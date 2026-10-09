Giải pháp AI hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chiến lược thương hiệu

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng hành cùng Tập đoàn Chicilon chính thức ra mắt Nền tảng Tăng trưởng Thương hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên NEX Brain™ tại Hà Nội. Nguồn: VCCI cung cấp

Sự kiện thu hút hơn 300 lãnh đạo doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế và tiếp thị, tạo nên một diễn đàn sôi nổi về việc biến công nghệ từ một khái niệm thời thượng thành công cụ thực chiến. Trong bối cảnh kinh tế số, việc ứng dụng AI không còn là một cuộc dạo chơi công nghệ, mà đang trở thành "vũ khí" quyết định sinh mệnh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường.

Lâu nay, trong tư duy của không ít nhà quản trị, xây dựng thương hiệu thường bị đánh đồng với các chiến dịch quảng cáo bề nổi hay những câu slogan bắt tai. Sự kiện ra mắt NEX Brain™ đã mang đến một góc nhìn thực chứng và sâu sắc hơn về vấn đề này. Phát biểu chào mừng tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI, ghi nhận, trong bối cảnh môi trường kinh doanh toàn cầu biến đổi chóng mặt, thương hiệu ngày càng phản ánh năng lực cạnh tranh, uy tín và khả năng tạo ra giá trị vững bền. Việc doanh nghiệp Việt Nam làm chủ thương hiệu không chỉ là câu chuyện bán hàng, mà là bài toán xác lập vị thế cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhận định này hoàn toàn tương thích với tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; trong đó, nhấn mạnh khát vọng nâng tầm doanh nghiệp nội địa. Theo đó, thay vì chỉ quanh quẩn ở những công đoạn gia công giá trị thấp, doanh nghiệp tư nhân cần chủ động tiếp cận công nghệ mới, chuyển đổi số để gia tăng hàm lượng tri thức và khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế thế giới.

Thực tiễn thương trường cho thấy, dữ liệu hiện nay chính là "mỏ vàng" của mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, khai thác mỏ vàng ấy như thế nào lại là bài toán làm đau đầu nhà điều hành doanh nghiệp như các CEO và CMO. Nhiều doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng "ngập lụt" trong dữ liệu thô nhưng lại "khát" thông tin mang tính chiến lược. Sự phân mảnh trong khâu thu thập, phân tích và thiếu hụt nhân sự có khả năng "đọc vị" thị trường khiến không ít doanh nghiệp đưa ra các quyết định đầu tư lãng phí hoặc chệch hướng.

Đây chính là điểm mà AI tạo ra sự khác biệt mang tính cách mạng. Việc ứng dụng các nền tảng như NEX Brain™ hứa hẹn sẽ cung cấp một giải pháp tích hợp xuyên suốt vòng đời của chiến lược thương hiệu. Thay vì phải chắp vá các công cụ rời rạc, nền tảng này ứng dụng AI để phân tích dữ liệu thị trường, nhận diện cơ hội tăng trưởng, tối ưu hóa các chiến dịch truyền thông và đo lường hiệu quả đầu tư một cách chuẩn xác.

Nhấn mạnh về vai trò thực dụng của công nghệ, Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh thẳng thắn lưu ý, AI mở ra những công cụ mới giúp khai thác dữ liệu và thấu hiểu khách hàng sâu sắc hơn, nhưng từ tiềm năng công nghệ đến hiệu quả kinh doanh thực tế vẫn là một khoảng cách. Việc ứng dụng AI phải bắt nguồn từ những "điểm đau" thực tiễn, phải gắn chặt với năng lực quản trị hiện tại và chiến lược dài hạn của doanh nghiệp." Công nghệ không phải là "chiếc đũa thần" tự thân giải quyết mọi bế tắc, nó chỉ thực sự phát huy giá trị khi được vận hành bởi một tư duy quản trị nhạy bén và hướng đích.

Dù lợi ích của AI đã quá rõ ràng, nhưng với đặc thù nền kinh tế có tỷ lệ lớn là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, rào cản về chi phí đầu tư ban đầu, sự e ngại rủi ro và thiếu hụt chuyên gia vẫn là lực cản chính kìm hãm tiến trình số hóa.

Việc VCCI trực tiếp đồng hành cùng các tập đoàn truyền thông như Chicilon và Câu lạc bộ Sales & Marketing Việt Nam (CSMO) trong dự án NEX Brain™ là một nỗ lực cụ thể nhằm phá vỡ lực cản này. Bằng việc kết nối trực tiếp cộng đồng doanh nghiệp với các nền tảng công nghệ, các mạng lưới chuyên gia, VCCI đang thực hiện đúng vai trò "bà đỡ" kiến tạo môi trường kinh doanh và việc mạnh mẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản trị và phát triển thương hiệu chính là tấm vé thông hành giúp các doanh nghiệp Việt Nam tự tin bước ra biển lớn.