để tính toán mức ký quỹ duy trì (Maintenance Margin) theo từng giây.

Nếu hệ thống công nghệ xử lý lệnh không đáp ứng được tần suất giao dịch cao khi dòng vốn ngoại đổ bộ, rủi ro mất thanh khoản kỹ thuật (Technical Settlement Risk) có thể kích hoạt, gây tổn hại đến tính toàn vẹn của toàn bộ hệ thống thanh toán quốc gia.

2. Quản trị rủi ro phi tài chính thông qua thực thi ma trận tiêu chuẩn ESG

Quản trị rủi ro hiện đại tại các thị trường mới nổi không còn giới hạn ở các chỉ số tài chính truyền thống (Liquidity, Solvency) mà dịch chuyển mạnh mẽ sang nhóm rủi ro phi tài chính, cụ thể là khung quản trị ESG (Environmental, Social, and Governance).

Đối với các quỹ đầu tư tổ chức toàn cầu, rủi ro quản trị (Chữ G) là yếu tố quyết định trọng số phân bổ vốn. Mô hình quản trị tập quyền - nơi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc, thiếu vắng các thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc - bị đánh giá là có nguy cơ cao về xung đột lợi ích (Principal-Agent Problem).

Các doanh nghiệp niêm yết không chứng minh được một cấu trúc quản trị minh bạch, kiểm soát chặt chẽ các giao dịch với bên liên quan sẽ chủ động bị hệ thống quản lý rủi ro của các quỹ ngoại loại ra khỏi danh mục đầu tư (Screening Process), bất kể các chỉ số tăng trưởng doanh thu ngắn hạn có chuyển biến tích cực.

V. GIẢI PHÁP MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Để chuẩn bị tối ưu cho phiên giao dịch lịch sử ngày 21/9/2026 và hướng tới mục tiêu nâng hạng lên "rổ MSCI Emerging Markets" trong giai đoạn tiếp theo, nghiên cứu đề xuất các giải pháp có tính đồng bộ.

1. Chuyển đổi mô hình giám sát thị trường dựa trên công nghệ

Cơ quan quản lý (Uỷ ban Chứng khoán nhà nước) cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám sát thị trường thông qua các thuật toán học máy để phân tích dữ liệu giao dịch lớn (Big Data).

Hệ thống cần tự động phát hiện các hành vi bất thường như: Giao dịch nội gián (Insider Trading) dựa trên sự biến động khối lượng trước ngày công bố thông tin; thao túng giá (Market Manipulation) thông qua hình thức tạo cung cầu giả tạo (Wash Sales).

Việc nâng cao năng lực cưỡng chế thi hành (Enforcement) và tăng mức chế tài xử phạt mang tính răn đe hình sự là điều kiện bắt buộc để bảo vệ tính công bằng của thị trường và tránh rủi ro về mặt đạo đức.

2. Khơi thông rào cản tỷ lệ sở hữu nước ngoài (Foreign Room) và đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường

Cơ quan quản lý cần phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát, cắt giảm danh mục các ngành nghề hạn chế tiếp cận đối với nhà đầu tư tư nhân không thực sự cần thiết. Đối với các ngành nhạy cảm bắt buộc phải giữ tỷ lệ sở hữu nhà nước hoặc hạn chế room ngoại, cần đẩy nhanh việc triển khai sản phẩm Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (Non-Voting Depository Receipt - NVDR).

Giải pháp kỹ thuật này cho phép nhà đầu tư thụ hưởng đầy đủ quyền lợi kinh tế (cổ tức, quyền mua) mà không làm ảnh hưởng đến cơ cấu quản trị chiến lược của quốc gia.

3. Chuẩn hóa nguồn cung hàng hóa thông qua nguyên tắc niêm yết

Kiên quyết siết chặt kỷ luật đối với các doanh nghiệp chậm trễ trong việc công bố thông tin hoặc có báo cáo kiểm toán ngoại trừ (Qualified Opinion) kéo dài. Đồng thời, cần tháo gỡ vướng mắc cơ chế để thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa quy mô lớn thực hiện niêm yết bắt buộc trên sàn giao dịch tập trung, tránh tình trạng "găm hàng" tại sàn UPCoM, từ đó gia tăng độ sâu và tính đa dạng ngành nghề cho cấu trúc hàng hóa của thị trường.

VI. KẾT LUẬN

Bước ngoặt nâng hạng năm 2026 của thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ đơn thuần là sự gia tăng cơ học về mặt dòng vốn, mà là một cuộc sát hạch toàn diện về năng lực thể chế và trình độ quản trị quốc gia.

Làn sóng bán ròng của khối ngoại trong giai đoạn tháng 5 năm 2026 chính là lời cảnh báo về tính chọn lọc khốc liệt của dòng tiền quốc tế. Để biến vận hội này thành động lực tăng trưởng kinh tế dài hạn, cấu trúc thị trường phải được tái định hình dựa trên hai trụ cột không thể tách rời. Minh bạch thông tin theo chuẩn mực quốc tế và Hệ thống quản trị rủi ro thời gian thực nghiêm ngặt.

Khi và chỉ khi niềm tin thể chế được thiết lập dựa trên một nền tảng pháp lý vững chắc, thị trường chứng khoán Việt Nam mới có thể chuyển mình thành một kênh dẫn vốn trung và dài hạn hiệu quả, khẳng định vị thế một trung tâm tài chính năng động, an toàn và bền vững trong cấu trúc kinh tế toàn cầu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] FTSE Russell. (2026), Official Announcement on Vietnam Stock Market Classification Status, April 2026.

[2] Bộ Tài chính Việt Nam (2026), Thông tư số 08/2026/TT-BTC ngày 03/02/2026 hướng dẫn hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán.

[3] Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX, 2026), Báo cáo tổng kết tình hình niêm yết và giao dịch tháng 5/2026.

[4] Công ty CP Chứng khoán VIX (2026), Báo cáo chiến lược đầu tư và Toàn cảnh thị trường tài chính, dữ liệu cập nhật ngày 29/05/2026.