Giải pháp giảm ùn tắc giao thông cho đô thị Nha Trang

Báo Khánh Hòa ngày 8-10 có bài viết “Cần phương án tổng thể cho giao thông đô thị Nha Trang”, phản ánh khu vực trung tâm Nha Trang đang quá tải bởi mật độ xe dày đặc, nhiều tuyến đường, vị trí giao cắt bị ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm hoặc những ngày lễ, Tết… Sau khi báo phát hành, kiến trúc sư Nguyễn Hoàng - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh đã có những chia sẻ về một số giải pháp góp phần giảm ùn tắc vùng lõi Nha Trang từ góc nhìn quy hoạch.

Kiến trúc sư Nguyễn Hoàng.

- Bài toán ùn tắc giao thông ở vùng lõi Nha Trang đã diễn ra từ nhiều năm qua và ngày càng có chiều hướng gia tăng. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, một trong những yếu tố trực tiếp tạo nên thực trạng trên bởi chưa thực hiện được quy hoạch giao thông đồng bộ. Từ góc nhìn của người làm quy hoạch, ông có thể chia sẻ giải pháp nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm Nha Trang hiện nay?

- Ùn tắc giao thông ở vùng lõi Nha Trang cần được giải quyết từ mối quan hệ giữa sử dụng đất và năng lực giao thông. Khi trụ sở cơ quan, trường học, khách sạn, nhà ở và thương mại cùng tập trung trong những khu phố có quỹ đất giao thông hạn chế thì giải pháp phân luồng chỉ giúp giảm áp lực cục bộ. Giải pháp quy hoạch phải đồng thời giảm nhu cầu xe vào vùng lõi, tổ chức lại không gian tiếp cận và từng bước phân bố các chức năng đô thị ra ngoài khu vực trung tâm.

Trước hết, cần rà soát việc phân bố các trụ sở cơ quan trong vùng lõi, xác định những cơ quan có phạm vi phục vụ toàn tỉnh, đông cán bộ, công chức và người đến giao dịch nhưng thiếu không gian tiếp cận, đỗ xe để xây dựng lộ trình di dời phù hợp. Địa điểm tiếp nhận phải thuận tiện từ nhiều hướng, được bố trí đủ đất cho giao thông, bãi đỗ và kết nối vận tải công cộng; các điểm phục vụ hành chính thiết yếu vẫn cần gần dân. Phương án sử dụng đất sau di dời phải được xác định từ đầu, trong đó nên ưu tiên công viên, bãi đỗ xe dùng chung và không gian đi bộ. Bởi nếu thay công sở bằng khách sạn, chung cư hoặc trung tâm thương mại quy mô lớn, áp lực giao thông không giảm mà còn có thể còn tăng.

Bên cạnh đó, cần giải quyết áp lực đưa đón học sinh ngay trong quy hoạch mạng lưới trường học. Các khu dân cư mới phải được bố trí trường học phù hợp quy mô dân số, đồng thời tổ chức địa bàn tuyển sinh và nâng cao chất lượng phục vụ để học sinh có thể học gần nơi ở, giảm nhu cầu đưa đón xuyên qua trung tâm. Khi xây mới hoặc cải tạo trường, cần bố trí khoảng lùi cổng, sân chờ và khu đón trả trong khuôn viên. Với trường hiện hữu thiếu đất, cần khảo sát vị trí đón trả gần trường, kết nối bằng lối đi bộ an toàn và tránh các nút giao đông xe.

- Như ông chia sẻ thì việc hạn chế dòng xe đi qua khu vực trung tâm Nha Trang có vai trò rất quan trọng trong giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông. Để làm được điều đó, theo ông, việc xây dựng giao thông tĩnh có vai trò như thế nào?

