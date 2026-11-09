Giải pháp hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn trên tuyến đèo Khánh Lê

Xuất phát từ chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số cũng như sự an toàn của người dân và du khách, hệ thống trụ SOS do Công an tỉnh Khánh Hòa thiết kế, ứng dụng năng lượng tái tạo độc lập và công nghệ viễn thông hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn trên tuyến đèo Khánh Lê, Quốc lộ 27C giúp người dân, du khách nhanh chóng kết nối với lực lượng chức năng khi gặp sự cố tại khu vực mất sóng điện thoại.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu.

Công an tỉnh Khánh Hòa bàn giao hệ thống trụ liên lạc khẩn cấp cho xã Nam Khánh Vĩnh.

Hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời, vận hành độc lập, tích hợp nút bấm SOS, camera, loa cảnh báo và công nghệ định vị. Khi gặp nạn, người dân chỉ cần nhấn nút SOS trên trụ để thiết lập liên lạc hai chiều với Công an xã Nam Khánh Vĩnh, đồng thời truyền hình ảnh và vị trí sự cố về trung tâm trực ban. Hệ thống hoạt động 24/7, góp phần rút ngắn thời gian cứu hộ, nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn giao thông trên đèo Khánh Lê.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Công an tỉnh Khánh Hòa, đồng thời đề nghị lực lượng công an phối hợp các cơ quan liên quan, duy trì kết nối kỹ thuật bảo đảm thông tin để hệ thống hoạt động thông suốt, hiệu quả; địa phương bố trí lực lượng bảo đảm trực, nhận tín hiệu truyền về, sẵn sàng lực lượng, kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Các đại biểu tham quan hệ thống trụ SOS.

Một vị trí trên tuyến đèo Khánh Lê.

Tuyến Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê có chiều dài gần 30km (km36 - km65+453), kết nối hai trung tâm du lịch lớn là Nha Trang (Khánh Hòa) và Đà Lạt (Lâm Đồng). Đây là cung đèo hiểm trở với độ dốc lớn, nhiều cua tay áo hẹp và vách đá dựng đứng, khí hậu diễn biến phức tạp với sương mù dày đặc quanh năm và thường xuyên sạt lở đất đá nghiêm trọng trong mùa mưa bão.

Tại đây đã có không ít vụ tai nạn xảy ra, một trong những vụ tại nạn đặc biệt nghiêm trọng gần đây là vào đêm 16-11-2025, xe khách giường nằm đang lưu thông trên đèo Khánh Lê, tại km số 45 Quốc lộ 27C, theo hướng Đà Lạt đi Nha Trang, bất ngờ bị đá rơi trúng khiến 6 người chết, 19 người bị thương.

Hệ thống trụ SOS ra đời được kỳ vọng giải quyết trúng và đúng "điểm nghẽn" về thông tin liên lạc cứu nạn trên tuyến đèo Khánh Lê.