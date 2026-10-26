Giải pháp hiệu quả về dinh dưỡng, cải thiện sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch

Nền tảng vi sinh vật định hình sức khỏe đường ruột

Đường ruột là nơi tập trung phần lớn tế bào miễn dịch của cơ thể và chịu sự chi phối chặt chẽ của hệ vi sinh vật bản địa. Dưới tác động của lối sống hiện đại, chế độ ăn mất cân đối hoặc việc lạm dụng kháng sinh, tình trạng mất cân bằng hệ vi sinh rất dễ xảy ra, làm suy yếu các mối liên kết chặt giữa tế bào biểu mô và dẫn tới hội chứng rò rỉ ruột. Khi hàng rào niêm mạc suy giảm tính toàn vẹn, độc tố và vi khuẩn gây bệnh dễ dàng xâm nhập vào tuần hoàn, kích hoạt các phản ứng viêm mạn tính và làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý chuyển hóa phức tạp.

Theo Hiệp hội Khoa học Quốc tế về Probiotics và Prebiotics (ISAPP), bên cạnh các vi sinh vật sống truyền thống, giải pháp Postbiotic - chế phẩm chứa các tế bào vi sinh vật bất hoạt hoặc thành phần cấu trúc của chúng - đang khẳng định ưu thế vượt trội về độ ổn định sinh học. Do không phụ thuộc vào điều kiện sống còn của vi khuẩn sống, Postbiotic duy trì hoạt tính sinh học bền bỉ qua quá trình chế biến nhiệt, bảo quản dài ngày cũng như môi trường dịch vị dạ dày khắc nghiệt.

TS. David Clark, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ chia sẻ tại Tọa đàm. Ảnh: Mai Hoa

Tại Tọa đàm khoa học “Tiên phong lợi khuẩn Postbiotic - Từ bằng chứng khoa học quốc tế đến ứng dụng cải thiện sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch”, do Hiệp hội Sữa Việt Nam phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức ngày 26-10 tại Hà Nội, chuyên gia dinh dưỡng Stephanie Baker, Trưởng bộ phận Khoa học và Sức khỏe đường ruột khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (Tập đoàn DSM-Firmenich), đã cập nhật hơn 40 nghiên cứu lâm sàng và tiền lâm sàng trên nhiều nhóm đối tượng, đặc biệt là trẻ em, về vai trò của lợi khuẩn Postbiotic Humiome® trong hỗ trợ sức khỏe đường ruột, bao gồm hỗ trợ duy trì hàng rào biểu mô ruột, hỗ trợ chức năng tiêu hóa và tương tác với hệ vi sinh. Lợi khuẩn này hiện đã có mặt tại hơn 35 quốc gia và được nghiên cứu rộng rãi trong lĩnh vực sức khỏe tiêu hóa. Tính ổn định của lợi khuẩn Postbiotic được xem là một lợi thế đáng chú ý, mở rộng khả năng ứng dụng trong các giải pháp dinh dưỡng và tạo điều kiện chuyển hóa những tiến bộ khoa học vi sinh thành các sản phẩm phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng.

Hiệu quả lâm sàng thiết thực cho trẻ em và người cao tuổi

Việc đưa các tiến bộ vi sinh vào can thiệp lâm sàng thực tế đang giải quyết trúng đích những gánh nặng y tế thường gặp ở hai nhóm đối tượng nhạy cảm nhất là trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Ở trẻ em, sự phát triển chưa hoàn thiện của hệ miễn dịch và tiêu hóa khiến các em đối mặt với nguy cơ cao về nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính và rối loạn chức năng đại tràng.

Ban Tổ chức trao hoa tặng các diễn giả. Ảnh: Mai Hoa

TS. Yusuke Ushida, đại diện Viện Khoa học Sức khỏe (Tập đoàn Kirin, Nhật Bản), nhấn mạnh phát hiện đột phá về chủng vi khuẩn axit lactic bất hoạt Lactococcus lactis chủng Plasma (LC-Plasma). Theo TS. Yusuke Ushida, chủng vi sinh này có khả năng đặc hiệu kích hoạt trực tiếp tế bào tua dạng tương bào (pDC) - mắt xích chỉ huy phản ứng miễn dịch bẩm sinh và kích thích sản sinh kháng thể tự nhiên. Đáng chú ý, một nghiên cứu can thiệp thực địa trên 892 học sinh tiểu học tại Việt Nam trong 8 tuần cho thấy nhóm trẻ được bổ sung lợi khuẩn này ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt về tỷ lệ sốt, giảm các triệu chứng cảm lạnh thông thường và số ngày nghỉ học do ốm bệnh so với nhóm đối chứng.

Tiếp cận ở góc độ nghiên cứu lâm sàng sản phẩm hoàn chỉnh tại Việt Nam, TS. David Clark, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ, khẳng định mục tiêu cốt lõi của khoa học dinh dưỡng là chuyển hóa các khám phá phòng thí nghiệm thành kết quả đo lường được trên con người. Dữ liệu thử nghiệm lâm sàng tại cộng đồng ở Việt Nam đã chứng minh việc bổ sung công thức dinh dưỡng tích hợp các chủng Postbiotic giúp tỷ lệ trẻ mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp giảm từ 37,5% ở nhóm đối chứng xuống còn 5,8%. Đồng thời, ở nhóm can thiệp hỗ trợ tiêu hóa, tỷ lệ trẻ bị tiêu chảy giảm ngoạn mục xuống mức 1,7% so với 30% ở nhóm đối chứng; tỷ lệ trẻ gặp tình trạng táo bón giảm từ 21,7% xuống chỉ còn 1,7%, giúp hệ tiêu hóa ổn định và cải thiện chứng biếng ăn.

Không chỉ dừng lại ở nhi khoa, tiềm năng ứng dụng dinh dưỡng vi sinh còn mở ra cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi - những người thường xuyên đối mặt với quá trình suy giảm miễn dịch sinh lý và teo niêm mạc ruột. TS. David Clark chỉ rõ các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên trên nhóm người trên 65 tuổi cho thấy việc bổ sung vi khuẩn bất hoạt giúp cải thiện đáng kể khả năng đáp ứng kháng thể sau khi tiêm phòng vắc xin, đồng thời nâng cao chức năng vận động đại tràng và giảm hơn 50% tỷ lệ táo bón mạn tính trong các cơ sở chăm sóc tập trung.

Việc ứng dụng chuẩn mực khoa học và kiểm chứng lâm sàng nghiêm ngặt trong phát triển các giải pháp dinh dưỡng vi sinh hứa hẹn sẽ mang đến phương thức can thiệp sớm an toàn, hỗ trợ hệ thống y tế dự phòng bảo vệ sức khỏe cho mọi thế hệ trong gia đình./.