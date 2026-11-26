Dù câu chuyện cải tạo, xây dựng lại đã được đặt ra suốt hơn 20 năm, đến nay nhiều khu nhà vẫn chưa có chuyển biến đáng kể, khiến hàng nghìn hộ dân tiếp tục sống trong cảnh chật chội, bất an.