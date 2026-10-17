GIẢI ÐỒNG NAI MARATHON - TRƯỜNG TƯƠI GROUP 2026, CÚP BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH ÐỒNG NAI: Hành trình lan tỏa đam mê chạy bộ

Chị Trần Thị Kim Thành (hàng đầu, thứ 3 từ phải qua) cùng các thành viên Câu lạc bộ Bình Phước Runners luyện tập trên đường Hồ Xuân Hương, phường Bình Phước.

Niềm đam mê ấy dần lan tỏa đến người thân, đặc biệt là mẹ chị năm nay 82 tuổi, cùng đông đảo học sinh Trường TH-THCS Tân Đồng (phường Bình Phước). Tất cả đang tích cực tập luyện, hướng tới Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026.

Từ mục tiêu của bản thân

Cuối tháng 4-2024, chị Thành bắt đầu chạy bộ, kết hợp tập luyện nhiều môn thể thao khác. Khi chia sẻ với một người em về mong muốn cải thiện vóc dáng, chị được khuyên nên kiên trì chạy bộ và đặt mục tiêu hoàn thành 320km trong 2 tháng. Với người mới tập, đây là thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, quyết tâm thay đổi bản thân đã thôi thúc chị phải kiên trì.

Ban đầu, chị Thành đi bộ trên máy tại nhà, sau đó tập chạy những quãng ngắn ngoài đường, từ 100m, 200m rồi tăng dần cự ly. Hơn 1 tháng sau, chị gia nhập CLB Bình Phước Runners. Không khí tập luyện sôi nổi cùng với sự động viên của các thành viên CLB giúp chị thêm quyết tâm duy trì thói quen chạy bộ hằng ngày.

Tháng 11-2024, sau 7 tháng tập luyện, chị đăng ký tham gia cự ly 21km tại Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group lần thứ II. Hoàn thành cự ly từng nghĩ mình khó có thể chinh phục, khiến chị càng thêm tự tin. Sau đó, chị tiếp tục tham gia các giải chạy cự ly 21km tại Thành phố Hồ Chí Minh và cự ly 19km tại Giải việt dã leo núi toàn quốc Chinh phục đỉnh cao Bà Rá lần thứ 31, năm 2026. “Điều hạnh phúc nhất là mỗi lần vượt qua thử thách, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục chạy bộ và rèn luyện sức khỏe” - chị Thành chia sẻ.

Kết nối nhiều thế hệ qua từng bước chạy

Nhận thấy những lợi ích của chạy bộ, chị Thành vận động người thân cùng tham gia. Chạy bộ dần trở thành hoạt động gắn kết các thành viên trong gia đình chị, từ con gái, anh ruột đến các cháu và đặc biệt là mẹ chị, cụ Nguyễn Thị Lan.

Anh Trần Minh Hoàn, anh trai chị Thành cho biết: Trước khi tham gia CLB Bình Phước Runners vào tháng 10-2024, anh đã duy trì thói quen đi bộ khá lâu. Ban đầu, anh nghĩ mình lớn tuổi nên chỉ đi bộ, nhưng nhờ sự động viên của em gái và các thành viên trong CLB, anh bắt đầu chạy nhẹ từ những cự ly ngắn rồi tăng dần.

Chỉ sau 1 tháng tập luyện, anh Hoàn đã tham gia và hoàn thành cự ly 10km tại Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024, sau đó cùng em gái chinh phục cự ly 19km tại Giải việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 31, năm 2026.

Anh Hoàn cho biết: Chạy bộ giúp cơ thể săn chắc, giảm cân và cải thiện tình trạng mỡ máu. Anh cùng chị Thành đã đăng ký cự ly 42km tại Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026.

Chị Thành còn truyền niềm đam mê thể thao đến con gái Phùng Trần Bảo Hân. Hân cho biết: “Chạy bộ là cách giải tỏa áp lực sau những giờ làm việc căng thẳng. Khi chạy, giúp em thư giãn, cân bằng tinh thần và duy trì lối sống năng động”.

Đặc biệt, câu chuyện chạy bộ của gia đình chị Thành còn có sự góp mặt của cụ Nguyễn Thị Lan. Từ tháng 8-2026, được con gái động viên, cụ tham gia tập luyện cùng CLB Bình Phước Runners. Ở tuổi 82, cụ Lan vẫn tập luyện đều đặn giúp bản thân khỏe khoắn, dẻo dai và tận hưởng cuộc sống theo cách mình yêu thích.

Từ những trải nghiệm của bản thân và gia đình, chị Thành tiếp tục lan tỏa phong trào chạy bộ đến các học sinh của mình tại Trường TH-THCS Tân Đồng. Hiện chị hướng dẫn 20 em tập luyện để tham gia cự ly Kids tại Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026.

Sau khi được nhà trường và phụ huynh đồng thuận, chị tổ chức tập luyện cho các em 3 buổi chiều mỗi tuần, mỗi buổi tập khoảng 45 phút. Kinh nghiệm từ giải chạy trước cũng là động lực để chị tiếp tục đồng hành cùng các em. Tại Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024, chị trực tiếp hướng dẫn 50 học sinh tham gia. Kết quả, 100% học sinh hoàn thành cự ly đăng ký; trong đó, 2 em đoạt giải khuyến khích ở cự ly Kids, lần lượt xếp thứ 7 và thứ 8.