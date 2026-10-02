Giải pháp giảm ùn tắc nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Tri Phương

Nút giao Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Văn Linh có lưu lượng phương tiện giao thông rất lớn. Ảnh: THÀNH LÂN

Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Tri Phương là khu vực có mật độ phương tiện cao, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Khi dòng xe tập trung đông, việc tổ chức lưu thông tại đây trở nên khó khăn hơn, nhất là đối với các phương tiện có nhu cầu đi thẳng theo hướng từ Nguyễn Tri Phương về phía Nguyễn Hữu Thọ.

Khảo sát thực tế trong những giờ cao điểm cho thấy, những người chấp hành đúng thường xếp hàng theo làn từ khá xa trước nút giao. Trong khi đó, một số phương tiện không chấp hành việc xếp hàng, đi sang làn dành cho hướng rẽ phải, hoặc trái rồi tìm cách nhập, chèn vào dòng xe đang chờ đi thẳng... làm giảm hiệu quả tổ chức giao thông.

Một trong những bất cập được nhiều người tham gia giao thông phản ánh là hệ thống vạch kẻ đường và hướng dẫn phân làn chưa phù hợp.

Nhiều phương tiện rẽ phải rồi bất ngờ lấn làn đi thẳng, gây ùn ứ và tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao. Ảnh: THÀNH LÂN

Em Trần Hữu Tú (sinh viên Đại học Duy Tân) bày tỏ, người điều khiển phương tiện nếu không xác định đúng hướng di chuyển từ sớm có thể phải chuyển làn trong điều kiện đông xe, từ đó làm phát sinh xung đột giao thông. Còn anh Nguyễn Mạnh Thọ (nhà trên đường Phan Thanh) cho rằng, thời gian tín hiệu chưa thật sự phù hợp với lưu lượng phương tiện thực tế, cần có phương án điều chỉnh sát với tình hình giao thông từng thời điểm.

Để hạn chế ùn tắc tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Tri Phương, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm. Đồng thời bổ sung vạch kẻ đường phù hợp, biển chỉ dẫn từ xa để người điều khiển phương tiện biết trước hướng đi và lựa chọn làn phù hợp.

Việc điều chỉnh tín hiệu đèn cũng cần được đặt trong tổng thể giải pháp. Theo đó, cần khảo sát lưu lượng thực tế vào các khung giờ cao điểm để đánh giá thời lượng đèn xanh, đèn đỏ và sự tương quan giữa các hướng lưu thông.

Các phương tiện dừng đèn đỏ lấn chiếm cả làn rẽ phải. Ảnh: THÀNH LÂN

Đặc biệt, nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Tri Phương còn liên quan trực tiếp đến hoạt động giao thông khu vực sân bay Đà Nẵng. Vì vậy, giải pháp giảm ùn tắc cần được tính toán trong mối liên hệ giữa sân bay và các tuyến đường lân cận...

Cụ thể, phương án tổ chức giao thông kết nối sân bay với các nút Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Tri Phương và Duy Tân - Nguyễn Hữu Thọ; trong đó có phương án tổ chức giao thông cổng vào, cổng ra bãi đỗ xe và đón trả khách theo các hướng khác nhau.

Theo kỹ sư xây dựng cầu đường Phan Viết Tường (Công ty CP Đầu tư xây dựng Mạnh Hà), nên tổ chức phương tiện lưu thông ra, vào ga quốc tế, đi vào từ cổng đường Nguyễn Văn Linh; đi ra từ cổng đường Duy Tân, qua đó góp phần hạn chế dòng phương tiện dồn về nút Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Tri Phương...