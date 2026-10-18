Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) sẽ phối hợp với Công ty TNHH Vandewiele Việt Nam tổ chức hội thảo kỹ thuật chuyên ngành dệt kim với chủ đề “MEMMINGER-IRO – Giải pháp công nghệ cho ngành dệt kim tròn Việt Nam - Công nghệ Đức - Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại Việt Nam” vào ngày 3/11/2026. Sự kiện nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết thách thức về năng suất, chất lượng vải và độ ổn định trong quá trình vận hành sản xuất.

Theo Ban tổ chức, hội thảo sẽ đi sâu phân tích và giới thiệu bốn nhóm giải pháp kỹ thuật tối ưu cho máy dệt kim tròn, bao gồm cấp sợi, giám sát, bôi trơn và truyền động.

Nội dung chương trình tập trung giải quyết các bài toán kỹ thuật thường phát sinh tại nhà máy như sức căng sợi thiếu ổn định, hiện tượng dừng máy sai, gãy kim, lỗi vải chậm phát hiện và tình trạng sương dầu. Tại đây, các đại biểu được hướng dẫn phương pháp khai thác hiệu quả hệ thống thiết bị MEMMINGER-IRO sẵn có trên máy dệt, đồng thời tiếp cận các giải pháp giám sát lắp bổ sung để nhận diện sự cố sớm, hạn chế tối đa tỷ lệ sản phẩm lỗi.

Trong khuôn khổ sự kiện, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội trao đổi trực tiếp với chuyên gia MEMMINGER-IRO về những vướng mắc kỹ thuật thực tế. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Vandewiele Việt Nam giới thiệu năng lực ứng cứu kỹ thuật thông qua nguồn phụ tùng chính hãng lưu kho nội địa, dịch vụ sửa chữa điện tử và hoạt động hỗ trợ kỹ thuật tận nơi cho các đơn vị sản xuất.

Theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch VITAS, trong năm 2025 kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 46 tỷ USD, giữ vững vị trí thứ hai toàn cầu. Chín tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam ước đạt 35,72 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, ông Giang cũng thẳng thắn chỉ ra ba áp lực đang bủa vây ngành: chi phí lao động và sản xuất liên tục leo thang làm giảm lợi thế cạnh tranh truyền thống; các nhà mua hàng quốc tế chuyển dịch mạnh từ "thời trang nhanh" sang "thời trang bền vững" với yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng và thời gian giao hàng; và tình trạng dịch chuyển, cạnh tranh nguồn nhân lực ngay trong nội ngành khiến bài toán duy trì chuỗi sản xuất ổn định thêm phần phức tạp.

Thị trường thiết bị tự động hóa hiện không còn bị độc quyền bởi một vài thương hiệu lớn, doanh nghiệp có thể lựa chọn từ nhiều dải sản phẩm phù hợp với quy mô và ngân sách thực tế của mình. Hiệu quả cũng đã được kiểm chứng cụ thể: một nhà máy kéo sợi quy mô 5 vạn cọc trước đây cần 200 đến 300 lao động, nay với dây chuyền tự động hóa toàn bộ từ bông đầu vào đến đóng gói, chỉ cần 30 đến 40 người vận hành.

Trước thực tế đó, Chủ tịch VITAS khẳng định công nghệ, số hóa, tự động hóa, robot hóa và trí tuệ nhân tạo là hướng đi bắt buộc, không còn là lựa chọn./.