Giải pháp cấp bách ứng phó hạn hán và xâm nhập mặn tỉnh Đồng Tháp
Trước nguy cơ hạn mặn diễn biến gay gắt tương đương mùa khô kỷ lục 2019 - 2020, tỉnh Đồng Tháp đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp: từ khơi thông dòng chảy, bơm chuyền dã chiến, bố trí lịch gieo trồng "né mặn", đến mở vòi nước công cộng và dùng sà lan chở nước ngọt cho người dân vùng khó khăn.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/-infographic-giai-phap-cap-bach-ung-pho-han-han-va-xam-nhap-man-tinh-dong-thap-a247451.html