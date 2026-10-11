Giải NSF 9-2026: Lan tỏa nghĩa tình đồng hương

Bên cạnh cuộc đua chuyên môn, giải tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia thông qua nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về quê hương.

12 đội tranh tài, cạnh tranh 8 suất vào tứ kết

Giải đấu có sự góp mặt của 12 đội bóng gồm: Các Sơn FC, Ngọc Sơn FC, Hải Bình FC, Đào Duy Từ FC, Tân Dân FC, Nghi Sơn FC, Hải Lĩnh 1 FC, Hải Lĩnh 2 FC, Trúc Lâm 1 FC, Trúc Lâm 2 FC, Tĩnh Gia 1 FC và Tĩnh Gia 2 FC.

12 đội bóng tham dự giải cạnh tranh quyết liệt để đi đến trận đấu cuối cùng của giải. Ảnh: Ngọc Chương.

Các đội sẽ trải qua vòng phân hạng để xác định 8 cái tên xuất sắc nhất giành quyền vào tứ kết, trong khi 4 đội còn lại phải dừng cuộc chơi.

Theo lịch dự kiến, các lượt trận vòng phân hạng diễn ra vào ngày 11/10, 18/10 và 25/10. Vòng tứ kết được tổ chức ngày 1/11, bán kết diễn ra ngày 8/11, trước khi trận chung kết tranh ngôi vô địch khép lại giải đấu vào ngày 15/11.

Các trận đấu áp dụng luật bóng đá 7 người hiện hành, mỗi hiệp kéo dài 30 phút và thời gian nghỉ giữa hai hiệp là 10 phút.

Công tác quản lý nhân sự, đăng ký cầu thủ và kỷ luật thi đấu được ban tổ chức chú trọng nhằm bảo đảm tính công bằng, duy trì chất lượng chuyên môn.

Những trường hợp sử dụng cầu thủ không hợp lệ có thể bị hủy kết quả hoặc loại khỏi giải theo quy định.

Đội vô địch nhận cúp, huy chương vàng cùng phần thưởng 20 triệu đồng. Đội á quân nhận 10 triệu đồng, đội hạng ba nhận 6 triệu đồng và đội hạng tư nhận 4 triệu đồng.

12 đội bóng tham dự giải 1 mục tiêu hướng đến chức vô địch cao quý. Ảnh: Ngọc Chương.

Bên cạnh đó, ban tổ chức trao các danh hiệu cá nhân cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất và huấn luyện viên xuất sắc nhất, mỗi giải thưởng trị giá 1 triệu đồng.

Chia sẻ về mùa giải năm nay, Trưởng ban tổ chức Phạm Văn Hải cho biết việc sáp nhập các đơn vị hành chính khiến tên gọi của một số đội bóng phải thay đổi, tạo ra những khó khăn nhất định trong công tác tổ chức.

Trưởng ban tổ chức ông Phạm Văn Hải chia sẻ về giải đấu. Ảnh: Ngọc Chương.

“Dù gặp nhiều khó khăn ở mùa giải thứ 9, ban tổ chức hiện tại và trong tương lai vẫn duy trì giải đấu Hội đồng hương Nghi Sơn để tạo niềm vui, tinh thần đoàn kết, hỗ trợ để cùng nhau phát triển”, ông Phạm Văn Hải nhấn mạnh.

Nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn

Không chỉ là sân chơi thể thao dành cho những người con Nghi Sơn đang sinh sống, học tập và làm việc tại miền Nam, NSF còn là cầu nối gắn kết cộng đồng, phát huy tinh thần tương thân tương ái và hướng về quê hương.

Qua các hoạt động vận động, giải đấu đã huy động hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa và chia sẻ với người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

Ngoài mặt chuyên môn Giải bóng đá 7 người Hội đồng hương Nghi Sơn, Thanh Hóa tại miền Nam còn lan tỏa đến cộng đồng. Ảnh: Ngọc Chương.

Cụ thể, chương trình dành 120 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Bùi Bá Hào tại khu phố Đông Tiến, phường Tĩnh Gia, Thanh Hóa; ủng hộ 50 triệu đồng giúp xã Các Sơn khắc phục hậu quả mùa lũ và hỗ trợ 10 triệu đồng cho người dân xã Trường Lâm.

Ngoài ra, giải đấu đóng góp 21 triệu đồng mua xe lăn cho em Đỗ Trọng Tuyển, trường hợp khuyết tật cần được hỗ trợ trong cuộc sống.

Những con số trên cho thấy NSF không đơn thuần là cuộc tranh tài giữa các đội bóng phong trào.

Đằng sau mỗi trận đấu còn là sự kết nối, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng của những người con xa quê. Đây cũng là giá trị được duy trì qua nhiều mùa giải, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho sân chơi bóng đá đồng hương.

Giải bóng đá 7 người Hội đồng hương Nghi Sơn, Thanh Hóa tại miền Nam đúng với ý nghĩa "Xa quê không xa nhau". Ảnh: Ngọc Chương.

Với 12 đội bóng tham dự, hành trình tranh tài kéo dài đến ngày 15/11 cùng các hoạt động thiện nguyện thiết thực, NSF 9-2026 được kỳ vọng mang đến những trận cầu hấp dẫn, đồng thời tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao đoàn kết, nhân văn và nghĩa tình Nghi Sơn tại miền Nam.