Quang cảnh hội nghị xúc tiến đầu tư và trình diễn công nghệ RevoAI. Ảnh: Hoàng Bích

Hội nghị xúc tiến đầu tư và trình diễn công nghệ RevoAI - hệ sinh thái kết nối công nghệ trí tuệ nhân tạo, tài chính, đầu tư và thương mại tại Việt Nam và quốc tế, do Công ty cổ phần Quỹ Đầu tư đại chúng Revo AI diễn ra chiều 19-11, tại Hà Nội.

Tại sự kiện, lãnh đạo Revo AI đã giới thiệu giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) đã hoàn thiện và sẵn sàng triển khai, gồm: Chuẩn hóa dữ liệu, đưa dữ liệu từ nhiều nguồn về một chuẩn thống nhất; AI giải thích được, mỗi kết luận của AI đều có căn cứ kiểm tra được; bản sao số với mô hình số của tài sản, doanh nghiệp để đánh giá và giám sát liên tục; xác minh Zero-Knowledge, chứng minh danh tính, điều kiện và quyền hạn mà không tiết lộ dữ liệu gốc; kiểm toán mật mã, mọi quyết định, giao dịch đều kiểm chứng được; thực thi tác tử AI, tác tử AI hành động trong giới hạn được ủy quyền.

Các giải pháp AI ngày càng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng... Ảnh: H.B

Đại diện doanh nghiệp cũng thông tin, sau 1 năm hoạt động và ra mắt Quỹ Đầu tư đại chúng, Revo AI Holding trở thành thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN).

Tại sự kiện, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam toàn cầu đã chia sẻ về AI đang thay đổi phương thức vận hành của ngân hàng, tổ chức tài chính, thị trường vốn, thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng.

Trong đó, đối với thị trường hàng hóa, AI có thể tạo bước tiến trong phân tích dữ liệu, dự báo giá, quản trị rủi ro, đánh giá cung cầu, tối ưu hoạt động giao dịch và quản lý hệ thống thanh toán. Sự kết hợp giữa AI và thị trường hàng hóa có thể góp phần hình thành hạ tầng giao dịch hiện đại, minh bạch, kết nối quốc tế.

Các nền tảng kết nối đa chiều, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận chuyên gia, công nghệ, nguồn vốn và thị trường quốc tế khi gắn với hệ sinh thái Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng…