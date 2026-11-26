Giải pháp chiếu sáng đô thị gắn với phát triển kinh tế đêm
Không chỉ phục vụ nhu cầu của người dân, ánh sáng ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng trong kiến tạo cảnh quan, làm nổi bật bản sắc kiến trúc và gia tăng sức hấp dẫn của các đô thị về đêm. Đây cũng được xem là một trong những giải pháp góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế đêm của thành phố Hà Nội trong giai đoạn tới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giai-phap-chieu-sang-do-thi-gan-voi-phat-trien-kinh-te-dem-246261126164006705.htm