- Khi lập quy hoạch, muốn giảm ùn tắc giao thông phải thể hiện bằng việc giảm những chuyến đi buộc phải qua trung tâm Nha Trang, giảm nhu cầu dừng, đỗ trên lòng đường và tạo thêm không gian an toàn cho người dân, du khách. Để làm được điều đó cần quy hoạch đủ chỗ đỗ xe, bãi chờ xe du lịch và điểm dừng đón trả khách phù hợp với nhu cầu của từng khu phố. Trong vùng lõi, khả năng mở rộng đường và bổ sung bãi đỗ lớn rất hạn chế. Vì vậy, cần rà soát đất công có thể chuyển đổi, quỹ đất sau di dời và khả năng dùng chung bãi đỗ giữa các công trình. Tại khu vực ven vùng lõi, cần bố trí bãi đỗ dùng chung gần các cụm dịch vụ, khách sạn có đường tiếp cận thuận lợi và lối đi bộ an toàn đến điểm đến. Tránh bố trí lối ra vào sát những nút giao đang quá tải. Với xe du lịch theo đoàn, cần bãi chờ riêng và điểm đón trả khách theo cụm khách sạn, cần có không gian lên xuống xe và bốc dỡ hành lý an toàn. Khu vực đường Hùng Vương - Nguyễn Thiện Thuật cần tổ chức các vị trí này cùng điểm giao nhận hàng trên trục đường một chiều hiện hữu.

Bên cạnh đó, khi lập các quy hoạch phân khu phải kiểm soát quy mô sử dụng đất theo khả năng phục vụ của từng khu phố. Số căn hộ, phòng lưu trú, diện tích thương mại, quy mô học sinh, cán bộ và người đến giao dịch đều phải được tính vào nhu cầu giao thông. Mọi đề xuất tăng quy mô cần đánh giá lượng xe phát sinh cộng dồn với các công trình lân cận. Những nơi đường tiếp cận, nút giao và chỗ đỗ đã quá tải cần hạn chế tăng thêm mật độ sử dụng.

- Ông có thể cho biết, việc hoàn thiện hạ tầng giao thông và các tuyến đường vành đai có vai trò như thế nào trong giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay?

Việc hoàn thiện đường Vành đai 2 có vai trò quan trọng trong hạn chế phương tiện đi qua khu vực trung tâm Nha Trang.

- Về hạ tầng giao thông dài hạn, cần từng bước hoàn thiện đường Vành đai 3 ở phía tây, từ Quốc lộ 1 tại phường Bắc Nha Trang đến đường Nguyễn Tất Thành tại phường Nam Nha Trang. Để phân tải dòng xe từ phía bắc đi về phía nam, cần chú trọng đoạn từ xã Vĩnh Phương (cũ) qua Sông Cái, nối với đường 23 tháng 10, đường Võ Nguyên Giáp và các đoạn phía nam. Khi kết nối liên tục, tuyến đường tạo hướng đi mới cho các phương tiện không có điểm đến trong khu vực vùng lõi sẽ góp phần giảm lượng xe qua đường 2 tháng 4 và nút giao Mả Vòng. Đồng thời, cần sớm hoàn chỉnh đường Vành đai 2 kết nối từ đường Nguyễn Tất Thành qua đường Nguyễn Xiển và xử lý đồng bộ các điểm thắt tại cầu Quán Trường (nút giao đường Vành đai 2 - Tố Hữu) để thông tuyến, giảm lượng xe chạy vòng qua khu vực trung tâm.

Về trung hạn, cần phát triển các trung tâm bổ trợ phía tây, phía bắc của vùng Nha Trang với các chức năng cụ thể như công sở, y tế, đào tạo, thương mại và dịch vụ, gắn với nhà ở và giao thông công cộng. Nếu chỉ mở rộng khu ở nhưng người dân vẫn phải vào vùng lõi để làm việc, học tập và sử dụng dịch vụ thì nhu cầu đi lại sẽ tiếp tục tăng. Với khu vực sân bay Nha Trang cũ đã có quy hoạch, cần sớm triển khai theo lộ trình phù hợp, ưu tiên mạng đường kết nối về phía tây, giao thông công cộng và bãi đỗ đồng bộ với các khu chức năng. Quy mô và tiến độ đưa công trình vào sử dụng phải phù hợp khả năng phục vụ của mạng lưới giao thông, tránh dồn thêm dòng xe ra đường Trần Phú.

- Xin cảm ơn ông!