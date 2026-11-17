Vòng chung kết Net Zero Challenge 2026. Ảnh: Net Zero Challenge 2026

Theo thông báo vừa công bố của Ban tổ chức Cuộc thi đổi mới sáng tạo về khí hậu toàn cầu Net Zero Challenge 2026, Phúc Sang Minh Gas đã trở thành đại diện Việt Nam giành giải nhất trị giá 5 tỉ đồng tiền mặt ở một trong ba hạng mục trọng điểm của Cuộc thi đổi mới sáng tạo về khí hậu toàn cầu Net Zero Challenge 2026, bên cạnh hai đội thắng cuộc khác là Recoal (Thụy Sĩ) và STRING BIO (Ấn Độ).

Net Zero Challenge 2026 là mùa giải thứ tư của cuộc thi, thu hút hơn 1.100 hồ sơ tham dự từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuộc thi do quỹ đầu tư Touchstone Partners và Temasek Foundation đồng tổ chức, phối hợp cùng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) nhằm khơi thông nguồn vốn xúc tác cho các giải pháp xanh.

Cuộc thi có giải thưởng tổng trị giá 770.000 USD dưới hình thức các khoản tài trợ thúc đẩy (catalytic grants) và giải thưởng đầu tư dành cho những công ty khởi nghiệp xuất sắc – những đơn vị sẽ triển khai thí điểm các giải pháp khí hậu đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Tại vòng chung kết ở TP. Hồ Chí Minh, 9 đội thi xuất sắc nhất đã trình bày các giải pháp tập trung vào ba lĩnh vực, gồm: Năng lượng tái tạo và loại bỏ carbon; Hệ thống thực phẩm và nông nghiệp bền vững; Kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải.

Ở hạng mục Kinh tế tuần hoàn và Quản lý chất thải, nền tảng BioCNG của Phúc Sang Minh Gas chinh phục hội đồng giám khảo nhờ công nghệ nâng cấp khí sinh học (biogas) từ chất thải thành khí BioCNG chất lượng cao, giúp thay thế hiệu quả nhiên liệu hóa thạch trong hoạt động gia nhiệt công nghiệp.

Ở hạng mục Năng lượng tái tạo và Loại bỏ carbon, giải Nhất thuộc về Recoal (Thụy Sĩ). Doanh nghiệp phát triển công nghệ cho phép xử lý các phụ phẩm sinh khối ướt thành vật liệu than sinh học (hydrochar) và lưu trữ vĩnh viễn dưới lòng đất, với điểm ưu việt là không tiêu tốn năng lượng cho khâu sấy sơ bộ.

Ở hạng mục Hệ thống thực phẩm và Nông nghiệp bền vững, STRING BIO (Ấn Độ) giành chiến thắng với chế phẩm sinh học CleanRise. Giải pháp giúp nông dân trồng lúa tăng năng suất dù sử dụng ít phân bón hơn, đồng thời cắt giảm đến 50% lượng khí CH4 và nitrous oxide (N2ON_2ON2O) phát thải từ cây trồng.

Cùng với 3 giải Nhất, ban tổ chức cùng các quỹ đầu tư đối tác trao thêm 4 gói tài trợ và đầu tư trực tiếp (mỗi gói trị giá 50.000 USD, tương đương hơn 1,28 tỉ đồng) nhằm tiếp sức cho các dự án tiềm năng. Trong đó, Phúc Sang Minh Gas (Việt Nam) nhận thêm khoản đầu tư từ quỹ Touchstone Partners; Zenwood (Việt Nam) nhận khoản đầu tư từ LOTTE Ventures; TRINANO TECHNOLOGIES (Ấn Độ) nhận giải thưởng tiền mặt từ Sembcorp Industries; Living Roots (Thái Lan) nhận khoản đầu tư từ Monsoon Ventures.

Thông qua chương trình cố vấn và hỗ trợ tiếp cận thị trường, Net Zero Challenge đang từng bước đưa các công nghệ quốc tế và nội địa vào ứng dụng thực tiễn, đóng góp trực tiếp vào lộ trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Bà Heng Li Lang Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Bộ phận Khí hậu và Môi trường tại Temasek Foundation

Bà Ngô Thùy Ngọc Tú, Giám đốc điều hành tại Touchstone Partners, nhận định các nhà đổi mới sáng tạo toàn cầu không còn xem Việt Nam đơn thuần là thị trường thử nghiệm mà có nhiều tiềm năng xây dựng và phát triển dài hạn. "Các đội chiến thắng đã chứng minh công nghệ khả thi. Giờ đây, họ sẽ hiện thực hóa điều đó trên những cánh đồng, nhà máy và đô thị tại Việt Nam," bà Tú nói.

Đồng quan điểm, bà Heng Li Lang, Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng Bộ phận Khí hậu và Môi trường tại Temasek Foundation nhấn mạnh sự kết nối chặt chẽ giữa nhà sáng tạo, nhà đầu tư, doanh nghiệp và chính quyền địa phương chính là chìa khóa để các giải pháp khí hậu táo bạo bén rễ tại Việt Nam, từ đó tạo nền móng vững chắc để mở rộng ra toàn khu vực".

Theo bà, thông qua chương trình cố vấn và hỗ trợ tiếp cận thị trường, Net Zero Challenge đang từng bước đưa các công nghệ quốc tế và nội địa vào ứng dụng thực tiễn, đóng góp trực tiếp vào lộ trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.