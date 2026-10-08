Giải pháp hỗ trợ ngăn ngừa vi khuẩn gây sâu răng từ Xylitol

Chỉ chải răng là chưa đủ

Dù hạn chế đồ ngọt và chải răng đều đặn là cần thiết, nhưng nguyên nhân dẫn đến sâu răng còn xuất phát từ sự phát triển của các vi khuẩn trong khoang miệng, điển hình là Streptococcus mutans. Đây là chủng vi khuẩn phổ biến có khả năng chuyển hóa đường thành axit làm hỏng men răng và rất dễ lây truyền từ người sang người - đặc biệt là từ cha mẹ sang trẻ nhỏ qua thói quen dùng chung đồ ăn, muỗng bát.

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa sâu răng, tại VIDEC 2026, các chuyên gia khuyến nghị nên kết hợp việc làm sạch cơ học bằng chải răng với các giải pháp hỗ trợ kiểm soát sự phát triển của vi khuẩn. Trong đó, bổ sung Xylitol được xem là một giải pháp hỗ trợ tăng cường lá chắn bảo vệ nụ cười. Đây là một loại đường tự nhiên có cấu trúc 5 carbon, được tìm thấy trong nhiều loại rau củ quả quen thuộc như dâu tây, súp lơ, mâm xôi và chiết xuất từ gỗ cây sồi. Thậm chí, cơ thể con người cũng tự sản sinh ra một lượng nhỏ Xylitol trong quá trình trao đổi chất bình thường.

Thông tin khoa học về khả năng ức chế vi khuẩn gây sâu răng của Xylitol được chia sẻ tại phiên báo cáo chuyên đề trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học và VIDEC 2026

Cơ chế hỗ trợ ức chế vi khuẩn gây sâu răng của Xylitol

Khác với các loại đường thông thường là nguồn thức ăn béo bở để vi khuẩn sinh sôi và tiết axit phá hủy men răng, Xylitol mang đến một cơ chế bảo vệ khác biệt.

Tại VIDEC 2026, những phân tích chuyên sâu từ GS. Akira Hamura - Trường Đại học Nha khoa Nippon (Tokyo, Nhật Bản) đã cung cấp căn cứ khoa học vững chắc về khả năng ức chế vi khuẩn của hoạt chất này.

Vị ngọt tự nhiên của Xylitol kích thích vi khuẩn hấp thụ, nhưng chúng lại hoàn toàn không thể tiêu hóa được cấu trúc này. Việc liên tục nạp vào mà không thể chuyển hóa thành năng lượng khiến các chủng vi khuẩn nhạy cảm bị suy kiệt, không thể sinh sôi và mất đi khả năng tiết ra axit gây sâu răng. Đồng thời, tiêu thụ Xylitol không làm độ pH của mảng bám giảm xuống dưới ngưỡng nguy hiểm 5.7, giúp men răng tránh khỏi nguy cơ bị hòa tan.

Bên cạnh đó, Xylitol còn kích thích tiết nước bọt để tăng cường cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể, hỗ trợ quá trình tái khoáng cho men răng. Việc duy trì thói quen sử dụng Xylitol thường xuyên còn làm thay đổi môi trường vi sinh trong khoang miệng, khiến các mảng bám chuyển từ trạng thái bám dính chặt sang lỏng lẻo, giảm đi đáng kể và dễ dàng bị cuốn trôi khi súc miệng hoặc chải răng.

GS. Akira Hamura minh họa quá trình vi khuẩn khoang miệng chuyển hóa đường thông thường thành axit lactic phá hủy men răng tại VIDEC 2026

Hơn một thập kỷ hợp tác vì sức khỏe răng miệng Việt Nam

Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc răng miệng dự phòng, trong hơn 10 năm qua, Hiệp hội Phòng chống sâu răng Phần Lan - Nhật Bản do GS. Akira Hamura làm Chủ tịch đã duy trì mối quan hệ hợp tác bền chặt với Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam (VOSA). Chương trình hợp tác không chỉ dừng lại ở các báo cáo khoa học tại sự kiện VIDEC mà còn bao gồm nhiều hoạt động học tập, trao đổi chuyên môn tại Phần Lan, giúp kết nối các chuyên gia đầu ngành của VOSA với những phương pháp phòng chống sâu răng tiên tiến trên thế giới.

Để bảo vệ sức khỏe răng miệng một cách toàn diện, các chuyên gia khuyến nghị áp dụng mô hình "Cỏ 4 lá" bao gồm thói quen chải răng đúng cách, sử dụng kem đánh răng chứa Fluoride, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh cùng thói quen khám nha khoa định kỳ, kết hợp bổ sung Xylitol sau mỗi bữa ăn để kiểm soát vi khuẩn khoang miệng.

Mô hình "cỏ 4 lá" cùng vai trò của Xylitol trong việc tăng cường hiệu quả các thói quen chăm sóc răng miệng toàn diện được chia sẻ tại VIDEC 2026]

Ở Việt Nam, kẹo cao su LOTTE Xylitol - một sản phẩm của công ty TNHH Lotte Việt Nam cũng là sản phẩm được Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam khuyên dùng có tác dụng ngăn ngừa sâu răng. Người dân có thể dễ dàng mua loại kẹo cao su không đường này tại các cửa hàng tiện lợi cũng như hiệu thuốc.

(Nguồn: Công ty TNHH Lotte Việt Nam)