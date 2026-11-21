Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 13 - 28/11/2026 tại 5 cụm khu vực trong nội đô. Để đảm bảo giao thông an toàn, thông thoáng phục vụ người dân và du khách về thăm quan, trải nghiệm, lực lượng CSGT những ngày qua đã chủ động ứng trực, thực hiện phân luồng, điều tiết giúp mọi người tiêp cận sự kiện dễ dàng hơn.