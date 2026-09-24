Giải pháp chống ngập cục bộ trong đô thị

Đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường gom dẫn lên cầu Sông Hàn (phường An Hải), thường bị ngập trong các đợt mưa lớn kéo dài vừa qua. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ngập vì công trình xây dựng

Dù nằm ngay bên bờ sông Hàn, sáng sớm 21/9, một trận mưa có cường độ không lớn (chưa đầy 20mm/giờ) vẫn gây ngập mặt đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường gom dẫn lên cầu Sông Hàn (phường An Hải). Theo nhiều người đi đường, tình trạng ngập úng này, ngoài do trời mưa to kéo dài, còn bởi một số ống dẫn nước liên tục bơm xả ra mặt đường.

Ông Hà Văn Thành, Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết, từ tháng 8/2026, đơn vị đã phối hợp với UBND phường An Hải kiểm tra hiện trường và ghi nhận tuyến cống thoát nước đoạn qua công trình xây dựng ở góc đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Công Trứ bị cải tạo, nâng cao đáy cống lên khoảng 40cm. Đây là nguyên nhân cản trở dòng chảy của tuyến cống hiện trạng, dẫn đến ngập úng cục bộ tại khu vực trước khu chung cư cao cấp ở góc đường gom dẫn lên cầu Sông Hàn và đường Trần Hưng Đạo.

Qua làm việc, nhà thầu thi công cam kết duy trì nạo vét cống dọc, mương thu nước đoạn qua công trình để bảo đảm thoát nước cho khu vực. Sau khi hoàn thành tầng hầm, ban quản lý và nhà thầu sẽ hoàn trả nguyên trạng tuyến cống ban đầu. Nhà thầu cũng đã lắp đặt máy bơm công suất lớn nhằm giảm tải lượng nước tràn ảnh hưởng đến khu chung cư cao cấp, sẵn sàng bổ sung máy bơm dự phòng để hạn chế ngập úng.

Tương tự, tại đầu cầu Hòa Xuân (phường Hòa Xuân), nhà thầu thi công công trình đã chặn dòng chảy của tuyến cống thoát nước mưa đổ ra sông Cẩm Lệ. Hậu quả là nước tràn lên hố ga trước nhà số 75 Nguyễn Phước Lan, gây ngập úng khu vực này trong đợt mưa diện rộng từ ngày 11-13/9/2026.

Ông Hà Văn Thành cho biết, công ty đã đề nghị nhà thầu thi công ở phía đông nam cầu Hòa Xuân khẩn trương lên phương án dẫn dòng, xử lý thoát nước tạm thời hoặc khơi thông, hoàn trả vị trí bị chặn nhằm đảm bảo tiêu thoát nước, tránh tình trạng ứ đọng, trào ngược gây ngập úng.

Bên cạnh hai điểm ngập mới nêu trên, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng kiến nghị các đơn vị liên quan di dời hạ tầng ngầm ra khỏi lòng cống (gồm 3 đường ống đường kính 11cm và 25cm); đồng thời đẩy nhanh tiến độ cải tạo các cửa van lật dọc sông Phú Lộc để giải quyết tình trạng ngập úng trước số nhà 757 Trần Cao Vân và đường Mẹ Nhu (phường Thanh Khê).

Ngoài ra, đơn vị đề xuất đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo tuyến kênh thoát nước từ đường Hoàng Văn Thái đến kênh Hòa Minh, sông Phú Lộc (tuyến kênh B14). Dự án này nhằm xử lý triệt để điểm ngập trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Nam Trân đến nút giao thông cầu vượt Ngã ba Huế) và ngã tư Nam Trân - Nguyễn Thái Bình (phường Hòa Khánh)...

Một cửa xả nước mưa ra vịnh Đà Nẵng được đưa vào sử dụng kịp thời nhằm chống ngập cục bộ vào đầu mùa mưa năm nay. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tiếp tục đầu tư công trình chống ngập

Trong những đợt mưa lớn vừa qua, dù ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp khơi thông và kịp thời vận hành tuyến cống dọc đường Phùng Hưng để dẫn nước từ thượng lưu kênh Phú Lộc ra vịnh Đà Nẵng, các kiệt hẻm thấp trũng tại khu dân cư phía đông đường Mẹ Suốt vẫn còn bị ngập sâu khoảng 71cm; đường Đà Sơn (phường Hòa Khánh) ngập khoảng 40cm…

Người dân khu vực kiến nghị thành phố sớm hoàn thiện hệ thống thoát nước, đặc biệt là đầu tư tuyến cống dọc đường Hoàng Văn Thái để phân lưu nước mưa từ Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn và các vùng lân cận trực tiếp về kênh Đa Cô, giúp giảm tải cho khu dân cư.

Ông Hồ Tường Huy, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết, trước đây đơn vị đã nghiên cứu, đề xuất đầu tư công trình thoát nước dọc đường Hoàng Văn Thái (đoạn từ hạ lưu Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn về kênh Đa Cô).

Sở Xây dựng cũng đang rà soát, nghiên cứu quy hoạch tổng thể toàn khu vực để đề xuất giải pháp chống ngập cho đường Mẹ Suốt, đồng thời triển khai các dự án như tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài, đường vành đai phía tây 2…

Theo ông Huỳnh Thanh Quang (trú tổ 78, phường Thanh Khê), trong 3 năm qua, nhờ những nỗ lực triển khai giải pháp và đầu tư công trình thoát nước của thành phố, tình trạng ngập úng cục bộ tại khu vực đô thị trung tâm đã cải thiện rõ rệt. Trong đó, các tuyến đường Lê Duẩn, Hoàng Hoa Thám, Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh đã giảm ngập đáng kể. Tuyến cống dọc đường Phùng Hưng vừa đưa vào vận hành cũng góp phần hạ mực nước ngập ở thượng lưu kênh Phú Lộc, bao gồm cả vùng trũng phía đông đường Mẹ Suốt.

Người dân mong thành phố sớm đầu tư tuyến cống dọc đường Hà Huy Tập và Hà Khê để thoát nước từ hồ Xuân Hòa A và phía tây bắc sân bay Đà Nẵng ra biển; đồng thời xây dựng tuyến cống dọc đường Lý Thái Tông để dẫn nước từ sông Phú Lộc ra vịnh Đà Nẵng...

Sở Xây dựng thông tin, đơn vị đã tiếp tục đề nghị UBND 23 phường, xã thuộc khu vực đô thị trung tâm thành phố và các đô thị Tam Kỳ, Hội An khẩn trương nạo vét, khơi thông hệ thống cống rãnh, kênh mương, cửa thu nước trên mặt đường trong phạm vi quản lý để chủ động phòng chống ngập úng.

Sở cũng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng... rà soát toàn bộ dự án đang thi công hoặc chuẩn bị đầu tư để khẩn trương hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu của UBND thành phố. Các khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng để xử lý hoặc tham mưu UBND thành phố chỉ đạo giải quyết, bảo đảm hiệu quả chống ngập úng cho các khu vực đô thị.