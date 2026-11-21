Nhóm giảng viên và sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng giành giải nhất ASU VentureX Global Challenge 2026. Ảnh: NTCC.

Sáng 21/11, PGS.TS. Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng (TP Đồng Nai), cho biết nhóm sinh viên HEALIO của Khoa Dược vừa giành giải nhất ASU VentureX Global Challenge 2026 tại Mỹ, với giải thưởng 4.000 USD.

Nhóm HEALIO gồm 4 sinh viên Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Yến Ngọc, Nguyễn Thùy Dương và Quách Thị Huyền Diệu, dưới sự hướng dẫn của 2 giảng viên Đoàn Văn Viên và Nguyễn Thị Phương Thảo.

Dự án của nhóm mang tên “Màng phim thảo dược thông minh tích hợp công nghệ theo dõi thời điểm thay màng”, kết hợp công nghệ bào chế dược phẩm, dược liệu thiên nhiên và trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc vết thương.

Trong giải pháp này, curcumin chiết xuất từ nghệ được sử dụng làm chất chỉ thị màu nhạy pH, hướng đến hỗ trợ cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng thông qua sự thay đổi màu sắc của màng phim. Dự án đồng thời kết hợp chiết xuất lá trầu không và ứng dụng quản lý sức khỏe Healio tích hợp AI.

ASU VentureX Global Challenge là cuộc thi đổi mới sáng tạo dành cho sinh viên thuộc mạng lưới các trường đại học đối tác của Đại học Bang Arizona (ASU).

Mỗi trường lựa chọn một dự án chiến thắng để tham gia vòng tranh tài toàn cầu tại Tempe, Arizona (Mỹ).

Ngoài giải nhất được trao cho Trường Đại học Lạc Hồng, ban tổ chức trao giải nhì cho các đội đến từ Sunway University (Malaysia) và CEIPA Business School (Colombia).

Hai giải ba thuộc về Universidad Autónoma de Guadalajara (Mexico) và Universidad Internacional del Ecuador (Ecuador).

Nhóm sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng cùng các nhóm sinh viên quốc tế khác tại cuộc thi. Ảnh: NTCC.

Cuộc thi VentureX nằm trong khuôn khổ chương trình ASU VentureX Fall Experience 2026, diễn ra tại ASU từ ngày 15 đến 22/11.

Trong chuỗi hoạt động này, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng có cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục gắn kết đào tạo, nghiên cứu, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Sinh viên được tham gia các hoạt động phát triển kỹ năng khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh doanh, kiểm chứng nhu cầu thị trường và trình bày dự án trước chuyên gia.

Đoàn trải nghiệm các không gian ứng dụng công nghệ trong giáo dục như Dreamscape Learn, Decision Theater, đồng thời tìm hiểu hoạt động nghiên cứu liên ngành về công nghệ, môi trường và phát triển bền vững.

Các hoạt động trải nghiệm của giảng viên, sinh viên tại khuôn khổ chương trình ASU VentureX Fall Experience 2026. Ảnh: NTCC.

Đoàn còn được tiếp cận mô hình hỗ trợ khởi nghiệp thông qua cố vấn, nguồn vốn và ứng dụng AI, đồng thời giao lưu với doanh nhân, nhận góp ý về sản phẩm và thị trường.

Các hoạt động tham quan, giao lưu văn hóa tại Sedona và chương trình ASU Homecoming cũng giúp giảng viên, sinh viên mở rộng trải nghiệm về đời sống đại học và văn hóa Mỹ.